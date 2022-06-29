|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 29 чер, 2022 17:35
барабашов в барсе удалось сбить с 290 до 210, прикольную хату в районе каталанского парламента, если вы знаете город. но я передумала в итоге. рынок в испании, не как в нидерландах например, гже ставишь 800 тыщ, потом приходит толпа и поднимает до 1.5 миллиона - вот это жесть реально, и это связано не с богатством местных, а с правилами, которые действуют в стране в отношении денег и их обращения. я считаю что в испании цена ниже не в последнюю очередь потому, что там гораздо более честные правила, а не загоняй в пожизненное рабство под мифические 0.8 процента но моргедж.
Додано: Сер 29 чер, 2022 18:25
На Гольфе (даже за 48 тыс.) в Вене вы будете выглядеть нищебродом. Мерс, ауди, ну тесла на крайняк (типа вы в тренде и все такое).
Додано: Сер 29 чер, 2022 18:26
еще можно зубы ремонтировать самостоятельно.
Из инструментов нужны: суровая нитка（можно выпросить на флопмаркете）и дверь с крепкой ручкой （найдете на входе в Домкирхе Святого Стефана）.
Зубным врачем на волонтерских началах может быть супруга или, если у нее с талантами не сложилось, первый попавшийся прихожанин, опаздывающий на мессу.
|