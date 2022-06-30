|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 30 чер, 2022 11:43
Faceless написав:
BIGor написав:Макс имеет то что не имеют 99,99% украинцев - 400 куе, и ноет, имеет возможность свободного передвижения - не имеют 50% украинцев - и ноет. Что тебе вообще нужно что бы не ныть?
Як продасть прєдєсть тоді буде 400кує. А поки що він звичайний заробітчанин з хворими зубами
Вже навіть без зубів. Двох.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40667
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 947 раз.
- Подякували: 5021 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 30 чер, 2022 12:05
airmax78
Макс, локация Вены выбрана не случайно, как я понял? ЧТо-то связано с работой твоей или благоверной?
-
GADFLY
-
2
-
- Повідомлень: 4361
- З нами з: 05.09.06
- Подякував: 524 раз.
- Подякували: 706 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 30 чер, 2022 13:24
GADFLY написав:airmax78
Макс, локация Вены выбрана не случайно, как я понял? ЧТо-то связано с работой твоей или благоверной?
Я вообще ничего не выбирал. Куда сказали - туда и поехал. Сказали бы сидеть в Киеве - сидел бы в Киеве.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40667
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 947 раз.
- Подякували: 5021 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 30 чер, 2022 14:33
BIGor написав: rjkz написав: airmax78 написав:
8-10ка чистыми. Из которых 3ка сразу уйдет на аренду нормальной квартиры. 1куе - на содержание и парковку автомобиля.
Горничная - это мой класс - малообеспеченные. Пользуемся разными льготами, собираем тару на улице когда-никогда, по ресторанам не ходим, стрижемся сами перед зеркалом и т.п.
Рыдаю!
Макс имеет то что не имеют 99,99% украинцев - 400 куе, и ноет, имеет возможность свободного передвижения - не имеют 50% украинцев - и ноет. Что тебе вообще нужно что бы не ныть?
1.400 куе - это виртуальная хотелка. Пока не продаст, а это совсем не просто - их у него нет.
2. Он не ноет, он обращает на себя внимание. Чтобы все порадовались его успехам. Радоваться одному за себя - скучное занятие.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13375
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6983 раз.
- Подякували: 4030 раз.
-
- Профіль
-
2
3
1
Додано: Чет 30 чер, 2022 14:42
Faceless написав: rjkz написав:
airmax78 написав:
Я пишу о доступности качественных услуг. В Киеве и Вене она разная. И да, с киевской зп в Вене я переместился из нижнего слоя среднего класса в средний (возможно нижний) слой малообеспеченного класса. О каком нимбе речь - не совсем понял.
В этом все комплексы Максима.
Мне в голову не прищло-бы никогда, что я в каком-то слое и куда-то там переместился.
И только человек, которому это ППЦ как важно, мыслит этими категориями.
Та до чого тут комплекси. Це просто узагальнена характеристика можливостей, що забезпечують якість життя. І мова зовсім не про якийсь німб.
Якщо в одному варіанті ви могли собі дозволити якісне житло у гарній локації, авто, подорожі, ресторан коли забажаєш а в іншому - або оренда на околицях, неможливість утримувати авто, жиитя від ЗП до ЗП і на будь які великі покупки тре відкладати чи вічно сидіти в кредитах, і кожна дрібниця це удар по бюджету - то так, це різні категорії, і це важливо майже будь-кому (ну, окрім Флая), і це не про німб чи понти.
Ну, то есть вы разделяете его точку зрения, я понял.
Как мне-то быть?
Я себя ни к какому классу не отношу, не считаю себя лучше или хуже окружающих, не сравниваю людей по финансовым возможностям.
Как-то мне материальные ценности в человеке даже не второстепенны. Где-то в конце очереди.
Финансовые возможности?
Тоже условности.
У всех свои приоритеты.
Кто-то спускает состояния в игровых автоматах и никто про это не знает (вариации - коллекционирует редкие марки/монеты и тп), другой только и делает, что путеществует ...ради фоток в инстаграм.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13375
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6983 раз.
- Подякували: 4030 раз.
-
- Профіль
-
2
3
1
Додано: Чет 30 чер, 2022 14:44
Son of Sun написав: BIGor написав:
Макс имеет то что не имеют 99,99% украинцев - 400 куе, и ноет, имеет возможность свободного передвижения - не имеют 50% украинцев - и ноет. Что тебе вообще нужно что бы не ныть?
у кожного свої вимоги до життя
коломой, фрідман також ниють, що в них все погано
Если еврей говорит, что денег у него в обрез - это значит, ч то денег у него до хуйа.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13375
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6983 раз.
- Подякували: 4030 раз.
-
- Профіль
-
2
3
1
Додано: Чет 30 чер, 2022 15:14
Много не дополню.
Свой бизнес в Украине я закрыл (избавился) перед самым Майданом (опять оказался прозорливым) - осень 2013. В США пока не открыл. Потому что сначала надо хорошо знать нюансы, прежде чем влазить.
Но кое что могу сказать.
Основная организационная форма - LLC, типа нащего ТОВ. Прелесть заключается в том, что можно дофига всего списывать на расходы, уменьшая базу налогообложения.
Если ты хоть часть работы делаещь из дома, то можно списывать и часть расходов на дом, интернет ...вплоть до питьевой воды. То-же самое относится к авто. И это законно и не недо никому доказывать, что ты не верблюд.
Кроме того, налогообложние многоуровневое.
Федеральное, щтата и могут быть налоги каунти.
Федеральное - обшее для всех. По штатам - у каждого разные. Есть штаты с космическими налогами на бизнес, обычно это синие штаты. А есть и с нулевым, например Дэлавер, но он не единственный. Каунти - например есть налог города НЙ, но он небольшой.
Налогообложение наемных работников осуществляется по 2-м основным типам:
W2 - работник получает раз в неделю или две чек или директдепазит сразу на счет с уже вычтенными работодателем налогами. В дополнение к нему он получает пейстаб -распечатка с указанием сколько и каких налогов с него сняли и сколько выплатили за данный период и с начала года.
1099 - форма, когда работник сам платит налоги. также характерна для самозанятых.
Как в первом так и во втором случаях, ответственность за своевремеенность и полноту уплаты налогов лежит на работнике.
Налогообложение прогрессивное. И тоже зависит от штата и каунти.
Федеральное - общее для всех.
В апреле каждого года подается такс-ретерн или инкам такс еще назыывают, по результатам которого надо или доплатить налоги или получить возврат.
Тоже возможны списания. Не только того, что относится к работе, но и кое-чего другого. Например, можно снять с базы налогообложения расходы на послешкольные активити детей. Но не все.
Тема очень общирная, много нюансов. Поэтому все рассказать просто не в состоянии.
Например, живя в НДж, но работая в НЙ налог на НЙ не платится.
ЧЕм больше иждивенцев (депенденс) тем ниже налоги.
Есть определенный размер дохода из-за рубежа с которых налог не платится (в зависимости от штата).
И тд.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13375
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6983 раз.
- Подякували: 4030 раз.
-
- Профіль
-
2
3
1
Додано: Чет 30 чер, 2022 16:19
rjkz написав:
1.400 куе - это виртуальная хотелка. Пока не продаст, а это совсем не просто - их у него нет.
2. Он не ноет, он обращает на себя внимание. Чтобы все порадовались его успехам. Радоваться одному за себя - скучное занятие.
Я полностью рассчитываю на эти деньги и ипотеку планирую исходя из того, что у меня эта сумма уже есть.
Я не обращаю на себя внимание, просто делюсь впечатлениями. А то почитают люди Вас или Понаеха, или Акурта, не дай Бог, и решат, что все что им нужно - это просто выехать подальше из Украины. И все будет ОК.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40667
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 947 раз.
- Подякували: 5021 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: prilepskiy
, zerocool
і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|