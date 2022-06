Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 80818283 Додано: Чет 30 чер, 2022 02:20 airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав: Я пишу о доступности качественных услуг. В Киеве и Вене она разная. И да, с киевской зп в Вене я переместился из нижнего слоя среднего класса в средний (возможно нижний) слой малообеспеченного класса. О каком нимбе речь - не совсем понял. Я пишу о доступности качественных услуг. В Киеве и Вене она разная.





В этом все комплексы Максима.

Мне в голову не прищло-бы никогда, что я в каком-то слое и куда-то там переместился.

И только человек, которому это ППЦ как важно, мыслит этими категориями. В этом все комплексы Максима.Мне в голову не прищло-бы никогда, что я в каком-то слое и куда-то там переместился.И только человек, которому это ППЦ как важно, мыслит этими категориями.

rjkz, что там у вас у всех с чувством юмора в забугорье происходит? Почему оно атрофируется? Неужели меня это тоже ждет?

Почему не вспомнили что меня еще очень беспокоит как я смотрюсь на велосипеде со стороны? rjkz, что там у вас у всех с чувством юмора в забугорье происходит? Почему оно атрофируется? Неужели меня это тоже ждет?Почему не вспомнили что меня еще очень беспокоит как я смотрюсь на велосипеде со стороны?



Ой! Сорян!

Забыл совсем!

Надо напоминалку в телефоне поставить!



Насчет чувства юмора - надеюсь я его не простудил.

Просто в каждой шутке есть доля шутки.

И это как раз имеет место быть.

Максим, не обижайтесь, но вы на форуме слишком много о себе пишете, чтобы за эти годы, почти 10 лет, иметь ваш психологический портрЭт.

В чем вы правы - забугорье меняет людей. Надеюсь в лучшую сторону.

Ну и поначалу обычно высокий уровень стресса.

Некоторые не выдерживают, возвращаются и давай забрасывать какахами страну, которая им ничем не обязана, но дает шанс. Но это не много. Вот, на форуме кроме крутого нуля вроде всем заходит. Ой! Сорян!Забыл совсем!Надо напоминалку в телефоне поставить!Насчет чувства юмора - надеюсь я его не простудил.Просто в каждой шутке есть доля шутки.И это как раз имеет место быть.Максим, не обижайтесь, но вы на форуме слишком много о себе пишете, чтобы за эти годы, почти 10 лет, иметь ваш психологический портрЭт.В чем вы правы - забугорье меняет людей. Надеюсь в лучшую сторону.Ну и поначалу обычно высокий уровень стресса.Некоторые не выдерживают, возвращаются и давай забрасывать какахами страну, которая им ничем не обязана, но дает шанс. Но это не много. Вот, на форуме кроме крутого нуля вроде всем заходит. rjkz

Повідомлень: 13371 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6983 раз. Подякували: 4028 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 чер, 2022 07:55 rjkz написав: airmax78 написав: airmax78 написав: Я пишу о доступности качественных услуг. В Киеве и Вене она разная. И да, с киевской зп в Вене я переместился из нижнего слоя среднего класса в средний (возможно нижний) слой малообеспеченного класса. О каком нимбе речь - не совсем понял. Я пишу о доступности качественных услуг. В Киеве и Вене она разная. И да, с киевской зп в Вене я переместился из нижнего слоя среднего класса в средний (возможно нижний) слой малообеспеченного класса. О каком нимбе речь - не совсем понял.



8-10ка чистыми. Из которых 3ка сразу уйдет на аренду нормальной квартиры. 1куе - на содержание и парковку автомобиля.

Горничная - это мой класс - малообеспеченные. Пользуемся разными льготами, собираем тару на улице когда-никогда, по ресторанам не ходим, стрижемся сами перед зеркалом и т.п. 8-10ка чистыми. Из которых 3ка сразу уйдет на аренду нормальной квартиры. 1куе - на содержание и парковку автомобиля.Горничная - это мой класс - малообеспеченные. Пользуемся разными льготами, собираем тару на улице когда-никогда, по ресторанам не ходим, стрижемся сами перед зеркалом и т.п.



Рыдаю! Рыдаю!

Макс имеет то что не имеют 99,99% украинцев - 400 куе, и ноет, имеет возможность свободного передвижения - не имеют 50% украинцев - и ноет. Что тебе вообще нужно что бы не ныть? Макс имеет то что не имеют 99,99% украинцев - 400 куе, и ноет, имеет возможность свободного передвижения - не имеют 50% украинцев - и ноет. Что тебе вообще нужно что бы не ныть? BIGor

Повідомлень: 6277 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1028 раз. Подякували: 1350 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 чер, 2022 08:19 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: airmax78 написав: rjkz написав: Ответ прост - в Киеве Максим работая на забугорного работодателя, имел зарплату выше пересичного. В Вене все работают за забугорного для Украины работодателя.

Соответственно, услуги дороже.

Трудно чувствовать себя исключительным в Вене? Яркость нимба тускнеет? Ответ прост - в Киеве Максим работая на забугорного работодателя, имел зарплату выше пересичного. В Вене все работают за забугорного для Украины работодателя.Соответственно, услуги дороже.Трудно чувствовать себя исключительным в Вене? Яркость нимба тускнеет?

Я пишу о доступности качественных услуг. В Киеве и Вене она разная. И да, с киевской зп в Вене я переместился из нижнего слоя среднего класса в средний (возможно нижний) слой малообеспеченного класса. О каком нимбе речь - не совсем понял. Я пишу о доступности качественных услуг. В Киеве и Вене она разная.





В этом все комплексы Максима.

Мне в голову не прищло-бы никогда, что я в каком-то слое и куда-то там переместился.

И только человек, которому это ППЦ как важно, мыслит этими категориями. В этом все комплексы Максима.Мне в голову не прищло-бы никогда, что я в каком-то слое и куда-то там переместился.И только человек, которому это ППЦ как важно, мыслит этими категориями.



Та до чого тут комплекси. Це просто узагальнена характеристика можливостей, що забезпечують якість життя. І мова зовсім не про якийсь німб.

Якщо в одному варіанті ви могли собі дозволити якісне житло у гарній локації, авто, подорожі, ресторан коли забажаєш а в іншому - або оренда на околицях, неможливість утримувати авто, жиитя від ЗП до ЗП і на будь які великі покупки тре відкладати чи вічно сидіти в кредитах, і кожна дрібниця це удар по бюджету - то так, це різні категорії, і це важливо майже будь-кому (ну, окрім Флая), і це не про німб чи понти. Та до чого тут комплекси. Це просто узагальнена характеристика можливостей, що забезпечують якість життя. І мова зовсім не про якийсь німб.Якщо в одному варіанті ви могли собі дозволити якісне житло у гарній локації, авто, подорожі, ресторан коли забажаєш а в іншому - або оренда на околицях, неможливість утримувати авто, жиитя від ЗП до ЗП і на будь які великі покупки тре відкладати чи вічно сидіти в кредитах, і кожна дрібниця це удар по бюджету - то так, це різні категорії, і це важливо майже будь-кому (ну, окрім Флая), і це не про німб чи понти. Faceless

Модератор Повідомлень: 31726 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1350 раз. Подякували: 7541 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 чер, 2022 08:22 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: rjkz написав: airmax78 написав: 8-10ка чистыми. Из которых 3ка сразу уйдет на аренду нормальной квартиры. 1куе - на содержание и парковку автомобиля.

Горничная - это мой класс - малообеспеченные. Пользуемся разными льготами, собираем тару на улице когда-никогда, по ресторанам не ходим, стрижемся сами перед зеркалом и т.п. 8-10ка чистыми. Из которых 3ка сразу уйдет на аренду нормальной квартиры. 1куе - на содержание и парковку автомобиля.Горничная - это мой класс - малообеспеченные. Пользуемся разными льготами, собираем тару на улице когда-никогда, по ресторанам не ходим, стрижемся сами перед зеркалом и т.п.



Рыдаю! Рыдаю!

Макс имеет то что не имеют 99,99% украинцев - 400 куе, и ноет, имеет возможность свободного передвижения - не имеют 50% украинцев - и ноет. Что тебе вообще нужно что бы не ныть? Макс имеет то что не имеют 99,99% украинцев - 400 куе, и ноет, имеет возможность свободного передвижения - не имеют 50% украинцев - и ноет. Что тебе вообще нужно что бы не ныть?



Як продасть прєдєсть тоді буде 400кує. А поки що він звичайний заробітчанин з хворими зубами Як продасть прєдєсть тоді буде 400кує. А поки що він звичайний заробітчанин з хворими зубами Faceless

Модератор Повідомлень: 31726 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1350 раз. Подякували: 7541 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 чер, 2022 09:31 airmax78 написав: Son of Sun написав: airmax78 написав: К стоматологу записывайся за месяц. К стоматологу записывайся за месяц.

Придбайте приватну страховку і ходіть хоч кожен день до будь-якого лікаря.

Придбайте приватну страховку і ходіть хоч кожен день до будь-якого лікаря.

В мене є приватна страховка. До будь-якого лікаря хоч кожен день ходити не міжу - 1) не приймають 2) грошей не вистачить В мене є приватна страховка. До будь-якого лікаря хоч кожен день ходити не міжу - 1) не приймають 2) грошей не вистачить

ви можете піти до будь-якого лікаря напряму при приватному страхуванні, а не через процедури з сімейним лікарем

якщо відчуваєте себе хворим, то кожен день - також реально, вартість страховки може й підрости з часом ви можете піти до будь-якого лікаря напряму при приватному страхуванні, а не через процедури з сімейним лікаремякщо відчуваєте себе хворим, то кожен день - також реально, вартість страховки може й підрости з часом Son of Sun Повідомлень: 968 З нами з: 25.04.14 Подякував: 101 раз. Подякували: 124 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 чер, 2022 10:07 BIGor написав: Макс имеет то что не имеют 99,99% украинцев - 400 куе, и ноет, имеет возможность свободного передвижения - не имеют 50% украинцев - и ноет. Что тебе вообще нужно что бы не ныть? Макс имеет то что не имеют 99,99% украинцев - 400 куе, и ноет, имеет возможность свободного передвижения - не имеют 50% украинцев - и ноет. Что тебе вообще нужно что бы не ныть?

у кожного свої вимоги до життя

коломой, фрідман також ниють, що в них все погано у кожного свої вимоги до життяколомой, фрідман також ниють, що в них все погано Son of Sun Повідомлень: 968 З нами з: 25.04.14 Подякував: 101 раз. Подякували: 124 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 чер, 2022 10:09 Re: Еміграція, заробітчанство Son of Sun написав: airmax78 написав: В мене є приватна страховка. До будь-якого лікаря хоч кожен день ходити не міжу - 1) не приймають 2) грошей не вистачить В мене є приватна страховка. До будь-якого лікаря хоч кожен день ходити не міжу - 1) не приймають 2) грошей не вистачить

ви можете піти до будь-якого лікаря напряму при приватному страхуванні, а не через процедури з сімейним лікарем

якщо відчуваєте себе хворим, то кожен день - також реально, вартість страховки може й підрости з часом ви можете піти до будь-якого лікаря напряму при приватному страхуванні, а не через процедури з сімейним лікаремякщо відчуваєте себе хворим, то кожен день - також реально, вартість страховки може й підрости з часом

Не в кожній країні, зі страховою чи без може бути так, що до вузького спеціаліста тільки через сімейного Не в кожній країні, зі страховою чи без може бути так, що до вузького спеціаліста тільки через сімейного Faceless

Модератор Повідомлень: 31726 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1350 раз. Подякували: 7541 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 80818283 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: prilepskiy і 2 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор