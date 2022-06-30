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#<1 ... 80818283 Додано: Сер 29 чер, 2022 21:32 rjkz написав: airmax78 написав: Я пишу о доступности качественных услуг. В Киеве и Вене она разная. И да, с киевской зп в Вене я переместился из нижнего слоя среднего класса в средний (возможно нижний) слой малообеспеченного класса. О каком нимбе речь - не совсем понял. Я пишу о доступности качественных услуг. В Киеве и Вене она разная.





В этом все комплексы Максима.

Мне в голову не прищло-бы никогда, что я в каком-то слое и куда-то там переместился.

И только человек, которому это ППЦ как важно, мыслит этими категориями. В этом все комплексы Максима.Мне в голову не прищло-бы никогда, что я в каком-то слое и куда-то там переместился.И только человек, которому это ППЦ как важно, мыслит этими категориями.

rjkz, что там у вас у всех с чувством юмора в забугорье происходит? Почему оно атрофируется? Неужели меня это тоже ждет?

Почему не вспомнили что меня еще очень беспокоит как я смотрюсь на велосипеде со стороны? rjkz, что там у вас у всех с чувством юмора в забугорье происходит? Почему оно атрофируется? Неужели меня это тоже ждет?Почему не вспомнили что меня еще очень беспокоит как я смотрюсь на велосипеде со стороны? airmax78 Повідомлень: 40664 З нами з: 25.10.12 Подякував: 947 раз. Подякували: 5021 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 чер, 2022 23:38 airmax78 написав: antey1969 написав: airmax78 написав: 8-10ка чистыми. Из которых 3ка сразу уйдет на аренду нормальной квартиры. 1куе - на содержание и парковку автомобиля.

Горничная - это мой класс - малообеспеченные. Пользуемся разными льготами, собираем тару на улице когда-никогда, по ресторанам не ходим, стрижемся сами перед зеркалом и т.п. 8-10ка чистыми. Из которых 3ка сразу уйдет на аренду нормальной квартиры. 1куе - на содержание и парковку автомобиля.Горничная - это мой класс - малообеспеченные. Пользуемся разными льготами, собираем тару на улице когда-никогда, по ресторанам не ходим, стрижемся сами перед зеркалом и т.п.

еще можно зубы ремонтировать самостоятельно.

Из инструментов нужны: суровая нитка（можно выпросить на флопмаркете）и дверь с крепкой ручкой （найдете на входе в Домкирхе Святого Стефана）.

Зубным врачем на волонтерских началах может быть супруга или, если у нее с талантами не сложилось, первый попавшийся прихожанин, опаздывающий на мессу. еще можно зубы ремонтировать самостоятельно.Из инструментов нужны: суровая нитка（можно выпросить на флопмаркете）и дверь с крепкой ручкой （найдете на входе в Домкирхе Святого Стефана）.Зубным врачем на волонтерских началах может быть супруга или, если у нее с талантами не сложилось, первый попавшийся прихожанин, опаздывающий на мессу.

Так уже. Отлетела коронка. Пришел к местному коновалу. Он мне грит: ну, лечить такое будет дорого и долго и без гарантий с моей стороны. Давайте, грит, вырвем этот зуб, лучше. Я говорю - ну, давайте. Вырвал. 370 ЕВРО. Я его чуть не убил там. Так уже. Отлетела коронка. Пришел к местному коновалу. Он мне грит: ну, лечить такое будет дорого и долго и без гарантий с моей стороны. Давайте, грит, вырвем этот зуб, лучше. Я говорю - ну, давайте. Вырвал. 370 ЕВРО. Я его чуть не убил там.

Ну вот, запоздал с советом. Как результат -370 евро ушли на карман к коновалу.

В следующий раз прямиком на Флопмаркет.

Можно даже заранее, превентивно, так сказать.

Еще и шнурок можно попытаться стащить из под носа у продавца. Даже внаглую хапануть, может тогда удастся сразу без зуба остаться.

Только не тащите у местных - хлипковаты они для таких дел. Плакать начнут, полицию звать... Оно вам надо?

Лучше выставить точку афроавстрийских бюргеров - у них лучший сервис в Вене. Ну вот, запоздал с советом. Как результат -370 евро ушли на карман к коновалу.В следующий раз прямиком на Флопмаркет.Можно даже заранее, превентивно, так сказать.Еще и шнурок можно попытаться стащить из под носа у продавца. Даже внаглую хапануть, может тогда удастся сразу без зуба остаться.Только не тащите у местных - хлипковаты они для таких дел. Плакать начнут, полицию звать... Оно вам надо?Лучше выставить точку афроавстрийских бюргеров - у них лучший сервис в Вене. antey1969 1

Повідомлень: 11262 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1520 раз. Подякували: 3342 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 чер, 2022 02:20 airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав: Я пишу о доступности качественных услуг. В Киеве и Вене она разная. И да, с киевской зп в Вене я переместился из нижнего слоя среднего класса в средний (возможно нижний) слой малообеспеченного класса. О каком нимбе речь - не совсем понял. Я пишу о доступности качественных услуг. В Киеве и Вене она разная.





В этом все комплексы Максима.

Мне в голову не прищло-бы никогда, что я в каком-то слое и куда-то там переместился.

И только человек, которому это ППЦ как важно, мыслит этими категориями. В этом все комплексы Максима.Мне в голову не прищло-бы никогда, что я в каком-то слое и куда-то там переместился.И только человек, которому это ППЦ как важно, мыслит этими категориями.

rjkz, что там у вас у всех с чувством юмора в забугорье происходит? Почему оно атрофируется? Неужели меня это тоже ждет?

Почему не вспомнили что меня еще очень беспокоит как я смотрюсь на велосипеде со стороны? rjkz, что там у вас у всех с чувством юмора в забугорье происходит? Почему оно атрофируется? Неужели меня это тоже ждет?Почему не вспомнили что меня еще очень беспокоит как я смотрюсь на велосипеде со стороны?



Ой! Сорян!

Забыл совсем!

Надо напоминалку в телефоне поставить!



Насчет чувства юмора - надеюсь я его не простудил.

Просто в каждой шутке есть доля шутки.

И это как раз имеет место быть.

Максим, не обижайтесь, но вы на форуме слишком много о себе пишете, чтобы за эти годы, почти 10 лет, иметь ваш психологический портрЭт.

В чем вы правы - забугорье меняет людей. Надеюсь в лучшую сторону.

Ну и поначалу обычно высокий уровень стресса.

Некоторые не выдерживают, возвращаются и давай забрасывать какахами страну, которая им ничем не обязана, но дает шанс. Но это не много. Вот, на форуме кроме крутого нуля вроде всем заходит. Ой! Сорян!Забыл совсем!Надо напоминалку в телефоне поставить!Насчет чувства юмора - надеюсь я его не простудил.Просто в каждой шутке есть доля шутки.И это как раз имеет место быть.Максим, не обижайтесь, но вы на форуме слишком много о себе пишете, чтобы за эти годы, почти 10 лет, иметь ваш психологический портрЭт.В чем вы правы - забугорье меняет людей. Надеюсь в лучшую сторону.Ну и поначалу обычно высокий уровень стресса.Некоторые не выдерживают, возвращаются и давай забрасывать какахами страну, которая им ничем не обязана, но дает шанс. Но это не много. Вот, на форуме кроме крутого нуля вроде всем заходит. rjkz

Повідомлень: 13372 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6980 раз. Подякували: 4027 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 80818283 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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