С удивлением узнал, что часть наших выехавших мужиков прошмыгнула через Беларусь.
Есть уже, кстати, и выехавшие с Юга в Крым, а потом уже окольными путями вокруг
Украины и опять же через Беларусь.
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Додано: Чет 30 чер, 2022 17:59
Re: Еміграція, заробітчанство
С удивлением узнал, что часть наших выехавших мужиков прошмыгнула через Беларусь.
Есть уже, кстати, и выехавшие с Юга в Крым, а потом уже окольными путями вокруг
Украины и опять же через Беларусь.
Додано: Чет 30 чер, 2022 18:59
Боитесь конкурентов?
Додано: Чет 30 чер, 2022 19:42
Додано: Чет 30 чер, 2022 22:20
Додано: Чет 30 чер, 2022 23:07
400к закопано в недвигу (пассив) в Украине? Если бы еще и в Харькове, то вообще джекпот.
У Киева есть шанс, какой индивидуум будет вкладывать 400к в Харьковскую халупу после войны - не знаю даже
я мысленно свою квартиру списал. Два прилета в дом уже было. Предложил родственникам забрать не встроенную бытовую технику себе. Так я хоть чем-то помогу родычам. А так рашисты помножат на ноль.
Полностью понимаю о чем пишет rkjz - есть вещи поважнее статуса - безопасность, перспективы, law enforcement.
Востаннє редагувалось San в Чет 30 чер, 2022 23:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 30 чер, 2022 23:14
Re: Еміграція, заробітчанство
Та ні, який Харків. Київ, хороший район, хороший ЖК, хороший ремонт. Ейр відомий персонаж. Я б сказав, легенда форуму
Додано: Чет 30 чер, 2022 23:17
ну это ж все равно в Украине. Ничего не поменялось.
Касаемо "известного персонажа" - он в безопасности - это большое преимущество по сравнению с теми, кто сейчас в Украине
Додано: П'ят 01 лип, 2022 00:17
Це із території України? Не знаєте подробиць? Або когось, хто міг би із цим допомогти? Можна в приват.
Жителю півдня/сходу - це варіант. Можна прикинутись ватним на всю голову і косити під дурника. А із "западенською" пропискою швидше за все проблеми на окупованих територіях і самій педерації тобі буде гарантовано на кожному кроці.
Додано: П'ят 01 лип, 2022 00:49
Не варто цього робити. Це соромно та небезпечно.
Додано: П'ят 01 лип, 2022 01:33
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