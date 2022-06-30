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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 81828384
Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 11:43

  Faceless написав:
BIGor написав:Макс имеет то что не имеют 99,99% украинцев - 400 куе, и ноет, имеет возможность свободного передвижения - не имеют 50% украинцев - и ноет. Что тебе вообще нужно что бы не ныть?


Як продасть прєдєсть тоді буде 400кує. А поки що він звичайний заробітчанин з хворими зубами

Вже навіть без зубів. Двох.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 12:05

airmax78
Макс, локация Вены выбрана не случайно, как я понял? ЧТо-то связано с работой твоей или благоверной?
GADFLY
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 13:24

  GADFLY написав:airmax78
Макс, локация Вены выбрана не случайно, как я понял? ЧТо-то связано с работой твоей или благоверной?

Я вообще ничего не выбирал. Куда сказали - туда и поехал. Сказали бы сидеть в Киеве - сидел бы в Киеве.
airmax78
 
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  #<1 ... 81828384
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