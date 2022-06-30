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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 30 чер, 2022 11:43
Faceless написав:
BIGor написав:Макс имеет то что не имеют 99,99% украинцев - 400 куе, и ноет, имеет возможность свободного передвижения - не имеют 50% украинцев - и ноет. Что тебе вообще нужно что бы не ныть?
Як продасть прєдєсть тоді буде 400кує. А поки що він звичайний заробітчанин з хворими зубами
Вже навіть без зубів. Двох.
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airmax78
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Додано: Чет 30 чер, 2022 12:05
airmax78
Макс, локация Вены выбрана не случайно, как я понял? ЧТо-то связано с работой твоей или благоверной?
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GADFLY
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Додано: Чет 30 чер, 2022 13:24
GADFLY написав:airmax78
Макс, локация Вены выбрана не случайно, как я понял? ЧТо-то связано с работой твоей или благоверной?
Я вообще ничего не выбирал. Куда сказали - туда и поехал. Сказали бы сидеть в Киеве - сидел бы в Киеве.
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Додано: Чет 30 чер, 2022 14:33
BIGor написав: rjkz написав: airmax78 написав:
8-10ка чистыми. Из которых 3ка сразу уйдет на аренду нормальной квартиры. 1куе - на содержание и парковку автомобиля.
Горничная - это мой класс - малообеспеченные. Пользуемся разными льготами, собираем тару на улице когда-никогда, по ресторанам не ходим, стрижемся сами перед зеркалом и т.п.
Рыдаю!
Макс имеет то что не имеют 99,99% украинцев - 400 куе, и ноет, имеет возможность свободного передвижения - не имеют 50% украинцев - и ноет. Что тебе вообще нужно что бы не ныть?
1.400 куе - это виртуальная хотелка. Пока не продаст, а это совсем не просто - их у него нет.
2. Он не ноет, он обращает на себя внимание. Чтобы все порадовались его успехам. Радоваться одному за себя - скучное занятие.
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rjkz
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Додано: Чет 30 чер, 2022 14:42
Faceless написав: rjkz написав:
airmax78 написав:
Я пишу о доступности качественных услуг. В Киеве и Вене она разная. И да, с киевской зп в Вене я переместился из нижнего слоя среднего класса в средний (возможно нижний) слой малообеспеченного класса. О каком нимбе речь - не совсем понял.
В этом все комплексы Максима.
Мне в голову не прищло-бы никогда, что я в каком-то слое и куда-то там переместился.
И только человек, которому это ППЦ как важно, мыслит этими категориями.
Та до чого тут комплекси. Це просто узагальнена характеристика можливостей, що забезпечують якість життя. І мова зовсім не про якийсь німб.
Якщо в одному варіанті ви могли собі дозволити якісне житло у гарній локації, авто, подорожі, ресторан коли забажаєш а в іншому - або оренда на околицях, неможливість утримувати авто, жиитя від ЗП до ЗП і на будь які великі покупки тре відкладати чи вічно сидіти в кредитах, і кожна дрібниця це удар по бюджету - то так, це різні категорії, і це важливо майже будь-кому (ну, окрім Флая), і це не про німб чи понти.
Ну, то есть вы разделяете его точку зрения, я понял.
Как мне-то быть?
Я себя ни к какому классу не отношу, не считаю себя лучше или хуже окружающих, не сравниваю людей по финансовым возможностям.
Как-то мне материальные ценности в человеке даже не второстепенны. Где-то в конце очереди.
Финансовые возможности?
Тоже условности.
У всех свои приоритеты.
Кто-то спускает состояния в игровых автоматах и никто про это не знает (вариации - коллекционирует редкие марки/монеты и тп), другой только и делает, что путеществует ...ради фоток в инстаграм.
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rjkz
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Додано: Чет 30 чер, 2022 14:44
Son of Sun написав: BIGor написав:
Макс имеет то что не имеют 99,99% украинцев - 400 куе, и ноет, имеет возможность свободного передвижения - не имеют 50% украинцев - и ноет. Что тебе вообще нужно что бы не ныть?
у кожного свої вимоги до життя
коломой, фрідман також ниють, що в них все погано
Если еврей говорит, что денег у него в обрез - это значит, ч то денег у него до хуйа.
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rjkz
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