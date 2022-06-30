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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 30 чер, 2022 02:20
airmax78 написав: rjkz написав:
airmax78 написав:
Я пишу о доступности качественных услуг. В Киеве и Вене она разная. И да, с киевской зп в Вене я переместился из нижнего слоя среднего класса в средний (возможно нижний) слой малообеспеченного класса. О каком нимбе речь - не совсем понял.
В этом все комплексы Максима.
Мне в голову не прищло-бы никогда, что я в каком-то слое и куда-то там переместился.
И только человек, которому это ППЦ как важно, мыслит этими категориями.
rjkz, что там у вас у всех с чувством юмора в забугорье происходит? Почему оно атрофируется? Неужели меня это тоже ждет?
Почему не вспомнили что меня еще очень беспокоит как я смотрюсь на велосипеде со стороны?
Ой! Сорян!
Забыл совсем!
Надо напоминалку в телефоне поставить!
Насчет чувства юмора - надеюсь я его не простудил.
Просто в каждой шутке есть доля шутки.
И это как раз имеет место быть.
Максим, не обижайтесь, но вы на форуме слишком много о себе пишете, чтобы за эти годы, почти 10 лет, иметь ваш психологический портрЭт.
В чем вы правы - забугорье меняет людей. Надеюсь в лучшую сторону.
Ну и поначалу обычно высокий уровень стресса.
Некоторые не выдерживают, возвращаются и давай забрасывать какахами страну, которая им ничем не обязана, но дает шанс. Но это не много. Вот, на форуме кроме крутого нуля вроде всем заходит.
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Додано: Чет 30 чер, 2022 07:55
rjkz написав: airmax78 написав:
airmax78 написав:
Я пишу о доступности качественных услуг. В Киеве и Вене она разная. И да, с киевской зп в Вене я переместился из нижнего слоя среднего класса в средний (возможно нижний) слой малообеспеченного класса. О каком нимбе речь - не совсем понял.
8-10ка чистыми. Из которых 3ка сразу уйдет на аренду нормальной квартиры. 1куе - на содержание и парковку автомобиля.
Горничная - это мой класс - малообеспеченные. Пользуемся разными льготами, собираем тару на улице когда-никогда, по ресторанам не ходим, стрижемся сами перед зеркалом и т.п.
Рыдаю!
Макс имеет то что не имеют 99,99% украинцев - 400 куе, и ноет, имеет возможность свободного передвижения - не имеют 50% украинцев - и ноет. Что тебе вообще нужно что бы не ныть?
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Додано: Чет 30 чер, 2022 08:19
rjkz написав:
airmax78 написав: rjkz написав:
Ответ прост - в Киеве Максим работая на забугорного работодателя, имел зарплату выше пересичного. В Вене все работают за забугорного для Украины работодателя.
Соответственно, услуги дороже.
Трудно чувствовать себя исключительным в Вене? Яркость нимба тускнеет?
Я пишу о доступности качественных услуг. В Киеве и Вене она разная. И да, с киевской зп в Вене я переместился из нижнего слоя среднего класса в средний (возможно нижний) слой малообеспеченного класса. О каком нимбе речь - не совсем понял.
В этом все комплексы Максима.
Мне в голову не прищло-бы никогда, что я в каком-то слое и куда-то там переместился.
И только человек, которому это ППЦ как важно, мыслит этими категориями.
Та до чого тут комплекси. Це просто узагальнена характеристика можливостей, що забезпечують якість життя. І мова зовсім не про якийсь німб.
Якщо в одному варіанті ви могли собі дозволити якісне житло у гарній локації, авто, подорожі, ресторан коли забажаєш а в іншому - або оренда на околицях, неможливість утримувати авто, жиитя від ЗП до ЗП і на будь які великі покупки тре відкладати чи вічно сидіти в кредитах, і кожна дрібниця це удар по бюджету - то так, це різні категорії, і це важливо майже будь-кому (ну, окрім Флая), і це не про німб чи понти.
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Додано: Чет 30 чер, 2022 08:22
BIGor написав: rjkz написав: airmax78 написав:
8-10ка чистыми. Из которых 3ка сразу уйдет на аренду нормальной квартиры. 1куе - на содержание и парковку автомобиля.
Горничная - это мой класс - малообеспеченные. Пользуемся разными льготами, собираем тару на улице когда-никогда, по ресторанам не ходим, стрижемся сами перед зеркалом и т.п.
Рыдаю!
Макс имеет то что не имеют 99,99% украинцев - 400 куе, и ноет, имеет возможность свободного передвижения - не имеют 50% украинцев - и ноет. Что тебе вообще нужно что бы не ныть?
Як продасть прєдєсть тоді буде 400кує. А поки що він звичайний заробітчанин з хворими зубами
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