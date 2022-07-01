RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 84858687>
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 07:37

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:Я не обращаю на себя внимание, просто делюсь впечатлениями. А то почитают люди Вас или Понаеха, или Акурта, не дай Бог, и решат, что все что им нужно - это просто выехать подальше из Украины. И все будет ОК.

И где я такое писал? Я наоборот за то, что б сюда меньше ехали. Всё в NY,а ещё лучше в Турцию. :mrgreen:

Какой ещё NY ???
Тэхас це Україна!!!
Усі їздять на пікапах зі 7.3 а то й 8.0 зі спаркою
Під стелею салону жорстко закріплений М16 чи то там є сучасніше
У бардачку 0,442 із гравіровкою прапором із 13 зірками
На бедрі Кольт-полуавтомат як у Т1000
І це є діло!!!
барабашов
 
Повідомлень: 2341
З нами з: 16.06.15
Подякував: 228 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 09:13

  Grand Touring написав:
  BIGor написав:Ну это тебя в Украине держит прелесть за 400 куе. Меня, например, ничего не держит. Квартир, авто - ничего нет. Незнаю, кого ты на этой ветке хочешь переубедить? Если не нравится - в Украину очень легко попасть.
а сам где сейчас находишься, в Украине?

Да, невыездной (попадаю в категорию мужчины 18-60).
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6287
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1030 раз.
Подякували: 1350 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 09:43

  NetSerpent написав:
  airmax78 написав:Не варто цього робити. Це соромно та небезпечно.

Сказала людина, сидячи у безпечній Австрії.

и че?

у меня есть знакомые, которые оказались заграницей в силу разных причин, - но все легально.

через Рашу уехали только знакомые с оккупированных территорий.
знаю только одного чмошника, который после начала войны уехал искать работу в Москву...

хотите свалить с Украины левыми путями? - так делайте это тихо, не надо на форуме выступать ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2225
З нами з: 29.09.19
Подякував: 344 раз.
Подякували: 688 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:03

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:у меня есть знакомые, которые оказались заграницей в силу разных причин, - но все легально.

"Легальность" - в Украине растяжимое понятие. Легально через суд даже вводят в эксплуатацию многоквартирыне дома. Очень много что делают "легально". Вон Макс уехал в Австрию тоже легально.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6287
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1030 раз.
Подякували: 1350 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:03

  NetSerpent написав:
  antey1969 написав:С удивлением узнал, что часть наших выехавших мужиков прошмыгнула через Беларусь.

Це із території України? Не знаєте подробиць? Або когось, хто міг би із цим допомогти? Можна в приват.
  antey1969 написав:Есть уже, кстати, и выехавшие с Юга в Крым, а потом уже окольными путями вокруг Украины и опять же через Беларусь.

Жителю півдня/сходу - це варіант. Можна прикинутись ватним на всю голову і косити під дурника. А із "западенською" пропискою швидше за все проблеми на окупованих територіях і самій педерації тобі буде гарантовано на кожному кроці.

Подробности знаю.
Выехали в период оккупации Киевской и Черниговской областей. Единого фронта тогда не было. А беженцев в свою сторону рашисты спокойно пропускали. Говорят, пришлось слегка понервничать, когда шмонали в Беларуси.
Проверили все электронные носители вдоль и поперек.
А вообще, выезд у них получился очень продуманным.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11272
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1521 раз.
Подякували: 3343 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:10

  BIGor написав:
  Shaman написав:у меня есть знакомые, которые оказались заграницей в силу разных причин, - но все легально.

"Легальность" - в Украине растяжимое понятие. Легально через суд даже вводят в эксплуатацию многоквартирыне дома. Очень много что делают "легально". Вон Макс уехал в Австрию тоже легально.

легально - значите легально ;)

не надо натягивать сову на глобус. а все мутные схемы давайте так и называть - мутняк - все же все понимают :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2225
З нами з: 29.09.19
Подякував: 344 раз.
Подякували: 688 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:15

  NetSerpent написав:
  airmax78 написав:Не варто цього робити. Це соромно та небезпечно.

Сказала людина, сидячи у безпечній Австрії.

Сказали бы мне на работе остаться - я бы остался. Проблема для меня только в том, что ни Жуляны ни Ьорисполь не работают. Со всем остальным можно жить.
Выезжать вникуда - тикать - в принципе мне кажется идеей не очень хорошей. А тем более делать это незаконно.
airmax78
 
Повідомлень: 40675
З нами з: 25.10.12
Подякував: 947 раз.
Подякували: 5021 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:29

  airmax78 написав:
  NetSerpent написав:
  airmax78 написав:Не варто цього робити. Це соромно та небезпечно.

Сказала людина, сидячи у безпечній Австрії.

Сказали бы мне на работе остаться - я бы остался. Проблема для меня только в том, что ни Жуляны ни Ьорисполь не работают. Со всем остальным можно жить.
Выезжать вникуда - тикать - в принципе мне кажется идеей не очень хорошей. А тем более делать это незаконно.

Насколько я слышал, “законный“ выезд через границу стоит от 5000 евро.
Но там без подробностей.
Самый дикий случай услышал на прошлой неделе. Фиктивный брак с больной трехдетной мамашей из Днепра и признанием отцовства. А в Германии она через пару недель умерла (рак). Занавес.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11272
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1521 раз.
Подякували: 3343 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:33

  Shaman написав:
  BIGor написав:
  Shaman написав:у меня есть знакомые, которые оказались заграницей в силу разных причин, - но все легально.

"Легальность" - в Украине растяжимое понятие. Легально через суд даже вводят в эксплуатацию многоквартирыне дома. Очень много что делают "легально". Вон Макс уехал в Австрию тоже легально.

легально - значите легально ;)

не надо натягивать сову на глобус. а все мутные схемы давайте так и называть - мутняк - все же все понимают :D

Легально - это трое детей до 18 лет или инвалидство (нет руки или ноги).
Востаннє редагувалось BIGor в П'ят 01 лип, 2022 10:36, всього редагувалось 1 раз.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6287
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1030 раз.
Подякували: 1350 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:36

  airmax78 написав:
  NetSerpent написав:
  airmax78 написав:Не варто цього робити. Це соромно та небезпечно.

Сказала людина, сидячи у безпечній Австрії.

Сказали бы мне на работе остаться - я бы остался. Проблема для меня только в том, что ни Жуляны ни Ьорисполь не работают. Со всем остальным можно жить.
Выезжать вникуда - тикать - в принципе мне кажется идеей не очень хорошей. А тем более делать это незаконно.

Сам свалил, а других убеждает оставаться :D. Еще скажи, давайте дуйте в окопы защищать твою квартирку за 400 куе в Киеве.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6287
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1030 раз.
Подякували: 1350 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 84858687>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Damien і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (1705)
01.07.2022 12:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.