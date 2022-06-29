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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 79808182>
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 15:45

  vikapavl написав:airmax78 140 метров, 2 спальни, бюро, две ванных, терасса, балкон, 50 метров от метро, полностью отремонтированная, с новой кухней. две станции от центральной площади города. 230 к + 30 к оформление. Я бы показала ссылку, но квартиру уже убрали с рынка. в испании сайт для поиска жилья назывется idealista. Вообще скажу, что выбирать есть из чего. Рассматривала также Барселону, там чуть подороже, не сильно, но еще и сепары местные.

Испания не вариант для меня - что я там делать буду? На эксурсии ходить?
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 15:47

  Faceless написав:
  Bolt написав:Ни фига се 4000 грн, у мну знакомый стоматолог 500 грн за фотополимерку берет.

Це якщо робота і оренда кабинета безкоштовно, хіба.
Одна тільки чистка дорожче виходить

Власний кабінет в підвалі особняка, прийом по знайомству, а також раніше набитої клієнтури, коли ще був офіційний кабінет.
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 15:54

  vikapavl написав:airmax78 140 метров, 2 спальни, бюро, две ванных, терасса, балкон, 50 метров от метро, полностью отремонтированная, с новой кухней. две станции от центральной площади города. 230 к + 30 к оформление. Я бы показала ссылку, но квартиру уже убрали с рынка. в испании сайт для поиска жилья назывется idealista. Вообще скажу, что выбирать есть из чего. Рассматривала также Барселону, там чуть подороже, не сильно, но еще и сепары местные.


Так это Валенсия или Малага ?
В чем разница с квартирой (в Валенсии) 85 м2 за те же деньги на которую вы здесь приводили видео ? Площадь 85 и 140 - разница чуть ли не вдвое!
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 16:01

  airmax78 написав:Я пишу о доступности качественных услуг. В Киеве и Вене она разная. И да, с киевской зп в Вене я переместился из нижнего слоя среднего класса в средний (возможно нижний) слой малообеспеченного класса. О каком нимбе речь - не совсем понял.


А к какому уровню тогда относится горничная с 1300евро ?
Для того чтобы вам чувствовать себя примерно как в Кийове в Вене нужна 20ка евро примерно ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 16:21

vladimir07 Я рассматривала все большие города на море, там везде неплохо. Разница в том что здесь удалось сторговать, и я решила что 140 метров за те же деньги лучше чем 85, вот и все. Макс, тоже, что и везде, в испании есть несколько крупных банков - vida caixa, например. Но мне эта страна приглянулась, еще когда я посетила ее в первый раз (тогда мы жили в Париже), и я решила, что точно туда перееду. так что это вопрос приоритетов.
vikapavl
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 16:21

  airmax78 написав:
  alfredhaos написав:А чем этот гольф хуже от гольфа за 48к?

https://sofort-verfuegbar.volkswagen.at ... 0053805-AT

Это ж +/-барабан, еще и на ручке. Дизель, автомат, с нормальными фарами и ассистами и цена улетает в космос.

Европейские машины в принципе убогие. Как в обслуживании так и в уровне. Средний клас , как правило, выбирает японцев и корейцев. Но это у нас... Ну либо американские, но в лиз
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 16:26

  vikapavl написав:vladimir07 Я рассматривала все большие города на море, там везде неплохо. Разница в том что здесь удалось сторговать, и я решила что 140 метров за те же деньги лучше чем 85, вот и все. Макс, тоже, что и везде, в испании есть несколько крупных банков - vida caixa, например. Но мне эта страна приглянулась, еще когда я посетила ее в первый раз (тогда мы жили в Париже), и я решила, что точно туда перееду. так что это вопрос приоритетов.

Наличие банков - это хорошо. Но, к сожалению, меня там точно не ждут. Испанский я не знаю. А даже если бы и знал - работать эккаунт-менеджером н старости лет уже не очень интересно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 16:28

Модерация присутствует на форуме???

  vikapavl написав:vladimir07 Я рассматривала все большие города на море, там везде неплохо. Разница в том что здесь удалось сторговать, и я решила что 140 метров за те же деньги лучше чем 85, вот и все. Макс, тоже, что и везде, в испании есть несколько крупных банков - vida caixa, например. Но мне эта страна приглянулась, еще когда я посетила ее в первый раз (тогда мы жили в Париже), и я решила, что точно туда перееду. так что это вопрос приоритетов.

девочки, потрудитесь прочесть "шевеля губами" название ветки и не гадить тут больше
вам в направлении ветки для иммигрантов
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 16:49

  vladimir07 написав:
  airmax78 написав:Я пишу о доступности качественных услуг. В Киеве и Вене она разная. И да, с киевской зп в Вене я переместился из нижнего слоя среднего класса в средний (возможно нижний) слой малообеспеченного класса. О каком нимбе речь - не совсем понял.


А к какому уровню тогда относится горничная с 1300евро ?
Для того чтобы вам чувствовать себя примерно как в Кийове в Вене нужна 20ка евро примерно ?

8-10ка чистыми. Из которых 3ка сразу уйдет на аренду нормальной квартиры. 1куе - на содержание и парковку автомобиля.
Горничная - это мой класс - малообеспеченные. Пользуемся разными льготами, собираем тару на улице когда-никогда, по ресторанам не ходим, стрижемся сами перед зеркалом и т.п.
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 17:11

  vladimir07 написав:
  vikapavl написав:airmax78 140 метров, 2 спальни, бюро, две ванных, терасса, балкон, 50 метров от метро, полностью отремонтированная, с новой кухней. две станции от центральной площади города. 230 к + 30 к оформление. Я бы показала ссылку, но квартиру уже убрали с рынка. в испании сайт для поиска жилья назывется idealista. Вообще скажу, что выбирать есть из чего. Рассматривала также Барселону, там чуть подороже, не сильно, но еще и сепары местные.


Так это Валенсия или Малага ?
В чем разница с квартирой (в Валенсии) 85 м2 за те же деньги на которую вы здесь приводили видео ? Площадь 85 и 140 - разница чуть ли не вдвое!

В Барсе с видом на море за 140 метров надо денег заплатить столько же сколько Эйр за метр скрытых плинтусов хочет, и это во Франковке, а то и 20х годов доме
Новострой с МОПами по карману только КингКонгу и прочим состоятельным кротам
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