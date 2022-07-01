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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 84858687
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:46

  BIGor написав:
  Shaman написав:
  BIGor написав:...
"Легальность" - в Украине растяжимое понятие. Легально через суд даже вводят в эксплуатацию многоквартирыне дома. Очень много что делают "легально". Вон Макс уехал в Австрию тоже легально.

легально - значите легально ;)

не надо натягивать сову на глобус. а все мутные схемы давайте так и называть - мутняк - все же все понимают :D

Легально - это трое детей до 18 лет или инвалидство (нет руки или ноги).

еще было - кто-то оказался за границей в момент начала войны.
с ОККУПИРОВАННЫХ территорий некоторые уехали через Рашу - но там без вариантов.

еще некоторые уехали как студенты европейской магистратуры...
Вы тоже можете пробить такую тему ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:48

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Сказали бы мне на работе остаться - я бы остался. Проблема для меня только в том, что ни Жуляны ни Ьорисполь не работают. Со всем остальным можно жить.
Выезжать вникуда - тикать - в принципе мне кажется идеей не очень хорошей. А тем более делать это незаконно.

Сам свалил, а других убеждает оставаться :D. Еще скажи, давайте дуйте в окопы защищать твою квартирку за 400 куе в Киеве.

Согласно старой доброй традиции, самые продуманные стратеги-патриоты сидят в Европе (как к примеру Шкиль).
Больше нашего патриотизма, чем в Европе, может быть только в Канаде.
Это же аксиома!
Макс - это наш последний рубеж.
Дабы сохранить генофонд нации :wink:
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:57

  BIGor написав:
  airmax78 написав:
  NetSerpent написав:Сказала людина, сидячи у безпечній Австрії.

Сказали бы мне на работе остаться - я бы остался. Проблема для меня только в том, что ни Жуляны ни Ьорисполь не работают. Со всем остальным можно жить.
Выезжать вникуда - тикать - в принципе мне кажется идеей не очень хорошей. А тем более делать это незаконно.

Сам свалил, а других убеждает оставаться :D. Еще скажи, давайте дуйте в окопы защищать твою квартирку за 400 куе в Киеве.

Я переехал вместе с работой. Что здесь делать без работы? Сидеть на социале?
Не было бы работы - я бы не поехал.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 11:11

  antey1969 написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:Сказали бы мне на работе остаться - я бы остался. Проблема для меня только в том, что ни Жуляны ни Ьорисполь не работают. Со всем остальным можно жить.
Выезжать вникуда - тикать - в принципе мне кажется идеей не очень хорошей. А тем более делать это незаконно.

Сам свалил, а других убеждает оставаться :D. Еще скажи, давайте дуйте в окопы защищать твою квартирку за 400 куе в Киеве.

Согласно старой доброй традиции, самые продуманные стратеги-патриоты сидят в Европе (как к примеру Шкиль).
Больше нашего патриотизма, чем в Европе, может быть только в Канаде.
Это же аксиома!
Макс - это наш последний рубеж.
Дабы сохранить генофонд нации :wink:

Трудовой фронт - надежный тыл.
airmax78
 
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