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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 82838485
Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 17:59

Re: Еміграція, заробітчанство

С удивлением узнал, что часть наших выехавших мужиков прошмыгнула через Беларусь.
Есть уже, кстати, и выехавшие с Юга в Крым, а потом уже окольными путями вокруг
Украины и опять же через Беларусь.
antey1969
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