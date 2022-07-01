|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:46
BIGor написав: Shaman написав: BIGor написав:
...
"Легальность" - в Украине растяжимое понятие. Легально через суд даже вводят в эксплуатацию многоквартирыне дома. Очень много что делают "легально". Вон Макс уехал в Австрию тоже легально.
легально - значите легально
не надо натягивать сову на глобус. а все мутные схемы давайте так и называть - мутняк - все же все понимают
Легально - это трое детей до 18 лет или инвалидство (нет руки или ноги).
еще было - кто-то оказался за границей в момент начала войны.
с ОККУПИРОВАННЫХ территорий некоторые уехали через Рашу - но там без вариантов.
еще некоторые уехали как студенты европейской магистратуры...
Вы тоже можете пробить такую тему
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 2225
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 344 раз.
- Подякували: 688 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:48
BIGor написав: airmax78 написав:
Сказали бы мне на работе остаться - я бы остался. Проблема для меня только в том, что ни Жуляны ни Ьорисполь не работают. Со всем остальным можно жить. Выезжать вникуда - тикать - в принципе мне кажется идеей не очень хорошей. А тем более делать это незаконно.
Сам свалил, а других убеждает оставаться
. Еще скажи, давайте дуйте в окопы защищать твою квартирку за 400 куе в Киеве.
Согласно старой доброй традиции, самые продуманные стратеги-патриоты сидят в Европе (как к примеру Шкиль).
Больше нашего патриотизма, чем в Европе, может быть только в Канаде.
Это же аксиома!
Макс - это наш последний рубеж.
Дабы сохранить генофонд нации
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 11272
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1521 раз.
- Подякували: 3343 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:57
BIGor написав: airmax78 написав: NetSerpent написав:
Сказала людина, сидячи у безпечній Австрії.
Сказали бы мне на работе остаться - я бы остался. Проблема для меня только в том, что ни Жуляны ни Ьорисполь не работают. Со всем остальным можно жить. Выезжать вникуда - тикать - в принципе мне кажется идеей не очень хорошей. А тем более делать это незаконно.
Сам свалил, а других убеждает оставаться
. Еще скажи, давайте дуйте в окопы защищать твою квартирку за 400 куе в Киеве.
Я переехал вместе с работой. Что здесь делать без работы? Сидеть на социале?
Не было бы работы - я бы не поехал.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40675
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 947 раз.
- Подякували: 5021 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 01 лип, 2022 11:11
antey1969 написав: BIGor написав: airmax78 написав:
Сказали бы мне на работе остаться - я бы остался. Проблема для меня только в том, что ни Жуляны ни Ьорисполь не работают. Со всем остальным можно жить. Выезжать вникуда - тикать - в принципе мне кажется идеей не очень хорошей. А тем более делать это незаконно.
Сам свалил, а других убеждает оставаться
. Еще скажи, давайте дуйте в окопы защищать твою квартирку за 400 куе в Киеве.
Согласно старой доброй традиции, самые продуманные стратеги-патриоты сидят в Европе (как к примеру Шкиль).
Больше нашего патриотизма, чем в Европе, может быть только в Канаде.
Это же аксиома!
Макс - это наш последний рубеж.
Дабы сохранить генофонд нации
Трудовой фронт - надежный тыл.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40675
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 947 раз.
- Подякували: 5021 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Damien
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|