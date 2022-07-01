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#<1 ... 82838485 Додано: Чет 30 чер, 2022 17:59 Re: Еміграція, заробітчанство С удивлением узнал, что часть наших выехавших мужиков прошмыгнула через Беларусь.

Есть уже, кстати, и выехавшие с Юга в Крым, а потом уже окольными путями вокруг

Украины и опять же через Беларусь. antey1969 1

Повідомлень: 11268 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1520 раз. Подякували: 3343 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 чер, 2022 18:59 Понаехал написав: airmax78 написав: Я не обращаю на себя внимание, просто делюсь впечатлениями. А то почитают люди Вас или Понаеха, или Акурта, не дай Бог, и решат, что все что им нужно - это просто выехать подальше из Украины. И все будет ОК. Я не обращаю на себя внимание, просто делюсь впечатлениями. А то почитают люди Вас или Понаеха, или Акурта, не дай Бог, и решат, что все что им нужно - это просто выехать подальше из Украины. И все будет ОК.

И где я такое писал? Я наоборот за то, что б сюда меньше ехали. Всё в NY,а ещё лучше в Турцию. И где я такое писал? Я наоборот за то, что б сюда меньше ехали. Всё в NY,а ещё лучше в Турцию.



Боитесь конкурентов? Боитесь конкурентов? rjkz

Повідомлень: 13376 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6987 раз. Подякували: 4030 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 чер, 2022 19:42 rjkz написав:

Боитесь конкурентов? Боитесь конкурентов?

Мои конкуренты - это китайцы и индусы. Мной не встречено ни одного уроженца республики Украина в наших краях, кто работает в моей сфере у нас. Знаю нескольких выходцев из РФ и РБ. Из Украины - нет. Всё осели в NY. Там хорошо. Мои конкуренты - это китайцы и индусы. Мной не встречено ни одного уроженца республики Украина в наших краях, кто работает в моей сфере у нас. Знаю нескольких выходцев из РФ и РБ. Из Украины - нет. Всё осели в NY. Там хорошо. Понаехал

Повідомлень: 4000 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 чер, 2022 22:20 BIGor написав: Ну это тебя в Украине держит прелесть за 400 куе. Меня, например, ничего не держит. Квартир, авто - ничего нет. Незнаю, кого ты на этой ветке хочешь переубедить? Если не нравится - в Украину очень легко попасть. Ну это тебя в Украине держит прелесть за 400 куе. Меня, например, ничего не держит. Квартир, авто - ничего нет. Незнаю, кого ты на этой ветке хочешь переубедить? Если не нравится - в Украину очень легко попасть. а сам где сейчас находишься, в Украине? а сам где сейчас находишься, в Украине? Grand Touring Повідомлень: 967 З нами з: 23.03.20 Подякував: 306 раз. Подякували: 320 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 чер, 2022 23:07



У Киева есть шанс, какой индивидуум будет вкладывать 400к в Харьковскую халупу после войны - не знаю даже



я мысленно свою квартиру списал. Два прилета в дом уже было. Предложил родственникам забрать не встроенную бытовую технику себе. Так я хоть чем-то помогу родычам. А так рашисты помножат на ноль.



Полностью понимаю о чем пишет rkjz - есть вещи поважнее статуса - безопасность, перспективы, law enforcement. 400к закопано в недвигу (пассив) в Украине? Если бы еще и в Харькове, то вообще джекпот.У Киева есть шанс, какой индивидуум будет вкладывать 400к в Харьковскую халупу после войны - не знаю дажея мысленно свою квартиру списал. Два прилета в дом уже было. Предложил родственникам забрать не встроенную бытовую технику себе. Так я хоть чем-то помогу родычам. А так рашисты помножат на ноль.Полностью понимаю о чем пишет rkjz - есть вещи поважнее статуса - безопасность, перспективы, law enforcement. Востаннє редагувалось San в Чет 30 чер, 2022 23:16, всього редагувалось 1 раз. San

Повідомлень: 33433 З нами з: 08.04.08 Подякував: 2316 раз. Подякували: 2571 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 чер, 2022 23:14 Re: Еміграція, заробітчанство San написав: 400к закопано в недвигу (пассив) в Украине? Если бы еще и в Харькове, то вообще джекпот.



У Киева есть шанс, какой индивидуум будет вкладывать 400к в Харьковскую халупу после войны - не знаю даже 400к закопано в недвигу (пассив) в Украине? Если бы еще и в Харькове, то вообще джекпот.У Киева есть шанс, какой индивидуум будет вкладывать 400к в Харьковскую халупу после войны - не знаю даже Та ні, який Харків. Київ, хороший район, хороший ЖК, хороший ремонт. Ейр відомий персонаж. Я б сказав, легенда форуму Та ні, який Харків. Київ, хороший район, хороший ЖК, хороший ремонт. Ейр відомий персонаж. Я б сказав, легенда форуму Faceless

Модератор Повідомлень: 31731 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1350 раз. Подякували: 7541 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 чер, 2022 23:17 Faceless написав: San написав: 400к закопано в недвигу (пассив) в Украине? Если бы еще и в Харькове, то вообще джекпот.



У Киева есть шанс, какой индивидуум будет вкладывать 400к в Харьковскую халупу после войны - не знаю даже 400к закопано в недвигу (пассив) в Украине? Если бы еще и в Харькове, то вообще джекпот.У Киева есть шанс, какой индивидуум будет вкладывать 400к в Харьковскую халупу после войны - не знаю даже Та ні, який Харків. Київ, хороший район, хороший ЖК, хороший ремонт. Та ні, який Харків. Київ, хороший район, хороший ЖК, хороший ремонт.

ну это ж все равно в Украине. Ничего не поменялось.



Касаемо "известного персонажа" - он в безопасности - это большое преимущество по сравнению с теми, кто сейчас в Украине ну это ж все равно в Украине. Ничего не поменялось.Касаемо "известного персонажа" - он в безопасности - это большое преимущество по сравнению с теми, кто сейчас в Украине San

Повідомлень: 33433 З нами з: 08.04.08 Подякував: 2316 раз. Подякували: 2571 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лип, 2022 00:17 antey1969 написав: С удивлением узнал, что часть наших выехавших мужиков прошмыгнула через Беларусь. С удивлением узнал, что часть наших выехавших мужиков прошмыгнула через Беларусь.

Це із території України? Не знаєте подробиць? Або когось, хто міг би із цим допомогти? Можна в приват.

antey1969 написав: Есть уже, кстати, и выехавшие с Юга в Крым, а потом уже окольными путями вокруг Украины и опять же через Беларусь. Есть уже, кстати, и выехавшие с Юга в Крым, а потом уже окольными путями вокруг Украины и опять же через Беларусь.

Жителю півдня/сходу - це варіант. Можна прикинутись ватним на всю голову і косити під дурника. А із "западенською" пропискою швидше за все проблеми на окупованих територіях і самій педерації тобі буде гарантовано на кожному кроці. Це із території України? Не знаєте подробиць? Або когось, хто міг би із цим допомогти? Можна в приват.Жителю півдня/сходу - це варіант. Можна прикинутись ватним на всю голову і косити під дурника. А із "западенською" пропискою швидше за все проблеми на окупованих територіях і самій педерації тобі буде гарантовано на кожному кроці. NetSerpent

Повідомлень: 672 З нами з: 24.05.09 Подякував: 217 раз. Подякували: 133 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лип, 2022 00:49 NetSerpent написав: antey1969 написав: С удивлением узнал, что часть наших выехавших мужиков прошмыгнула через Беларусь. С удивлением узнал, что часть наших выехавших мужиков прошмыгнула через Беларусь.

Це із території України? Не знаєте подробиць? Або когось, хто міг би із цим допомогти? Можна в приват.

antey1969 написав: Есть уже, кстати, и выехавшие с Юга в Крым, а потом уже окольными путями вокруг Украины и опять же через Беларусь. Есть уже, кстати, и выехавшие с Юга в Крым, а потом уже окольными путями вокруг Украины и опять же через Беларусь.

Жителю півдня/сходу - це варіант. Можна прикинутись ватним на всю голову і косити під дурника. А із "западенською" пропискою швидше за все проблеми на окупованих територіях і самій педерації тобі буде гарантовано на кожному кроці. Це із території України? Не знаєте подробиць? Або когось, хто міг би із цим допомогти? Можна в приват.Жителю півдня/сходу - це варіант. Можна прикинутись ватним на всю голову і косити під дурника. А із "западенською" пропискою швидше за все проблеми на окупованих територіях і самій педерації тобі буде гарантовано на кожному кроці.

Не варто цього робити. Це соромно та небезпечно. Не варто цього робити. Це соромно та небезпечно. airmax78 Повідомлень: 40671 З нами з: 25.10.12 Подякував: 947 раз. Подякували: 5021 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лип, 2022 01:33 airmax78 написав: Не варто цього робити. Це соромно та небезпечно. Не варто цього робити. Це соромно та небезпечно.

Сказала людина, сидячи у безпечній Австрії. Сказала людина, сидячи у безпечній Австрії. NetSerpent

Повідомлень: 672 З нами з: 24.05.09 Подякував: 217 раз. Подякували: 133 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 82838485 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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