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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 01 лип, 2022 07:37
Понаехал написав: airmax78 написав:
Я не обращаю на себя внимание, просто делюсь впечатлениями. А то почитают люди Вас или Понаеха, или Акурта, не дай Бог, и решат, что все что им нужно - это просто выехать подальше из Украины. И все будет ОК.
И где я такое писал? Я наоборот за то, что б сюда меньше ехали. Всё в NY,а ещё лучше в Турцию.
Какой ещё NY ???
Тэхас це Україна!!!
Усі їздять на пікапах зі 7.3 а то й 8.0 зі спаркою
Під стелею салону жорстко закріплений М16 чи то там є сучасніше
У бардачку 0,442 із гравіровкою прапором із 13 зірками
На бедрі Кольт-полуавтомат як у Т1000
І це є діло!!!
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 09:13
Grand Touring написав: BIGor написав:
Ну это тебя в Украине держит прелесть за 400 куе. Меня, например, ничего не держит. Квартир, авто - ничего нет. Незнаю, кого ты на этой ветке хочешь переубедить? Если не нравится - в Украину очень легко попасть.
а сам где сейчас находишься, в Украине?
Да, невыездной (попадаю в категорию мужчины 18-60).
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 09:43
NetSerpent написав: airmax78 написав:
Не варто цього робити. Це соромно та небезпечно.
Сказала людина, сидячи у безпечній Австрії.
и че?
у меня есть знакомые, которые оказались заграницей в силу разных причин, - но все легально.
через Рашу уехали только знакомые с оккупированных территорий.
знаю только одного чмошника, который после начала войны уехал искать работу в Москву...
хотите свалить с Украины левыми путями? - так делайте это тихо, не надо на форуме выступать
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:03
Shaman написав:
у меня есть знакомые, которые оказались заграницей в силу разных причин, - но все легально
.
"Легальность" - в Украине растяжимое понятие. Легально через суд даже вводят в эксплуатацию многоквартирыне дома. Очень много что делают "легально". Вон Макс уехал в Австрию тоже легально.
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:03
NetSerpent написав: antey1969 написав:
С удивлением узнал, что часть наших выехавших мужиков прошмыгнула через Беларусь.
Це із території України? Не знаєте подробиць? Або когось, хто міг би із цим допомогти? Можна в приват.
antey1969 написав:
Есть уже, кстати, и выехавшие с Юга в Крым, а потом уже окольными путями вокруг Украины и опять же через Беларусь.
Жителю півдня/сходу - це варіант. Можна прикинутись ватним на всю голову і косити під дурника. А із "западенською" пропискою швидше за все проблеми на окупованих територіях і самій педерації тобі буде гарантовано на кожному кроці.
Подробности знаю.
Выехали в период оккупации Киевской и Черниговской областей. Единого фронта тогда не было. А беженцев в свою сторону рашисты спокойно пропускали. Говорят, пришлось слегка понервничать, когда шмонали в Беларуси.
Проверили все электронные носители вдоль и поперек.
А вообще, выезд у них получился очень продуманным.
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:10
BIGor написав: Shaman написав:
у меня есть знакомые, которые оказались заграницей в силу разных причин, - но все легально
.
"Легальность" - в Украине растяжимое понятие. Легально через суд даже вводят в эксплуатацию многоквартирыне дома. Очень много что делают "легально". Вон Макс уехал в Австрию тоже легально.
легально - значите легально
не надо натягивать сову на глобус. а все мутные схемы давайте так и называть - мутняк - все же все понимают
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Shaman
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:15
NetSerpent написав: airmax78 написав:
Не варто цього робити. Це соромно та небезпечно.
Сказала людина, сидячи у безпечній Австрії.
Сказали бы мне на работе остаться - я бы остался. Проблема для меня только в том, что ни Жуляны ни Ьорисполь не работают. Со всем остальным можно жить. Выезжать вникуда - тикать - в принципе мне кажется идеей не очень хорошей. А тем более делать это незаконно.
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:29
airmax78 написав: NetSerpent написав: airmax78 написав:
Не варто цього робити. Це соромно та небезпечно.
Сказала людина, сидячи у безпечній Австрії.
Сказали бы мне на работе остаться - я бы остался. Проблема для меня только в том, что ни Жуляны ни Ьорисполь не работают. Со всем остальным можно жить. Выезжать вникуда - тикать - в принципе мне кажется идеей не очень хорошей. А тем более делать это незаконно.
Насколько я слышал, “законный“ выезд через границу стоит от 5000 евро.
Но там без подробностей.
Самый дикий случай услышал на прошлой неделе. Фиктивный брак с больной трехдетной мамашей из Днепра и признанием отцовства. А в Германии она через пару недель умерла (рак). Занавес.
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:33
Shaman написав: BIGor написав: Shaman написав:
у меня есть знакомые, которые оказались заграницей в силу разных причин, - но все легально
.
"Легальность" - в Украине растяжимое понятие. Легально через суд даже вводят в эксплуатацию многоквартирыне дома. Очень много что делают "легально". Вон Макс уехал в Австрию тоже легально.
легально - значите легально
не надо натягивать сову на глобус. а все мутные схемы давайте так и называть - мутняк - все же все понимают
Легально - это трое детей до 18 лет или инвалидство (нет руки или ноги).
Востаннє редагувалось BIGor
в П'ят 01 лип, 2022 10:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:36
airmax78 написав: NetSerpent написав: airmax78 написав:
Не варто цього робити. Це соромно та небезпечно.
Сказала людина, сидячи у безпечній Австрії.
Сказали бы мне на работе остаться - я бы остался. Проблема для меня только в том, что ни Жуляны ни Ьорисполь не работают. Со всем остальным можно жить. Выезжать вникуда - тикать - в принципе мне кажется идеей не очень хорошей. А тем более делать это незаконно.
Сам свалил, а других убеждает оставаться
. Еще скажи, давайте дуйте в окопы защищать твою квартирку за 400 куе в Киеве.
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