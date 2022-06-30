|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Сер 29 чер, 2022 21:32
rjkz написав:
airmax78 написав:
Я пишу о доступности качественных услуг. В Киеве и Вене она разная. И да, с киевской зп в Вене я переместился из нижнего слоя среднего класса в средний (возможно нижний) слой малообеспеченного класса. О каком нимбе речь - не совсем понял.
В этом все комплексы Максима.
Мне в голову не прищло-бы никогда, что я в каком-то слое и куда-то там переместился.
И только человек, которому это ППЦ как важно, мыслит этими категориями.
rjkz, что там у вас у всех с чувством юмора в забугорье происходит? Почему оно атрофируется? Неужели меня это тоже ждет?
Почему не вспомнили что меня еще очень беспокоит как я смотрюсь на велосипеде со стороны?
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40664
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 947 раз.
- Подякували: 5021 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 29 чер, 2022 23:38
airmax78 написав: antey1969 написав: airmax78 написав:
8-10ка чистыми. Из которых 3ка сразу уйдет на аренду нормальной квартиры. 1куе - на содержание и парковку автомобиля.
Горничная - это мой класс - малообеспеченные. Пользуемся разными льготами, собираем тару на улице когда-никогда, по ресторанам не ходим, стрижемся сами перед зеркалом и т.п.
еще можно зубы ремонтировать самостоятельно.
Из инструментов нужны: суровая нитка（можно выпросить на флопмаркете）и дверь с крепкой ручкой （найдете на входе в Домкирхе Святого Стефана）.
Зубным врачем на волонтерских началах может быть супруга или, если у нее с талантами не сложилось, первый попавшийся прихожанин, опаздывающий на мессу.
Так уже. Отлетела коронка. Пришел к местному коновалу. Он мне грит: ну, лечить такое будет дорого и долго и без гарантий с моей стороны. Давайте, грит, вырвем этот зуб, лучше. Я говорю - ну, давайте. Вырвал. 370 ЕВРО. Я его чуть не убил там.
Ну вот, запоздал с советом. Как результат -370 евро ушли на карман к коновалу.
В следующий раз прямиком на Флопмаркет.
Можно даже заранее, превентивно, так сказать.
Еще и шнурок можно попытаться стащить из под носа у продавца. Даже внаглую хапануть, может тогда удастся сразу без зуба остаться.
Только не тащите у местных - хлипковаты они для таких дел. Плакать начнут, полицию звать... Оно вам надо?
Лучше выставить точку афроавстрийских бюргеров - у них лучший сервис в Вене.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 11262
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1520 раз.
- Подякували: 3342 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Чет 30 чер, 2022 02:20
airmax78 написав: rjkz написав:
airmax78 написав:
Я пишу о доступности качественных услуг. В Киеве и Вене она разная. И да, с киевской зп в Вене я переместился из нижнего слоя среднего класса в средний (возможно нижний) слой малообеспеченного класса. О каком нимбе речь - не совсем понял.
В этом все комплексы Максима.
Мне в голову не прищло-бы никогда, что я в каком-то слое и куда-то там переместился.
И только человек, которому это ППЦ как важно, мыслит этими категориями.
rjkz, что там у вас у всех с чувством юмора в забугорье происходит? Почему оно атрофируется? Неужели меня это тоже ждет?
Почему не вспомнили что меня еще очень беспокоит как я смотрюсь на велосипеде со стороны?
Ой! Сорян!
Забыл совсем!
Надо напоминалку в телефоне поставить!
Насчет чувства юмора - надеюсь я его не простудил.
Просто в каждой шутке есть доля шутки.
И это как раз имеет место быть.
Максим, не обижайтесь, но вы на форуме слишком много о себе пишете, чтобы за эти годы, почти 10 лет, иметь ваш психологический портрЭт.
В чем вы правы - забугорье меняет людей. Надеюсь в лучшую сторону.
Ну и поначалу обычно высокий уровень стресса.
Некоторые не выдерживают, возвращаются и давай забрасывать какахами страну, которая им ничем не обязана, но дает шанс. Но это не много. Вот, на форуме кроме крутого нуля вроде всем заходит.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13372
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6980 раз.
- Подякували: 4027 раз.
-
- Профіль
-
2
3
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|