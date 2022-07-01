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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 82838485
Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 17:59

Re: Еміграція, заробітчанство

С удивлением узнал, что часть наших выехавших мужиков прошмыгнула через Беларусь.
Есть уже, кстати, и выехавшие с Юга в Крым, а потом уже окольными путями вокруг
Украины и опять же через Беларусь.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 18:59

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:Я не обращаю на себя внимание, просто делюсь впечатлениями. А то почитают люди Вас или Понаеха, или Акурта, не дай Бог, и решат, что все что им нужно - это просто выехать подальше из Украины. И все будет ОК.

И где я такое писал? Я наоборот за то, что б сюда меньше ехали. Всё в NY,а ещё лучше в Турцию. :mrgreen:


Боитесь конкурентов? :lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 19:42

  rjkz написав:
Боитесь конкурентов? :lol:

Мои конкуренты - это китайцы и индусы. Мной не встречено ни одного уроженца республики Украина в наших краях, кто работает в моей сфере у нас. Знаю нескольких выходцев из РФ и РБ. Из Украины - нет. Всё осели в NY. Там хорошо. :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 22:20

  BIGor написав:Ну это тебя в Украине держит прелесть за 400 куе. Меня, например, ничего не держит. Квартир, авто - ничего нет. Незнаю, кого ты на этой ветке хочешь переубедить? Если не нравится - в Украину очень легко попасть.
а сам где сейчас находишься, в Украине?
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 23:07

400к закопано в недвигу (пассив) в Украине? Если бы еще и в Харькове, то вообще джекпот.

У Киева есть шанс, какой индивидуум будет вкладывать 400к в Харьковскую халупу после войны - не знаю даже :?

я мысленно свою квартиру списал. Два прилета в дом уже было. Предложил родственникам забрать не встроенную бытовую технику себе. Так я хоть чем-то помогу родычам. А так рашисты помножат на ноль.

Полностью понимаю о чем пишет rkjz - есть вещи поважнее статуса - безопасность, перспективы, law enforcement.
Востаннє редагувалось San в Чет 30 чер, 2022 23:16, всього редагувалось 1 раз.
San
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 23:14

Re: Еміграція, заробітчанство

San написав:400к закопано в недвигу (пассив) в Украине? Если бы еще и в Харькове, то вообще джекпот.

У Киева есть шанс, какой индивидуум будет вкладывать 400к в Харьковскую халупу после войны - не знаю даже :?
Та ні, який Харків. Київ, хороший район, хороший ЖК, хороший ремонт. Ейр відомий персонаж. Я б сказав, легенда форуму
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 23:17

  Faceless написав:
San написав:400к закопано в недвигу (пассив) в Украине? Если бы еще и в Харькове, то вообще джекпот.

У Киева есть шанс, какой индивидуум будет вкладывать 400к в Харьковскую халупу после войны - не знаю даже :?
Та ні, який Харків. Київ, хороший район, хороший ЖК, хороший ремонт.

ну это ж все равно в Украине. Ничего не поменялось.

Касаемо "известного персонажа" - он в безопасности - это большое преимущество по сравнению с теми, кто сейчас в Украине
San
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 00:17

  antey1969 написав:С удивлением узнал, что часть наших выехавших мужиков прошмыгнула через Беларусь.

Це із території України? Не знаєте подробиць? Або когось, хто міг би із цим допомогти? Можна в приват.
  antey1969 написав:Есть уже, кстати, и выехавшие с Юга в Крым, а потом уже окольными путями вокруг Украины и опять же через Беларусь.

Жителю півдня/сходу - це варіант. Можна прикинутись ватним на всю голову і косити під дурника. А із "западенською" пропискою швидше за все проблеми на окупованих територіях і самій педерації тобі буде гарантовано на кожному кроці.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 00:49

  NetSerpent написав:
  antey1969 написав:С удивлением узнал, что часть наших выехавших мужиков прошмыгнула через Беларусь.

Це із території України? Не знаєте подробиць? Або когось, хто міг би із цим допомогти? Можна в приват.
  antey1969 написав:Есть уже, кстати, и выехавшие с Юга в Крым, а потом уже окольными путями вокруг Украины и опять же через Беларусь.

Жителю півдня/сходу - це варіант. Можна прикинутись ватним на всю голову і косити під дурника. А із "западенською" пропискою швидше за все проблеми на окупованих територіях і самій педерації тобі буде гарантовано на кожному кроці.

Не варто цього робити. Це соромно та небезпечно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 01:33

  airmax78 написав:Не варто цього робити. Це соромно та небезпечно.

Сказала людина, сидячи у безпечній Австрії.
NetSerpent
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