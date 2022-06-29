RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 80818283>
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 17:35

барабашов в барсе удалось сбить с 290 до 210, прикольную хату в районе каталанского парламента, если вы знаете город. но я передумала в итоге. рынок в испании, не как в нидерландах например, гже ставишь 800 тыщ, потом приходит толпа и поднимает до 1.5 миллиона - вот это жесть реально, и это связано не с богатством местных, а с правилами, которые действуют в стране в отношении денег и их обращения. я считаю что в испании цена ниже не в последнюю очередь потому, что там гораздо более честные правила, а не загоняй в пожизненное рабство под мифические 0.8 процента но моргедж.
vikapavl
 
Повідомлень: 443
З нами з: 04.11.13
Подякував: 25 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 18:25

  airmax78 написав:
  alfredhaos написав:А чем этот гольф хуже от гольфа за 48к?

https://sofort-verfuegbar.volkswagen.at ... 0053805-AT

Это ж +/-барабан, еще и на ручке. Дизель, автомат, с нормальными фарами и ассистами и цена улетает в космос.

На Гольфе (даже за 48 тыс.) в Вене вы будете выглядеть нищебродом. Мерс, ауди, ну тесла на крайняк (типа вы в тренде и все такое).
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 2173
З нами з: 26.02.18
Подякував: 602 раз.
Подякували: 326 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 18:26

  airmax78 написав:
  vladimir07 написав:
  airmax78 написав:Я пишу о доступности качественных услуг. В Киеве и Вене она разная. И да, с киевской зп в Вене я переместился из нижнего слоя среднего класса в средний (возможно нижний) слой малообеспеченного класса. О каком нимбе речь - не совсем понял.


А к какому уровню тогда относится горничная с 1300евро ?
Для того чтобы вам чувствовать себя примерно как в Кийове в Вене нужна 20ка евро примерно ?

8-10ка чистыми. Из которых 3ка сразу уйдет на аренду нормальной квартиры. 1куе - на содержание и парковку автомобиля.
Горничная - это мой класс - малообеспеченные. Пользуемся разными льготами, собираем тару на улице когда-никогда, по ресторанам не ходим, стрижемся сами перед зеркалом и т.п.

еще можно зубы ремонтировать самостоятельно.
Из инструментов нужны: суровая нитка（можно выпросить на флопмаркете）и дверь с крепкой ручкой （найдете на входе в Домкирхе Святого Стефана）.
Зубным врачем на волонтерских началах может быть супруга или, если у нее с талантами не сложилось, первый попавшийся прихожанин, опаздывающий на мессу.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11261
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1520 раз.
Подякували: 3342 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 19:23

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:
  vladimir07 написав:
А к какому уровню тогда относится горничная с 1300евро ?
Для того чтобы вам чувствовать себя примерно как в Кийове в Вене нужна 20ка евро примерно ?

8-10ка чистыми. Из которых 3ка сразу уйдет на аренду нормальной квартиры. 1куе - на содержание и парковку автомобиля.
Горничная - это мой класс - малообеспеченные. Пользуемся разными льготами, собираем тару на улице когда-никогда, по ресторанам не ходим, стрижемся сами перед зеркалом и т.п.

еще можно зубы ремонтировать самостоятельно.
Из инструментов нужны: суровая нитка（можно выпросить на флопмаркете）и дверь с крепкой ручкой （найдете на входе в Домкирхе Святого Стефана）.
Зубным врачем на волонтерских началах может быть супруга или, если у нее с талантами не сложилось, первый попавшийся прихожанин, опаздывающий на мессу.

Так уже. Отлетела коронка. Пришел к местному коновалу. Он мне грит: ну, лечить такое будет дорого и долго и без гарантий с моей стороны. Давайте, грит, вырвем этот зуб, лучше. Я говорю - ну, давайте. Вырвал. 370 ЕВРО. Я его чуть не убил там.
airmax78
 
Повідомлень: 40664
З нами з: 25.10.12
Подякував: 947 раз.
Подякували: 5019 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 19:32

  airmax78 написав:Так уже. Отлетела коронка. Пришел к местному коновалу. Он мне грит: ну, лечить такое будет дорого и долго и без гарантий с моей стороны. Давайте, грит, вырвем этот зуб, лучше. Я говорю - ну, давайте. Вырвал. 370 ЕВРО. Я его чуть не убил там.

проблема в том, что имплант сразу не вкрутили. дальше кость начнет уходить- наращивать потом еще дороже....
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3998
З нами з: 22.05.16
Подякував: 79 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 20:42

  airmax78 написав:
  antey1969 написав:
  airmax78 написав:8-10ка чистыми. Из которых 3ка сразу уйдет на аренду нормальной квартиры. 1куе - на содержание и парковку автомобиля.
Горничная - это мой класс - малообеспеченные. Пользуемся разными льготами, собираем тару на улице когда-никогда, по ресторанам не ходим, стрижемся сами перед зеркалом и т.п.

еще можно зубы ремонтировать самостоятельно.
Из инструментов нужны: суровая нитка（можно выпросить на флопмаркете）и дверь с крепкой ручкой （найдете на входе в Домкирхе Святого Стефана）.
Зубным врачем на волонтерских началах может быть супруга или, если у нее с талантами не сложилось, первый попавшийся прихожанин, опаздывающий на мессу.

Так уже. Отлетела коронка. Пришел к местному коновалу. Он мне грит: ну, лечить такое будет дорого и долго и без гарантий с моей стороны. Давайте, грит, вырвем этот зуб, лучше. Я говорю - ну, давайте. Вырвал. 370 ЕВРО. Я его чуть не убил там.

неправильно как-то. надо было врачу тоже удалить зуб (зуб за зуб). а поскольку удалили бы без анестезии, взяли бы с него 270 ЕВРО :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2214
З нами з: 29.09.19
Подякував: 344 раз.
Подякували: 688 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 21:14

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Вена очень красивый город. Хотя длбебов которые, например, гадят из баллончиков с краской тут не меньше чем в Киеве (наверное в разы больше). Но я не чувствую тут себя комфортно. Очень много вопросов есть. Главный - условия проживания. Те, что я создал в Киеве тут бы мне стоили в районе миллиона евро. Отдал автомобиль на СТО. Оказалось что надо менять тормозные диски. ТО + замена дисков - 1700 ЕВРО. Просто ТО - 520 ЕВРО. К стоматологу записывайся за месяц. Цены у стоматолога: Порцеляна умножить на 3. Но в Порцеляне уровень на порядок выше. Ну и так, по мелочи. Хотя, конечно, общественный транспорт прекрасен, рейковый транспорт - мрія Флая. Но при этом он безальтернативен. Автомобилем на работу - вообще не вариант. Автомобиль только на выходных.


Ответ прост - в Киеве Максим работая на забугорного работодателя, имел зарплату выше пересичного. В Вене все работают за забугорного для Украины работодателя.
Соответственно, услуги дороже.
Трудно чувствовать себя исключительным в Вене? Яркость нимба тускнеет?

Я пишу о доступности качественных услуг. В Киеве и Вене она разная. И да, с киевской зп в Вене я переместился из нижнего слоя среднего класса в средний (возможно нижний) слой малообеспеченного класса. О каком нимбе речь - не совсем понял.


:lol:
В этом все комплексы Максима.
Мне в голову не прищло-бы никогда, что я в каком-то слое и куда-то там переместился.
И только человек, которому это ППЦ как важно, мыслит этими категориями.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13367
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6980 раз.
Подякували: 4026 раз.
 
Профіль
2
3
1
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 21:20

  Прохожий написав:
  vikapavl написав:vladimir07 Я рассматривала все большие города на море, там везде неплохо. Разница в том что здесь удалось сторговать, и я решила что 140 метров за те же деньги лучше чем 85, вот и все. Макс, тоже, что и везде, в испании есть несколько крупных банков - vida caixa, например. Но мне эта страна приглянулась, еще когда я посетила ее в первый раз (тогда мы жили в Париже), и я решила, что точно туда перееду. так что это вопрос приоритетов.

девочки, потрудитесь прочесть "шевеля губами" название ветки и не гадить тут больше
вам в направлении ветки для иммигрантов


А это зачем сюда перетащили?
:mrgreen:
Медленно шевеля губами выкидывайте куда-то еще. :mrgreen:
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13367
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6980 раз.
Подякували: 4026 раз.
 
Профіль
2
3
1
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 21:21

  airmax78 написав:
  vladimir07 написав:
  airmax78 написав:Я пишу о доступности качественных услуг. В Киеве и Вене она разная. И да, с киевской зп в Вене я переместился из нижнего слоя среднего класса в средний (возможно нижний) слой малообеспеченного класса. О каком нимбе речь - не совсем понял.


А к какому уровню тогда относится горничная с 1300евро ?
Для того чтобы вам чувствовать себя примерно как в Кийове в Вене нужна 20ка евро примерно ?

8-10ка чистыми. Из которых 3ка сразу уйдет на аренду нормальной квартиры. 1куе - на содержание и парковку автомобиля.
Горничная - это мой класс - малообеспеченные. Пользуемся разными льготами, собираем тару на улице когда-никогда, по ресторанам не ходим, стрижемся сами перед зеркалом и т.п.


Рыдаю! :lol:
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13367
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6980 раз.
Подякували: 4026 раз.
 
Профіль
2
3
1
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 21:25

  airmax78 написав:
  antey1969 написав:
  airmax78 написав:8-10ка чистыми. Из которых 3ка сразу уйдет на аренду нормальной квартиры. 1куе - на содержание и парковку автомобиля.
Горничная - это мой класс - малообеспеченные. Пользуемся разными льготами, собираем тару на улице когда-никогда, по ресторанам не ходим, стрижемся сами перед зеркалом и т.п.

еще можно зубы ремонтировать самостоятельно.
Из инструментов нужны: суровая нитка（можно выпросить на флопмаркете）и дверь с крепкой ручкой （найдете на входе в Домкирхе Святого Стефана）.
Зубным врачем на волонтерских началах может быть супруга или, если у нее с талантами не сложилось, первый попавшийся прихожанин, опаздывающий на мессу.

Так уже. Отлетела коронка. Пришел к местному коновалу. Он мне грит: ну, лечить такое будет дорого и долго и без гарантий с моей стороны. Давайте, грит, вырвем этот зуб, лучше. Я говорю - ну, давайте. Вырвал. 370 ЕВРО. Я его чуть не убил там.


Я хотел уточнить, коронка отлетела - это та, которую Порцеляна напарила?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13367
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6980 раз.
Подякували: 4026 раз.
 
Профіль
2
3
1
  #<1 ... 80818283>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (2105)
29.06.2022 22:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.