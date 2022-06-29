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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 29 чер, 2022 17:35
барабашов в барсе удалось сбить с 290 до 210, прикольную хату в районе каталанского парламента, если вы знаете город. но я передумала в итоге. рынок в испании, не как в нидерландах например, гже ставишь 800 тыщ, потом приходит толпа и поднимает до 1.5 миллиона - вот это жесть реально, и это связано не с богатством местных, а с правилами, которые действуют в стране в отношении денег и их обращения. я считаю что в испании цена ниже не в последнюю очередь потому, что там гораздо более честные правила, а не загоняй в пожизненное рабство под мифические 0.8 процента но моргедж.
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vikapavl
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Додано: Сер 29 чер, 2022 18:25
airmax78 написав:
Это ж +/-барабан, еще и на ручке. Дизель, автомат, с нормальными фарами и ассистами и цена улетает в космос.
На Гольфе (даже за 48 тыс.) в Вене вы будете выглядеть нищебродом. Мерс, ауди, ну тесла на крайняк (типа вы в тренде и все такое).
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Gastarbaiter
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Додано: Сер 29 чер, 2022 18:26
airmax78 написав: vladimir07 написав:
airmax78 написав:
Я пишу о доступности качественных услуг. В Киеве и Вене она разная. И да, с киевской зп в Вене я переместился из нижнего слоя среднего класса в средний (возможно нижний) слой малообеспеченного класса. О каком нимбе речь - не совсем понял.
А к какому уровню тогда относится горничная с 1300евро ?
Для того чтобы вам чувствовать себя примерно как в Кийове в Вене нужна 20ка евро примерно ?
8-10ка чистыми. Из которых 3ка сразу уйдет на аренду нормальной квартиры. 1куе - на содержание и парковку автомобиля.
Горничная - это мой класс - малообеспеченные. Пользуемся разными льготами, собираем тару на улице когда-никогда, по ресторанам не ходим, стрижемся сами перед зеркалом и т.п.
еще можно зубы ремонтировать самостоятельно.
Из инструментов нужны: суровая нитка（можно выпросить на флопмаркете）и дверь с крепкой ручкой （найдете на входе в Домкирхе Святого Стефана）.
Зубным врачем на волонтерских началах может быть супруга или, если у нее с талантами не сложилось, первый попавшийся прихожанин, опаздывающий на мессу.
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antey1969
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Додано: Сер 29 чер, 2022 19:23
antey1969 написав: airmax78 написав: vladimir07 написав:
А к какому уровню тогда относится горничная с 1300евро ?
Для того чтобы вам чувствовать себя примерно как в Кийове в Вене нужна 20ка евро примерно ?
8-10ка чистыми. Из которых 3ка сразу уйдет на аренду нормальной квартиры. 1куе - на содержание и парковку автомобиля.
Горничная - это мой класс - малообеспеченные. Пользуемся разными льготами, собираем тару на улице когда-никогда, по ресторанам не ходим, стрижемся сами перед зеркалом и т.п.
еще можно зубы ремонтировать самостоятельно.
Из инструментов нужны: суровая нитка（можно выпросить на флопмаркете）и дверь с крепкой ручкой （найдете на входе в Домкирхе Святого Стефана）.
Зубным врачем на волонтерских началах может быть супруга или, если у нее с талантами не сложилось, первый попавшийся прихожанин, опаздывающий на мессу.
Так уже. Отлетела коронка. Пришел к местному коновалу. Он мне грит: ну, лечить такое будет дорого и долго и без гарантий с моей стороны. Давайте, грит, вырвем этот зуб, лучше. Я говорю - ну, давайте. Вырвал. 370 ЕВРО. Я его чуть не убил там.
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airmax78
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Додано: Сер 29 чер, 2022 19:32
airmax78 написав:
Так уже. Отлетела коронка. Пришел к местному коновалу. Он мне грит: ну, лечить такое будет дорого и долго и без гарантий с моей стороны. Давайте, грит, вырвем этот зуб, лучше. Я говорю - ну, давайте. Вырвал. 370 ЕВРО. Я его чуть не убил там.
проблема в том, что имплант сразу не вкрутили. дальше кость начнет уходить- наращивать потом еще дороже....
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Понаехал
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Додано: Сер 29 чер, 2022 20:42
airmax78 написав: antey1969 написав: airmax78 написав:
8-10ка чистыми. Из которых 3ка сразу уйдет на аренду нормальной квартиры. 1куе - на содержание и парковку автомобиля.
Горничная - это мой класс - малообеспеченные. Пользуемся разными льготами, собираем тару на улице когда-никогда, по ресторанам не ходим, стрижемся сами перед зеркалом и т.п.
еще можно зубы ремонтировать самостоятельно.
Из инструментов нужны: суровая нитка（можно выпросить на флопмаркете）и дверь с крепкой ручкой （найдете на входе в Домкирхе Святого Стефана）.
Зубным врачем на волонтерских началах может быть супруга или, если у нее с талантами не сложилось, первый попавшийся прихожанин, опаздывающий на мессу.
Так уже. Отлетела коронка. Пришел к местному коновалу. Он мне грит: ну, лечить такое будет дорого и долго и без гарантий с моей стороны. Давайте, грит, вырвем этот зуб, лучше. Я говорю - ну, давайте. Вырвал. 370 ЕВРО. Я его чуть не убил
там.
неправильно как-то. надо было врачу тоже удалить зуб (зуб за зуб). а поскольку удалили бы без анестезии, взяли бы с него 270 ЕВРО
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Shaman
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Додано: Сер 29 чер, 2022 21:14
airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Вена очень красивый город. Хотя длбебов которые, например, гадят из баллончиков с краской тут не меньше чем в Киеве (наверное в разы больше). Но я не чувствую тут себя комфортно. Очень много вопросов есть. Главный - условия проживания. Те, что я создал в Киеве тут бы мне стоили в районе миллиона евро. Отдал автомобиль на СТО. Оказалось что надо менять тормозные диски. ТО + замена дисков - 1700 ЕВРО. Просто ТО - 520 ЕВРО. К стоматологу записывайся за месяц. Цены у стоматолога: Порцеляна умножить на 3. Но в Порцеляне уровень на порядок выше. Ну и так, по мелочи. Хотя, конечно, общественный транспорт прекрасен, рейковый транспорт - мрія Флая. Но при этом он безальтернативен. Автомобилем на работу - вообще не вариант. Автомобиль только на выходных.
Ответ прост - в Киеве Максим работая на забугорного работодателя, имел зарплату выше пересичного. В Вене все работают за забугорного для Украины работодателя.
Соответственно, услуги дороже.
Трудно чувствовать себя исключительным в Вене? Яркость нимба тускнеет?
Я пишу о доступности качественных услуг. В Киеве и Вене она разная. И да, с киевской зп в Вене я переместился из нижнего слоя среднего класса в средний (возможно нижний) слой малообеспеченного класса. О каком нимбе речь - не совсем понял.
В этом все комплексы Максима.
Мне в голову не прищло-бы никогда, что я в каком-то слое и куда-то там переместился.
И только человек, которому это ППЦ как важно, мыслит этими категориями.
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Додано: Сер 29 чер, 2022 21:20
Прохожий написав: vikapavl написав:vladimir07
Я рассматривала все большие города на море, там везде неплохо. Разница в том что здесь удалось сторговать, и я решила что 140 метров за те же деньги лучше чем 85, вот и все. Макс, тоже, что и везде, в испании есть несколько крупных банков - vida caixa, например. Но мне эта страна приглянулась, еще когда я посетила ее в первый раз (тогда мы жили в Париже), и я решила, что точно туда перееду. так что это вопрос приоритетов.
девочки, потрудитесь прочесть "шевеля губами" название ветки и не гадить тут больше
вам в направлении ветки для иммигрантов
А это зачем сюда перетащили?
Медленно шевеля губами выкидывайте куда-то еще.
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Додано: Сер 29 чер, 2022 21:21
airmax78 написав: vladimir07 написав:
airmax78 написав:
Я пишу о доступности качественных услуг. В Киеве и Вене она разная. И да, с киевской зп в Вене я переместился из нижнего слоя среднего класса в средний (возможно нижний) слой малообеспеченного класса. О каком нимбе речь - не совсем понял.
А к какому уровню тогда относится горничная с 1300евро ?
Для того чтобы вам чувствовать себя примерно как в Кийове в Вене нужна 20ка евро примерно ?
8-10ка чистыми. Из которых 3ка сразу уйдет на аренду нормальной квартиры. 1куе - на содержание и парковку автомобиля.
Горничная - это мой класс - малообеспеченные. Пользуемся разными льготами, собираем тару на улице когда-никогда, по ресторанам не ходим, стрижемся сами перед зеркалом и т.п.
Рыдаю!
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Додано: Сер 29 чер, 2022 21:25
airmax78 написав: antey1969 написав: airmax78 написав:
8-10ка чистыми. Из которых 3ка сразу уйдет на аренду нормальной квартиры. 1куе - на содержание и парковку автомобиля.
Горничная - это мой класс - малообеспеченные. Пользуемся разными льготами, собираем тару на улице когда-никогда, по ресторанам не ходим, стрижемся сами перед зеркалом и т.п.
еще можно зубы ремонтировать самостоятельно.
Из инструментов нужны: суровая нитка（можно выпросить на флопмаркете）и дверь с крепкой ручкой （найдете на входе в Домкирхе Святого Стефана）.
Зубным врачем на волонтерских началах может быть супруга или, если у нее с талантами не сложилось, первый попавшийся прихожанин, опаздывающий на мессу.
Так уже. Отлетела коронка. Пришел к местному коновалу. Он мне грит: ну, лечить такое будет дорого и долго и без гарантий с моей стороны. Давайте, грит, вырвем этот зуб, лучше. Я говорю - ну, давайте. Вырвал. 370 ЕВРО. Я его чуть не убил там.
Я хотел уточнить, коронка отлетела - это та, которую Порцеляна напарила?
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