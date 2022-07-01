Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 84858687> Додано: П'ят 01 лип, 2022 07:37 Понаехал написав: airmax78 написав: Я не обращаю на себя внимание, просто делюсь впечатлениями. А то почитают люди Вас или Понаеха, или Акурта, не дай Бог, и решат, что все что им нужно - это просто выехать подальше из Украины. И все будет ОК. Я не обращаю на себя внимание, просто делюсь впечатлениями. А то почитают люди Вас или Понаеха, или Акурта, не дай Бог, и решат, что все что им нужно - это просто выехать подальше из Украины. И все будет ОК.

И где я такое писал? Я наоборот за то, что б сюда меньше ехали. Всё в NY,а ещё лучше в Турцию. И где я такое писал? Я наоборот за то, что б сюда меньше ехали. Всё в NY,а ещё лучше в Турцию.

Какой ещё NY ???

Тэхас це Україна!!!

Усі їздять на пікапах зі 7.3 а то й 8.0 зі спаркою

Під стелею салону жорстко закріплений М16 чи то там є сучасніше

У бардачку 0,442 із гравіровкою прапором із 13 зірками

На бедрі Кольт-полуавтомат як у Т1000

І це є діло!!! Какой ещё NY ???Тэхас це Україна!!!Усі їздять на пікапах зі 7.3 а то й 8.0 зі спаркоюПід стелею салону жорстко закріплений М16 чи то там є сучаснішеУ бардачку 0,442 із гравіровкою прапором із 13 зіркамиНа бедрі Кольт-полуавтомат як у Т1000І це є діло!!! барабашов Повідомлень: 2341 З нами з: 16.06.15 Подякував: 228 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лип, 2022 09:13 Grand Touring написав: BIGor написав: Ну это тебя в Украине держит прелесть за 400 куе. Меня, например, ничего не держит. Квартир, авто - ничего нет. Незнаю, кого ты на этой ветке хочешь переубедить? Если не нравится - в Украину очень легко попасть. Ну это тебя в Украине держит прелесть за 400 куе. Меня, например, ничего не держит. Квартир, авто - ничего нет. Незнаю, кого ты на этой ветке хочешь переубедить? Если не нравится - в Украину очень легко попасть. а сам где сейчас находишься, в Украине? а сам где сейчас находишься, в Украине?

Да, невыездной (попадаю в категорию мужчины 18-60). Да, невыездной (попадаю в категорию мужчины 18-60). BIGor

Повідомлень: 6287 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1030 раз. Подякували: 1350 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лип, 2022 09:43 NetSerpent написав: airmax78 написав: Не варто цього робити. Це соромно та небезпечно. Не варто цього робити. Це соромно та небезпечно.

Сказала людина, сидячи у безпечній Австрії. Сказала людина, сидячи у безпечній Австрії.

и че?



у меня есть знакомые, которые оказались заграницей в силу разных причин, - но все легально.



через Рашу уехали только знакомые с оккупированных территорий.

знаю только одного чмошника, который после начала войны уехал искать работу в Москву...



хотите свалить с Украины левыми путями? - так делайте это тихо, не надо на форуме выступать и че?у меня есть знакомые, которые оказались заграницей в силу разных причин, - но все легально.через Рашу уехали только знакомые с оккупированных территорий.знаю только одного чмошника, который после начала войны уехал искать работу в Москву...хотите свалить с Украины левыми путями? - так делайте это тихо, не надо на форуме выступать Shaman

Повідомлень: 2225 З нами з: 29.09.19 Подякував: 344 раз. Подякували: 688 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:03 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: у меня есть знакомые, которые оказались заграницей в силу разных причин, - но все легально. у меня есть знакомые, которые оказались заграницей в силу разных причин, - но все

"Легальность" - в Украине растяжимое понятие. Легально через суд даже вводят в эксплуатацию многоквартирыне дома. Очень много что делают "легально". Вон Макс уехал в Австрию тоже легально. "Легальность" - в Украине растяжимое понятие. Легально через суд даже вводят в эксплуатацию многоквартирыне дома. Очень много что делают "легально". Вон Макс уехал в Австрию тоже легально. BIGor

Повідомлень: 6287 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1030 раз. Подякували: 1350 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:03 NetSerpent написав: antey1969 написав: С удивлением узнал, что часть наших выехавших мужиков прошмыгнула через Беларусь. С удивлением узнал, что часть наших выехавших мужиков прошмыгнула через Беларусь.

Це із території України? Не знаєте подробиць? Або когось, хто міг би із цим допомогти? Можна в приват.

antey1969 написав: Есть уже, кстати, и выехавшие с Юга в Крым, а потом уже окольными путями вокруг Украины и опять же через Беларусь. Есть уже, кстати, и выехавшие с Юга в Крым, а потом уже окольными путями вокруг Украины и опять же через Беларусь.

Жителю півдня/сходу - це варіант. Можна прикинутись ватним на всю голову і косити під дурника. А із "западенською" пропискою швидше за все проблеми на окупованих територіях і самій педерації тобі буде гарантовано на кожному кроці. Це із території України? Не знаєте подробиць? Або когось, хто міг би із цим допомогти? Можна в приват.Жителю півдня/сходу - це варіант. Можна прикинутись ватним на всю голову і косити під дурника. А із "западенською" пропискою швидше за все проблеми на окупованих територіях і самій педерації тобі буде гарантовано на кожному кроці.

Подробности знаю.

Выехали в период оккупации Киевской и Черниговской областей. Единого фронта тогда не было. А беженцев в свою сторону рашисты спокойно пропускали. Говорят, пришлось слегка понервничать, когда шмонали в Беларуси.

Проверили все электронные носители вдоль и поперек.

А вообще, выезд у них получился очень продуманным. Подробности знаю.Выехали в период оккупации Киевской и Черниговской областей. Единого фронта тогда не было. А беженцев в свою сторону рашисты спокойно пропускали. Говорят, пришлось слегка понервничать, когда шмонали в Беларуси.Проверили все электронные носители вдоль и поперек.А вообще, выезд у них получился очень продуманным. antey1969 1

Повідомлень: 11272 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1521 раз. Подякували: 3343 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:10 BIGor написав: Shaman написав: у меня есть знакомые, которые оказались заграницей в силу разных причин, - но все легально. у меня есть знакомые, которые оказались заграницей в силу разных причин, - но все

"Легальность" - в Украине растяжимое понятие. Легально через суд даже вводят в эксплуатацию многоквартирыне дома. Очень много что делают "легально". Вон Макс уехал в Австрию тоже легально. "Легальность" - в Украине растяжимое понятие. Легально через суд даже вводят в эксплуатацию многоквартирыне дома. Очень много что делают "легально". Вон Макс уехал в Австрию тоже легально.

легально - значите легально



не надо натягивать сову на глобус. а все мутные схемы давайте так и называть - мутняк - все же все понимают легально - значите легальноне надо натягивать сову на глобус. а все мутные схемы давайте так и называть - мутняк - все же все понимают Shaman

Повідомлень: 2225 З нами з: 29.09.19 Подякував: 344 раз. Подякували: 688 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:15 NetSerpent написав: airmax78 написав: Не варто цього робити. Це соромно та небезпечно. Не варто цього робити. Це соромно та небезпечно.

Сказала людина, сидячи у безпечній Австрії. Сказала людина, сидячи у безпечній Австрії.

Сказали бы мне на работе остаться - я бы остался. Проблема для меня только в том, что ни Жуляны ни Ьорисполь не работают. Со всем остальным можно жить.

Выезжать вникуда - тикать - в принципе мне кажется идеей не очень хорошей. А тем более делать это незаконно. Сказали бы мне на работе остаться - я бы остался. Проблема для меня только в том, что ни Жуляны ни Ьорисполь не работают. Со всем остальным можно жить. airmax78 Повідомлень: 40675 З нами з: 25.10.12 Подякував: 947 раз. Подякували: 5021 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:29 airmax78 написав: NetSerpent написав: airmax78 написав: Не варто цього робити. Це соромно та небезпечно. Не варто цього робити. Це соромно та небезпечно.

Сказала людина, сидячи у безпечній Австрії. Сказала людина, сидячи у безпечній Австрії.

Сказали бы мне на работе остаться - я бы остался. Проблема для меня только в том, что ни Жуляны ни Ьорисполь не работают. Со всем остальным можно жить.

Выезжать вникуда - тикать - в принципе мне кажется идеей не очень хорошей. А тем более делать это незаконно. Сказали бы мне на работе остаться - я бы остался. Проблема для меня только в том, что ни Жуляны ни Ьорисполь не работают. Со всем остальным можно жить.

Насколько я слышал, “законный“ выезд через границу стоит от 5000 евро.

Но там без подробностей.

Самый дикий случай услышал на прошлой неделе. Фиктивный брак с больной трехдетной мамашей из Днепра и признанием отцовства. А в Германии она через пару недель умерла (рак). Занавес. Насколько я слышал, “законный“ выезд через границу стоит от 5000 евро.Но там без подробностей.Самый дикий случай услышал на прошлой неделе. Фиктивный брак с больной трехдетной мамашей из Днепра и признанием отцовства. А в Германии она через пару недель умерла (рак). Занавес. antey1969 1

Повідомлень: 11272 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1521 раз. Подякували: 3343 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:33 Shaman написав: BIGor написав: Shaman написав: у меня есть знакомые, которые оказались заграницей в силу разных причин, - но все легально. у меня есть знакомые, которые оказались заграницей в силу разных причин, - но все

"Легальность" - в Украине растяжимое понятие. Легально через суд даже вводят в эксплуатацию многоквартирыне дома. Очень много что делают "легально". Вон Макс уехал в Австрию тоже легально. "Легальность" - в Украине растяжимое понятие. Легально через суд даже вводят в эксплуатацию многоквартирыне дома. Очень много что делают "легально". Вон Макс уехал в Австрию тоже легально.

легально - значите легально



не надо натягивать сову на глобус. а все мутные схемы давайте так и называть - мутняк - все же все понимают легально - значите легальноне надо натягивать сову на глобус. а все мутные схемы давайте так и называть - мутняк - все же все понимают

Легально - это трое детей до 18 лет или инвалидство (нет руки или ноги). Легально - это трое детей до 18 лет или инвалидство (нет руки или ноги). Востаннє редагувалось BIGor в П'ят 01 лип, 2022 10:36, всього редагувалось 1 раз. BIGor

Повідомлень: 6287 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1030 раз. Подякували: 1350 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:36 airmax78 написав: NetSerpent написав: airmax78 написав: Не варто цього робити. Це соромно та небезпечно. Не варто цього робити. Це соромно та небезпечно.

Сказала людина, сидячи у безпечній Австрії. Сказала людина, сидячи у безпечній Австрії.

Сказали бы мне на работе остаться - я бы остался. Проблема для меня только в том, что ни Жуляны ни Ьорисполь не работают. Со всем остальным можно жить.

Выезжать вникуда - тикать - в принципе мне кажется идеей не очень хорошей. А тем более делать это незаконно. Сказали бы мне на работе остаться - я бы остался. Проблема для меня только в том, что ни Жуляны ни Ьорисполь не работают. Со всем остальным можно жить.

Сам свалил, а других убеждает оставаться . Еще скажи, давайте дуйте в окопы защищать твою квартирку за 400 куе в Киеве. Сам свалил, а других убеждает оставаться. Еще скажи, давайте дуйте в окопы защищать твою квартирку за 400 куе в Киеве. BIGor

Повідомлень: 6287 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1030 раз. Подякували: 1350 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 84858687> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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