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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 01 лип, 2022 07:37
Понаехал написав: airmax78 написав:
Я не обращаю на себя внимание, просто делюсь впечатлениями. А то почитают люди Вас или Понаеха, или Акурта, не дай Бог, и решат, что все что им нужно - это просто выехать подальше из Украины. И все будет ОК.
И где я такое писал? Я наоборот за то, что б сюда меньше ехали. Всё в NY,а ещё лучше в Турцию.
Какой ещё NY ???
Тэхас це Україна!!!
Усі їздять на пікапах зі 7.3 а то й 8.0 зі спаркою
Під стелею салону жорстко закріплений М16 чи то там є сучасніше
У бардачку 0,442 із гравіровкою прапором із 13 зірками
На бедрі Кольт-полуавтомат як у Т1000
І це є діло!!!
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 09:13
Grand Touring написав: BIGor написав:
Ну это тебя в Украине держит прелесть за 400 куе. Меня, например, ничего не держит. Квартир, авто - ничего нет. Незнаю, кого ты на этой ветке хочешь переубедить? Если не нравится - в Украину очень легко попасть.
а сам где сейчас находишься, в Украине?
Да, невыездной (попадаю в категорию мужчины 18-60).
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