Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 81828384 Додано: Чет 30 чер, 2022 11:43 Faceless написав: BIGor написав: Макс имеет то что не имеют 99,99% украинцев - 400 куе, и ноет, имеет возможность свободного передвижения - не имеют 50% украинцев - и ноет. Что тебе вообще нужно что бы не ныть?



Як продасть прєдєсть тоді буде 400кує. А поки що він звичайний заробітчанин з хворими зубами Як продасть прєдєсть тоді буде 400кує. А поки що він звичайний заробітчанин з хворими зубами

Вже навіть без зубів. Двох. Вже навіть без зубів. Двох. airmax78 Повідомлень: 40666 З нами з: 25.10.12 Подякував: 947 раз. Подякували: 5021 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 чер, 2022 12:05 airmax78

Макс, локация Вены выбрана не случайно, как я понял? ЧТо-то связано с работой твоей или благоверной? GADFLY 2

Повідомлень: 4361 З нами з: 05.09.06 Подякував: 524 раз. Подякували: 706 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 чер, 2022 13:24 GADFLY написав: airmax78

Макс, локация Вены выбрана не случайно, как я понял? ЧТо-то связано с работой твоей или благоверной? Макс, локация Вены выбрана не случайно, как я понял? ЧТо-то связано с работой твоей или благоверной?

Я вообще ничего не выбирал. Куда сказали - туда и поехал. Сказали бы сидеть в Киеве - сидел бы в Киеве. Я вообще ничего не выбирал. Куда сказали - туда и поехал. Сказали бы сидеть в Киеве - сидел бы в Киеве. airmax78 Повідомлень: 40666 З нами з: 25.10.12 Подякував: 947 раз. Подякували: 5021 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 чер, 2022 14:33 BIGor написав: rjkz написав: airmax78 написав:

8-10ка чистыми. Из которых 3ка сразу уйдет на аренду нормальной квартиры. 1куе - на содержание и парковку автомобиля.

Горничная - это мой класс - малообеспеченные. Пользуемся разными льготами, собираем тару на улице когда-никогда, по ресторанам не ходим, стрижемся сами перед зеркалом и т.п. 8-10ка чистыми. Из которых 3ка сразу уйдет на аренду нормальной квартиры. 1куе - на содержание и парковку автомобиля.Горничная - это мой класс - малообеспеченные. Пользуемся разными льготами, собираем тару на улице когда-никогда, по ресторанам не ходим, стрижемся сами перед зеркалом и т.п.



Рыдаю! Рыдаю!

Макс имеет то что не имеют 99,99% украинцев - 400 куе, и ноет, имеет возможность свободного передвижения - не имеют 50% украинцев - и ноет. Что тебе вообще нужно что бы не ныть? Макс имеет то что не имеют 99,99% украинцев - 400 куе, и ноет, имеет возможность свободного передвижения - не имеют 50% украинцев - и ноет. Что тебе вообще нужно что бы не ныть?



1.400 куе - это виртуальная хотелка. Пока не продаст, а это совсем не просто - их у него нет.

2. Он не ноет, он обращает на себя внимание. Чтобы все порадовались его успехам. Радоваться одному за себя - скучное занятие. 1.400 куе - это виртуальная хотелка. Пока не продаст, а это совсем не просто - их у него нет.2. Он не ноет, он обращает на себя внимание. Чтобы все порадовались его успехам. Радоваться одному за себя - скучное занятие. rjkz

Повідомлень: 13374 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6983 раз. Подякували: 4029 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 чер, 2022 14:42 Faceless написав: rjkz написав: airmax78 написав: Я пишу о доступности качественных услуг. В Киеве и Вене она разная. И да, с киевской зп в Вене я переместился из нижнего слоя среднего класса в средний (возможно нижний) слой малообеспеченного класса. О каком нимбе речь - не совсем понял. Я пишу о доступности качественных услуг. В Киеве и Вене она разная.





В этом все комплексы Максима.

Мне в голову не прищло-бы никогда, что я в каком-то слое и куда-то там переместился.

И только человек, которому это ППЦ как важно, мыслит этими категориями. В этом все комплексы Максима.Мне в голову не прищло-бы никогда, что я в каком-то слое и куда-то там переместился.И только человек, которому это ППЦ как важно, мыслит этими категориями.



Та до чого тут комплекси. Це просто узагальнена характеристика можливостей, що забезпечують якість життя. І мова зовсім не про якийсь німб.

Якщо в одному варіанті ви могли собі дозволити якісне житло у гарній локації, авто, подорожі, ресторан коли забажаєш а в іншому - або оренда на околицях, неможливість утримувати авто, жиитя від ЗП до ЗП і на будь які великі покупки тре відкладати чи вічно сидіти в кредитах, і кожна дрібниця це удар по бюджету - то так, це різні категорії, і це важливо майже будь-кому (ну, окрім Флая), і це не про німб чи понти. Та до чого тут комплекси. Це просто узагальнена характеристика можливостей, що забезпечують якість життя. І мова зовсім не про якийсь німб.Якщо в одному варіанті ви могли собі дозволити якісне житло у гарній локації, авто, подорожі, ресторан коли забажаєш а в іншому - або оренда на околицях, неможливість утримувати авто, жиитя від ЗП до ЗП і на будь які великі покупки тре відкладати чи вічно сидіти в кредитах, і кожна дрібниця це удар по бюджету - то так, це різні категорії, і це важливо майже будь-кому (ну, окрім Флая), і це не про німб чи понти.



Ну, то есть вы разделяете его точку зрения, я понял.

Как мне-то быть?

Я себя ни к какому классу не отношу, не считаю себя лучше или хуже окружающих, не сравниваю людей по финансовым возможностям.

Как-то мне материальные ценности в человеке даже не второстепенны. Где-то в конце очереди.

Финансовые возможности?

Тоже условности.

У всех свои приоритеты.

Кто-то спускает состояния в игровых автоматах и никто про это не знает (вариации - коллекционирует редкие марки/монеты и тп), другой только и делает, что путеществует ...ради фоток в инстаграм. Ну, то есть вы разделяете его точку зрения, я понял.Как мне-то быть?Я себя ни к какому классу не отношу, не считаю себя лучше или хуже окружающих, не сравниваю людей по финансовым возможностям.Как-то мне материальные ценности в человеке даже не второстепенны. Где-то в конце очереди.Финансовые возможности?Тоже условности.У всех свои приоритеты.Кто-то спускает состояния в игровых автоматах и никто про это не знает (вариации - коллекционирует редкие марки/монеты и тп), другой только и делает, что путеществует ...ради фоток в инстаграм. rjkz

Повідомлень: 13374 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6983 раз. Подякували: 4029 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 чер, 2022 14:44 Son of Sun написав: BIGor написав: Макс имеет то что не имеют 99,99% украинцев - 400 куе, и ноет, имеет возможность свободного передвижения - не имеют 50% украинцев - и ноет. Что тебе вообще нужно что бы не ныть? Макс имеет то что не имеют 99,99% украинцев - 400 куе, и ноет, имеет возможность свободного передвижения - не имеют 50% украинцев - и ноет. Что тебе вообще нужно что бы не ныть?

у кожного свої вимоги до життя

коломой, фрідман також ниють, що в них все погано у кожного свої вимоги до життяколомой, фрідман також ниють, що в них все погано



Если еврей говорит, что денег у него в обрез - это значит, ч то денег у него до хуйа. Если еврей говорит, что денег у него в обрез - это значит, ч то денег у него до хуйа. rjkz

Повідомлень: 13374 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6983 раз. Подякували: 4029 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 81828384 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор