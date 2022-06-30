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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 82838485>
Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 11:43

  Faceless написав:
BIGor написав:Макс имеет то что не имеют 99,99% украинцев - 400 куе, и ноет, имеет возможность свободного передвижения - не имеют 50% украинцев - и ноет. Что тебе вообще нужно что бы не ныть?


Як продасть прєдєсть тоді буде 400кує. А поки що він звичайний заробітчанин з хворими зубами

Вже навіть без зубів. Двох.
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 12:05

airmax78
Макс, локация Вены выбрана не случайно, как я понял? ЧТо-то связано с работой твоей или благоверной?
GADFLY
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 13:24

  GADFLY написав:airmax78
Макс, локация Вены выбрана не случайно, как я понял? ЧТо-то связано с работой твоей или благоверной?

Я вообще ничего не выбирал. Куда сказали - туда и поехал. Сказали бы сидеть в Киеве - сидел бы в Киеве.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 14:33

  BIGor написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:
8-10ка чистыми. Из которых 3ка сразу уйдет на аренду нормальной квартиры. 1куе - на содержание и парковку автомобиля.
Горничная - это мой класс - малообеспеченные. Пользуемся разными льготами, собираем тару на улице когда-никогда, по ресторанам не ходим, стрижемся сами перед зеркалом и т.п.


Рыдаю! :lol:

Макс имеет то что не имеют 99,99% украинцев - 400 куе, и ноет, имеет возможность свободного передвижения - не имеют 50% украинцев - и ноет. Что тебе вообще нужно что бы не ныть?


1.400 куе - это виртуальная хотелка. Пока не продаст, а это совсем не просто - их у него нет.
2. Он не ноет, он обращает на себя внимание. Чтобы все порадовались его успехам. Радоваться одному за себя - скучное занятие. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 14:42

  Faceless написав:
rjkz написав:
  airmax78 написав:Я пишу о доступности качественных услуг. В Киеве и Вене она разная. И да, с киевской зп в Вене я переместился из нижнего слоя среднего класса в средний (возможно нижний) слой малообеспеченного класса. О каком нимбе речь - не совсем понял.



В этом все комплексы Максима.
Мне в голову не прищло-бы никогда, что я в каком-то слое и куда-то там переместился.
И только человек, которому это ППЦ как важно, мыслит этими категориями.


Та до чого тут комплекси. Це просто узагальнена характеристика можливостей, що забезпечують якість життя. І мова зовсім не про якийсь німб.
Якщо в одному варіанті ви могли собі дозволити якісне житло у гарній локації, авто, подорожі, ресторан коли забажаєш а в іншому - або оренда на околицях, неможливість утримувати авто, жиитя від ЗП до ЗП і на будь які великі покупки тре відкладати чи вічно сидіти в кредитах, і кожна дрібниця це удар по бюджету - то так, це різні категорії, і це важливо майже будь-кому (ну, окрім Флая), і це не про німб чи понти.


Ну, то есть вы разделяете его точку зрения, я понял.
Как мне-то быть?
Я себя ни к какому классу не отношу, не считаю себя лучше или хуже окружающих, не сравниваю людей по финансовым возможностям.
Как-то мне материальные ценности в человеке даже не второстепенны. Где-то в конце очереди.
Финансовые возможности?
Тоже условности.
У всех свои приоритеты.
Кто-то спускает состояния в игровых автоматах и никто про это не знает (вариации - коллекционирует редкие марки/монеты и тп), другой только и делает, что путеществует ...ради фоток в инстаграм.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 14:44

  Son of Sun написав:
  BIGor написав:Макс имеет то что не имеют 99,99% украинцев - 400 куе, и ноет, имеет возможность свободного передвижения - не имеют 50% украинцев - и ноет. Что тебе вообще нужно что бы не ныть?

у кожного свої вимоги до життя
коломой, фрідман також ниють, що в них все погано


Если еврей говорит, что денег у него в обрез - это значит, ч то денег у него до . :lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 15:14

  stm написав:https://biz.ligazakon.net/analitycs/212147_maliy-bznes-v-vrop-yaku-sproshchenu-sistemu-opodatkuvannya-proponuyut-krani-s
Rkjz, про США налоги нет. Можете дополнить :)


Много не дополню.
Свой бизнес в Украине я закрыл (избавился) перед самым Майданом (опять оказался прозорливым) - осень 2013. В США пока не открыл. Потому что сначала надо хорошо знать нюансы, прежде чем влазить.
Но кое что могу сказать.
Основная организационная форма - LLC, типа нащего ТОВ. Прелесть заключается в том, что можно дофига всего списывать на расходы, уменьшая базу налогообложения.
Если ты хоть часть работы делаещь из дома, то можно списывать и часть расходов на дом, интернет ...вплоть до питьевой воды. То-же самое относится к авто. И это законно и не недо никому доказывать, что ты не верблюд.
Кроме того, налогообложние многоуровневое.
Федеральное, щтата и могут быть налоги каунти.
Федеральное - обшее для всех. По штатам - у каждого разные. Есть штаты с космическими налогами на бизнес, обычно это синие штаты. А есть и с нулевым, например Дэлавер, но он не единственный. Каунти - например есть налог города НЙ, но он небольшой.
Налогообложение наемных работников осуществляется по 2-м основным типам:
W2 - работник получает раз в неделю или две чек или директдепазит сразу на счет с уже вычтенными работодателем налогами. В дополнение к нему он получает пейстаб -распечатка с указанием сколько и каких налогов с него сняли и сколько выплатили за данный период и с начала года.
1099 - форма, когда работник сам платит налоги. также характерна для самозанятых.
Как в первом так и во втором случаях, ответственность за своевремеенность и полноту уплаты налогов лежит на работнике.
Налогообложение прогрессивное. И тоже зависит от штата и каунти.
Федеральное - общее для всех.
В апреле каждого года подается такс-ретерн или инкам такс еще назыывают, по результатам которого надо или доплатить налоги или получить возврат.
Тоже возможны списания. Не только того, что относится к работе, но и кое-чего другого. Например, можно снять с базы налогообложения расходы на послешкольные активити детей. Но не все.
Тема очень общирная, много нюансов. Поэтому все рассказать просто не в состоянии.
Например, живя в НДж, но работая в НЙ налог на НЙ не платится.
ЧЕм больше иждивенцев (депенденс) тем ниже налоги.
Есть определенный размер дохода из-за рубежа с которых налог не платится (в зависимости от штата).
И тд.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 16:19

  rjkz написав:1.400 куе - это виртуальная хотелка. Пока не продаст, а это совсем не просто - их у него нет.
2. Он не ноет, он обращает на себя внимание. Чтобы все порадовались его успехам. Радоваться одному за себя - скучное занятие. :mrgreen:

Я полностью рассчитываю на эти деньги и ипотеку планирую исходя из того, что у меня эта сумма уже есть.
Я не обращаю на себя внимание, просто делюсь впечатлениями. А то почитают люди Вас или Понаеха, или Акурта, не дай Бог, и решат, что все что им нужно - это просто выехать подальше из Украины. И все будет ОК.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 16:45

  airmax78 написав:Я не обращаю на себя внимание, просто делюсь впечатлениями. А то почитают люди Вас или Понаеха, или Акурта, не дай Бог, и решат, что все что им нужно - это просто выехать подальше из Украины. И все будет ОК.

И где я такое писал? Я наоборот за то, что б сюда меньше ехали. Всё в NY,а ещё лучше в Турцию. :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 17:44

  airmax78 написав:
  rjkz написав:1.400 куе - это виртуальная хотелка. Пока не продаст, а это совсем не просто - их у него нет.
2. Он не ноет, он обращает на себя внимание. Чтобы все порадовались его успехам. Радоваться одному за себя - скучное занятие. :mrgreen:

Я полностью рассчитываю на эти деньги и ипотеку планирую исходя из того, что у меня эта сумма уже есть.
Я не обращаю на себя внимание, просто делюсь впечатлениями. А то почитают люди Вас или Понаеха, или Акурта, не дай Бог, и решат, что все что им нужно - это просто выехать подальше из Украины. И все будет ОК.

Ну это тебя в Украине держит прелесть за 400 куе. Меня, например, ничего не держит. Квартир, авто - ничего нет. Незнаю, кого ты на этой ветке хочешь переубедить? Если не нравится - в Украину очень легко попасть.
BIGor
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