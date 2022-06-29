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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 79808182 Додано: Сер 29 чер, 2022 17:35 барабашов в барсе удалось сбить с 290 до 210, прикольную хату в районе каталанского парламента, если вы знаете город. но я передумала в итоге. рынок в испании, не как в нидерландах например, гже ставишь 800 тыщ, потом приходит толпа и поднимает до 1.5 миллиона - вот это жесть реально, и это связано не с богатством местных, а с правилами, которые действуют в стране в отношении денег и их обращения. я считаю что в испании цена ниже не в последнюю очередь потому, что там гораздо более честные правила, а не загоняй в пожизненное рабство под мифические 0.8 процента но моргедж. vikapavl Повідомлень: 443 З нами з: 04.11.13 Подякував: 25 раз. Подякували: 33 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 чер, 2022 18:25 airmax78 написав: alfredhaos написав: А чем этот гольф хуже от гольфа за 48к?



https://sofort-verfuegbar.volkswagen.at ... 0053805-AT А чем этот гольф хуже от гольфа за 48к?

Это ж +/-барабан, еще и на ручке. Дизель, автомат, с нормальными фарами и ассистами и цена улетает в космос. Это ж +/-барабан, еще и на ручке. Дизель, автомат, с нормальными фарами и ассистами и цена улетает в космос.

На Гольфе (даже за 48 тыс.) в Вене вы будете выглядеть нищебродом. Мерс, ауди, ну тесла на крайняк (типа вы в тренде и все такое). На Гольфе (даже за 48 тыс.) в Вене вы будете выглядеть нищебродом. Мерс, ауди, ну тесла на крайняк (типа вы в тренде и все такое). Gastarbaiter Повідомлень: 2173 З нами з: 26.02.18 Подякував: 602 раз. Подякували: 326 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 чер, 2022 18:26 airmax78 написав: vladimir07 написав: airmax78 написав: Я пишу о доступности качественных услуг. В Киеве и Вене она разная. И да, с киевской зп в Вене я переместился из нижнего слоя среднего класса в средний (возможно нижний) слой малообеспеченного класса. О каком нимбе речь - не совсем понял. Я пишу о доступности качественных услуг. В Киеве и Вене она разная. И да, с киевской зп в Вене я переместился из нижнего слоя среднего класса в средний (возможно нижний) слой малообеспеченного класса. О каком нимбе речь - не совсем понял.



А к какому уровню тогда относится горничная с 1300евро ?

Для того чтобы вам чувствовать себя примерно как в Кийове в Вене нужна 20ка евро примерно ? А к какому уровню тогда относится горничная с 1300евро ?Для того чтобы вам чувствовать себя примерно как в Кийове в Вене нужна 20ка евро примерно ?

8-10ка чистыми. Из которых 3ка сразу уйдет на аренду нормальной квартиры. 1куе - на содержание и парковку автомобиля.

Горничная - это мой класс - малообеспеченные. Пользуемся разными льготами, собираем тару на улице когда-никогда, по ресторанам не ходим, стрижемся сами перед зеркалом и т.п. 8-10ка чистыми. Из которых 3ка сразу уйдет на аренду нормальной квартиры. 1куе - на содержание и парковку автомобиля.Горничная - это мой класс - малообеспеченные. Пользуемся разными льготами, собираем тару на улице когда-никогда, по ресторанам не ходим, стрижемся сами перед зеркалом и т.п.

еще можно зубы ремонтировать самостоятельно.

Из инструментов нужны: суровая нитка（можно выпросить на флопмаркете）и дверь с крепкой ручкой （найдете на входе в Домкирхе Святого Стефана）.

Зубным врачем на волонтерских началах может быть супруга или, если у нее с талантами не сложилось, первый попавшийся прихожанин, опаздывающий на мессу. еще можно зубы ремонтировать самостоятельно.Из инструментов нужны: суровая нитка（можно выпросить на флопмаркете）и дверь с крепкой ручкой （найдете на входе в Домкирхе Святого Стефана）.Зубным врачем на волонтерских началах может быть супруга или, если у нее с талантами не сложилось, первый попавшийся прихожанин, опаздывающий на мессу. antey1969 1

Повідомлень: 11261 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1520 раз. Подякували: 3342 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 чер, 2022 19:23 antey1969 написав: airmax78 написав: vladimir07 написав:

А к какому уровню тогда относится горничная с 1300евро ?

Для того чтобы вам чувствовать себя примерно как в Кийове в Вене нужна 20ка евро примерно ? А к какому уровню тогда относится горничная с 1300евро ?Для того чтобы вам чувствовать себя примерно как в Кийове в Вене нужна 20ка евро примерно ?

8-10ка чистыми. Из которых 3ка сразу уйдет на аренду нормальной квартиры. 1куе - на содержание и парковку автомобиля.

Горничная - это мой класс - малообеспеченные. Пользуемся разными льготами, собираем тару на улице когда-никогда, по ресторанам не ходим, стрижемся сами перед зеркалом и т.п. 8-10ка чистыми. Из которых 3ка сразу уйдет на аренду нормальной квартиры. 1куе - на содержание и парковку автомобиля.Горничная - это мой класс - малообеспеченные. Пользуемся разными льготами, собираем тару на улице когда-никогда, по ресторанам не ходим, стрижемся сами перед зеркалом и т.п.

еще можно зубы ремонтировать самостоятельно.

Из инструментов нужны: суровая нитка（можно выпросить на флопмаркете）и дверь с крепкой ручкой （найдете на входе в Домкирхе Святого Стефана）.

Зубным врачем на волонтерских началах может быть супруга или, если у нее с талантами не сложилось, первый попавшийся прихожанин, опаздывающий на мессу. еще можно зубы ремонтировать самостоятельно.Из инструментов нужны: суровая нитка（можно выпросить на флопмаркете）и дверь с крепкой ручкой （найдете на входе в Домкирхе Святого Стефана）.Зубным врачем на волонтерских началах может быть супруга или, если у нее с талантами не сложилось, первый попавшийся прихожанин, опаздывающий на мессу.

Так уже. Отлетела коронка. Пришел к местному коновалу. Он мне грит: ну, лечить такое будет дорого и долго и без гарантий с моей стороны. Давайте, грит, вырвем этот зуб, лучше. Я говорю - ну, давайте. Вырвал. 370 ЕВРО. Я его чуть не убил там. Так уже. Отлетела коронка. Пришел к местному коновалу. Он мне грит: ну, лечить такое будет дорого и долго и без гарантий с моей стороны. Давайте, грит, вырвем этот зуб, лучше. Я говорю - ну, давайте. Вырвал. 370 ЕВРО. Я его чуть не убил там. airmax78 Повідомлень: 40662 З нами з: 25.10.12 Подякував: 947 раз. Подякували: 5019 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 чер, 2022 19:32 airmax78 написав: Так уже. Отлетела коронка. Пришел к местному коновалу. Он мне грит: ну, лечить такое будет дорого и долго и без гарантий с моей стороны. Давайте, грит, вырвем этот зуб, лучше. Я говорю - ну, давайте. Вырвал. 370 ЕВРО. Я его чуть не убил там. Так уже. Отлетела коронка. Пришел к местному коновалу. Он мне грит: ну, лечить такое будет дорого и долго и без гарантий с моей стороны. Давайте, грит, вырвем этот зуб, лучше. Я говорю - ну, давайте. Вырвал. 370 ЕВРО. Я его чуть не убил там.

проблема в том, что имплант сразу не вкрутили. дальше кость начнет уходить- наращивать потом еще дороже.... проблема в том, что имплант сразу не вкрутили. дальше кость начнет уходить- наращивать потом еще дороже.... Понаехал

Повідомлень: 3998 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 79808182 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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