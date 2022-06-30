С удивлением узнал, что часть наших выехавших мужиков прошмыгнула через Беларусь.
Есть уже, кстати, и выехавшие с Юга в Крым, а потом уже окольными путями вокруг
Украины и опять же через Беларусь.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 30 чер, 2022 17:59
Re: Еміграція, заробітчанство
С удивлением узнал, что часть наших выехавших мужиков прошмыгнула через Беларусь.
Есть уже, кстати, и выехавшие с Юга в Крым, а потом уже окольными путями вокруг
Украины и опять же через Беларусь.
Додано: Чет 30 чер, 2022 18:59
Боитесь конкурентов?
Додано: Чет 30 чер, 2022 19:42
Додано: Чет 30 чер, 2022 22:20
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