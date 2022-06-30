airmax78 написав: antey1969 написав: airmax78 написав:
8-10ка чистыми. Из которых 3ка сразу уйдет на аренду нормальной квартиры. 1куе - на содержание и парковку автомобиля.
Горничная - это мой класс - малообеспеченные. Пользуемся разными льготами, собираем тару на улице когда-никогда, по ресторанам не ходим, стрижемся сами перед зеркалом и т.п.
еще можно зубы ремонтировать самостоятельно.
Из инструментов нужны: суровая нитка（можно выпросить на флопмаркете）и дверь с крепкой ручкой （найдете на входе в Домкирхе Святого Стефана）.
Зубным врачем на волонтерских началах может быть супруга или, если у нее с талантами не сложилось, первый попавшийся прихожанин, опаздывающий на мессу.
Так уже. Отлетела коронка. Пришел к местному коновалу. Он мне грит: ну, лечить такое будет дорого и долго и без гарантий с моей стороны. Давайте, грит, вырвем этот зуб, лучше. Я говорю - ну, давайте. Вырвал. 370 ЕВРО. Я его чуть не убил там.
Ну вот, запоздал с советом. Как результат -370 евро ушли на карман к коновалу.
В следующий раз прямиком на Флопмаркет.
Можно даже заранее, превентивно, так сказать.
Еще и шнурок можно попытаться стащить из под носа у продавца. Даже внаглую хапануть, может тогда удастся сразу без зуба остаться.
Только не тащите у местных - хлипковаты они для таких дел. Плакать начнут, полицию звать... Оно вам надо?
Лучше выставить точку афроавстрийских бюргеров - у них лучший сервис в Вене.