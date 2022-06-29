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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 79808182> Додано: Сер 29 чер, 2022 15:45 vikapavl написав: airmax78 140 метров, 2 спальни, бюро, две ванных, терасса, балкон, 50 метров от метро, полностью отремонтированная, с новой кухней. две станции от центральной площади города. 230 к + 30 к оформление. Я бы показала ссылку, но квартиру уже убрали с рынка. в испании сайт для поиска жилья назывется idealista. Вообще скажу, что выбирать есть из чего. Рассматривала также Барселону, там чуть подороже, не сильно, но еще и сепары местные. 140 метров, 2 спальни, бюро, две ванных, терасса, балкон, 50 метров от метро, полностью отремонтированная, с новой кухней. две станции от центральной площади города. 230 к + 30 к оформление. Я бы показала ссылку, но квартиру уже убрали с рынка. в испании сайт для поиска жилья назывется idealista. Вообще скажу, что выбирать есть из чего. Рассматривала также Барселону, там чуть подороже, не сильно, но еще и сепары местные.

Испания не вариант для меня - что я там делать буду? На эксурсии ходить? Испания не вариант для меня - что я там делать буду? На эксурсии ходить? airmax78 Повідомлень: 40660 З нами з: 25.10.12 Подякував: 947 раз. Подякували: 5019 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 чер, 2022 15:47 Faceless написав: Bolt написав: Ни фига се 4000 грн, у мну знакомый стоматолог 500 грн за фотополимерку берет. Ни фига се 4000 грн, у мну знакомый стоматолог 500 грн за фотополимерку берет.

Це якщо робота і оренда кабинета безкоштовно, хіба.

Одна тільки чистка дорожче виходить Це якщо робота і оренда кабинета безкоштовно, хіба.Одна тільки чистка дорожче виходить

Власний кабінет в підвалі особняка, прийом по знайомству, а також раніше набитої клієнтури, коли ще був офіційний кабінет. Власний кабінет в підвалі особняка, прийом по знайомству, а також раніше набитої клієнтури, коли ще був офіційний кабінет. Bolt Повідомлень: 1205 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 78 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 чер, 2022 15:54 vikapavl написав: airmax78 140 метров, 2 спальни, бюро, две ванных, терасса, балкон, 50 метров от метро, полностью отремонтированная, с новой кухней. две станции от центральной площади города. 230 к + 30 к оформление. Я бы показала ссылку, но квартиру уже убрали с рынка. в испании сайт для поиска жилья назывется idealista. Вообще скажу, что выбирать есть из чего. Рассматривала также Барселону, там чуть подороже, не сильно, но еще и сепары местные. 140 метров, 2 спальни, бюро, две ванных, терасса, балкон, 50 метров от метро, полностью отремонтированная, с новой кухней. две станции от центральной площади города. 230 к + 30 к оформление. Я бы показала ссылку, но квартиру уже убрали с рынка. в испании сайт для поиска жилья назывется idealista. Вообще скажу, что выбирать есть из чего. Рассматривала также Барселону, там чуть подороже, не сильно, но еще и сепары местные.



Так это Валенсия или Малага ?

В чем разница с квартирой (в Валенсии) 85 м2 за те же деньги на которую вы здесь приводили видео ? Площадь 85 и 140 - разница чуть ли не вдвое! Так это Валенсия или Малага ?В чем разница с квартирой (в Валенсии) 85 м2 за те же деньги на которую вы здесь приводили видео ? Площадь 85 и 140 - разница чуть ли не вдвое! vladimir07 Повідомлень: 1651 З нами з: 30.01.14 Подякував: 49 раз. Подякували: 109 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 чер, 2022 16:01 airmax78 написав: Я пишу о доступности качественных услуг. В Киеве и Вене она разная. И да, с киевской зп в Вене я переместился из нижнего слоя среднего класса в средний (возможно нижний) слой малообеспеченного класса. О каком нимбе речь - не совсем понял. Я пишу о доступности качественных услуг. В Киеве и Вене она разная. И да, с киевской зп в Вене я переместился из нижнего слоя среднего класса в средний (возможно нижний) слой малообеспеченного класса. О каком нимбе речь - не совсем понял.



А к какому уровню тогда относится горничная с 1300евро ?

Для того чтобы вам чувствовать себя примерно как в Кийове в Вене нужна 20ка евро примерно ? А к какому уровню тогда относится горничная с 1300евро ?Для того чтобы вам чувствовать себя примерно как в Кийове в Вене нужна 20ка евро примерно ? vladimir07 Повідомлень: 1651 З нами з: 30.01.14 Подякував: 49 раз. Подякували: 109 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 чер, 2022 16:21 vladimir07 Я рассматривала все большие города на море, там везде неплохо. Разница в том что здесь удалось сторговать, и я решила что 140 метров за те же деньги лучше чем 85, вот и все. Макс, тоже, что и везде, в испании есть несколько крупных банков - vida caixa, например. Но мне эта страна приглянулась, еще когда я посетила ее в первый раз (тогда мы жили в Париже), и я решила, что точно туда перееду. так что это вопрос приоритетов. vikapavl Повідомлень: 443 З нами з: 04.11.13 Подякував: 25 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 чер, 2022 16:21 airmax78 написав: alfredhaos написав: А чем этот гольф хуже от гольфа за 48к?



https://sofort-verfuegbar.volkswagen.at ... 0053805-AT А чем этот гольф хуже от гольфа за 48к?

Это ж +/-барабан, еще и на ручке. Дизель, автомат, с нормальными фарами и ассистами и цена улетает в космос. Это ж +/-барабан, еще и на ручке. Дизель, автомат, с нормальными фарами и ассистами и цена улетает в космос.

Европейские машины в принципе убогие. Как в обслуживании так и в уровне. Средний клас , как правило, выбирает японцев и корейцев. Но это у нас... Ну либо американские, но в лиз Европейские машины в принципе убогие. Как в обслуживании так и в уровне. Средний клас , как правило, выбирает японцев и корейцев. Но это у нас... Ну либо американские, но в лиз Понаехал

Повідомлень: 3997 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 чер, 2022 16:26 vikapavl написав: vladimir07 Я рассматривала все большие города на море, там везде неплохо. Разница в том что здесь удалось сторговать, и я решила что 140 метров за те же деньги лучше чем 85, вот и все. Макс, тоже, что и везде, в испании есть несколько крупных банков - vida caixa, например. Но мне эта страна приглянулась, еще когда я посетила ее в первый раз (тогда мы жили в Париже), и я решила, что точно туда перееду. так что это вопрос приоритетов. Я рассматривала все большие города на море, там везде неплохо. Разница в том что здесь удалось сторговать, и я решила что 140 метров за те же деньги лучше чем 85, вот и все. Макс, тоже, что и везде, в испании есть несколько крупных банков - vida caixa, например. Но мне эта страна приглянулась, еще когда я посетила ее в первый раз (тогда мы жили в Париже), и я решила, что точно туда перееду. так что это вопрос приоритетов.

Наличие банков - это хорошо. Но, к сожалению, меня там точно не ждут. Испанский я не знаю. А даже если бы и знал - работать эккаунт-менеджером н старости лет уже не очень интересно. Наличие банков - это хорошо. Но, к сожалению, меня там точно не ждут. Испанский я не знаю. А даже если бы и знал - работать эккаунт-менеджером н старости лет уже не очень интересно. airmax78 Повідомлень: 40660 З нами з: 25.10.12 Подякував: 947 раз. Подякували: 5019 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 чер, 2022 16:28 Модерация присутствует на форуме??? vikapavl написав: vladimir07 Я рассматривала все большие города на море, там везде неплохо. Разница в том что здесь удалось сторговать, и я решила что 140 метров за те же деньги лучше чем 85, вот и все. Макс, тоже, что и везде, в испании есть несколько крупных банков - vida caixa, например. Но мне эта страна приглянулась, еще когда я посетила ее в первый раз (тогда мы жили в Париже), и я решила, что точно туда перееду. так что это вопрос приоритетов. Я рассматривала все большие города на море, там везде неплохо. Разница в том что здесь удалось сторговать, и я решила что 140 метров за те же деньги лучше чем 85, вот и все. Макс, тоже, что и везде, в испании есть несколько крупных банков - vida caixa, например. Но мне эта страна приглянулась, еще когда я посетила ее в первый раз (тогда мы жили в Париже), и я решила, что точно туда перееду. так что это вопрос приоритетов.

девочки, потрудитесь прочесть "шевеля губами" название ветки и не гадить тут больше

вам в направлении ветки для иммигрантов девочки, потрудитесь прочесть "шевеля губами" название ветки и не гадить тут большевам в направлении ветки для иммигрантов Прохожий Повідомлень: 12746 З нами з: 05.06.13 Подякував: 865 раз. Подякували: 1403 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 чер, 2022 16:49 vladimir07 написав: airmax78 написав: Я пишу о доступности качественных услуг. В Киеве и Вене она разная. И да, с киевской зп в Вене я переместился из нижнего слоя среднего класса в средний (возможно нижний) слой малообеспеченного класса. О каком нимбе речь - не совсем понял. Я пишу о доступности качественных услуг. В Киеве и Вене она разная. И да, с киевской зп в Вене я переместился из нижнего слоя среднего класса в средний (возможно нижний) слой малообеспеченного класса. О каком нимбе речь - не совсем понял.



А к какому уровню тогда относится горничная с 1300евро ?

Для того чтобы вам чувствовать себя примерно как в Кийове в Вене нужна 20ка евро примерно ? А к какому уровню тогда относится горничная с 1300евро ?Для того чтобы вам чувствовать себя примерно как в Кийове в Вене нужна 20ка евро примерно ?

8-10ка чистыми. Из которых 3ка сразу уйдет на аренду нормальной квартиры. 1куе - на содержание и парковку автомобиля.

Горничная - это мой класс - малообеспеченные. Пользуемся разными льготами, собираем тару на улице когда-никогда, по ресторанам не ходим, стрижемся сами перед зеркалом и т.п. 8-10ка чистыми. Из которых 3ка сразу уйдет на аренду нормальной квартиры. 1куе - на содержание и парковку автомобиля.Горничная - это мой класс - малообеспеченные. Пользуемся разными льготами, собираем тару на улице когда-никогда, по ресторанам не ходим, стрижемся сами перед зеркалом и т.п. airmax78 Повідомлень: 40660 З нами з: 25.10.12 Подякував: 947 раз. Подякували: 5019 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 чер, 2022 17:11 vladimir07 написав: vikapavl написав: airmax78 140 метров, 2 спальни, бюро, две ванных, терасса, балкон, 50 метров от метро, полностью отремонтированная, с новой кухней. две станции от центральной площади города. 230 к + 30 к оформление. Я бы показала ссылку, но квартиру уже убрали с рынка. в испании сайт для поиска жилья назывется idealista. Вообще скажу, что выбирать есть из чего. Рассматривала также Барселону, там чуть подороже, не сильно, но еще и сепары местные. 140 метров, 2 спальни, бюро, две ванных, терасса, балкон, 50 метров от метро, полностью отремонтированная, с новой кухней. две станции от центральной площади города. 230 к + 30 к оформление. Я бы показала ссылку, но квартиру уже убрали с рынка. в испании сайт для поиска жилья назывется idealista. Вообще скажу, что выбирать есть из чего. Рассматривала также Барселону, там чуть подороже, не сильно, но еще и сепары местные.



Так это Валенсия или Малага ?

В чем разница с квартирой (в Валенсии) 85 м2 за те же деньги на которую вы здесь приводили видео ? Площадь 85 и 140 - разница чуть ли не вдвое! Так это Валенсия или Малага ?В чем разница с квартирой (в Валенсии) 85 м2 за те же деньги на которую вы здесь приводили видео ? Площадь 85 и 140 - разница чуть ли не вдвое!

В Барсе с видом на море за 140 метров надо денег заплатить столько же сколько Эйр за метр скрытых плинтусов хочет, и это во Франковке, а то и 20х годов доме

Новострой с МОПами по карману только КингКонгу и прочим состоятельным кротам В Барсе с видом на море за 140 метров надо денег заплатить столько же сколько Эйр за метр скрытых плинтусов хочет, и это во Франковке, а то и 20х годов домеНовострой с МОПами по карману только КингКонгу и прочим состоятельным кротам барабашов Повідомлень: 2337 З нами з: 16.06.15 Подякував: 228 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 79808182> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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