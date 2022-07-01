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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 85868788>
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:46

  BIGor написав:
  Shaman написав:
  BIGor написав:...
"Легальность" - в Украине растяжимое понятие. Легально через суд даже вводят в эксплуатацию многоквартирыне дома. Очень много что делают "легально". Вон Макс уехал в Австрию тоже легально.

легально - значите легально ;)

не надо натягивать сову на глобус. а все мутные схемы давайте так и называть - мутняк - все же все понимают :D

Легально - это трое детей до 18 лет или инвалидство (нет руки или ноги).

еще было - кто-то оказался за границей в момент начала войны.
с ОККУПИРОВАННЫХ территорий некоторые уехали через Рашу - но там без вариантов.

еще некоторые уехали как студенты европейской магистратуры...
Вы тоже можете пробить такую тему ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:48

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Сказали бы мне на работе остаться - я бы остался. Проблема для меня только в том, что ни Жуляны ни Ьорисполь не работают. Со всем остальным можно жить.
Выезжать вникуда - тикать - в принципе мне кажется идеей не очень хорошей. А тем более делать это незаконно.

Сам свалил, а других убеждает оставаться :D. Еще скажи, давайте дуйте в окопы защищать твою квартирку за 400 куе в Киеве.

Согласно старой доброй традиции, самые продуманные стратеги-патриоты сидят в Европе (как к примеру Шкиль).
Больше нашего патриотизма, чем в Европе, может быть только в Канаде.
Это же аксиома!
Макс - это наш последний рубеж.
Дабы сохранить генофонд нации :wink:
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:57

  BIGor написав:
  airmax78 написав:
  NetSerpent написав:Сказала людина, сидячи у безпечній Австрії.

Сказали бы мне на работе остаться - я бы остался. Проблема для меня только в том, что ни Жуляны ни Ьорисполь не работают. Со всем остальным можно жить.
Выезжать вникуда - тикать - в принципе мне кажется идеей не очень хорошей. А тем более делать это незаконно.

Сам свалил, а других убеждает оставаться :D. Еще скажи, давайте дуйте в окопы защищать твою квартирку за 400 куе в Киеве.

Я переехал вместе с работой. Что здесь делать без работы? Сидеть на социале?
Не было бы работы - я бы не поехал.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 11:11

  antey1969 написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:Сказали бы мне на работе остаться - я бы остался. Проблема для меня только в том, что ни Жуляны ни Ьорисполь не работают. Со всем остальным можно жить.
Выезжать вникуда - тикать - в принципе мне кажется идеей не очень хорошей. А тем более делать это незаконно.

Сам свалил, а других убеждает оставаться :D. Еще скажи, давайте дуйте в окопы защищать твою квартирку за 400 куе в Киеве.

Согласно старой доброй традиции, самые продуманные стратеги-патриоты сидят в Европе (как к примеру Шкиль).
Больше нашего патриотизма, чем в Европе, может быть только в Канаде.
Это же аксиома!
Макс - это наш последний рубеж.
Дабы сохранить генофонд нации :wink:

Трудовой фронт - надежный тыл.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 11:37

  antey1969 написав:Согласно старой доброй традиции, самые продуманные стратеги-патриоты сидят в Европе (как к примеру Шкиль).
Больше нашего патриотизма, чем в Европе, может быть только в Канаде.
Это же аксиома!
Макс - это наш последний рубеж.
Дабы сохранить генофонд нации :wink:

Вы забыли себя упомянуть :lol:
alfredhaos
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 12:33

Re: Еміграція, заробітчанство

Бачите, що коїться: https://biz.censor.net/news/3351341/u_n ... _bijentsiv
До речі, дружина зі знанням німецької та англійської, з міжнародними мовними сертифікатами не може знайти роботу тут вже 4 місяці. Що вже говорити про тих хто сюди приїжджає з поганою українською only?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 12:45

  BIGor написав:
  airmax78 написав:
  BIGor написав:...
Сам свалил, а других убеждает оставаться :D. Еще скажи, давайте дуйте в окопы защищать твою квартирку за 400 куе в Киеве.

Я переехал вместе с работой. Что здесь делать без работы? Сидеть на социале?
Не было бы работы - я бы не поехал.

Да ладно лепить нам тут сказочки. Ну купили инвалидность 2-й группы за 5 куе и выехали, я Вас не осуждаю. Каждый решает сам чем он может помочь стране проживания.

вы точно знаете? или просто наброс на форуме?

вы бы и сами так сделали, да 5 куе нет :D
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 01 лип, 2022 12:45, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 12:45

  airmax78 написав:Бачите, що коїться: https://biz.censor.net/news/3351341/u_n ... _bijentsiv
До речі, дружина зі знанням німецької та англійської, з міжнародними мовними сертифікатами не може знайти роботу тут вже 4 місяці. Що вже говорити про тих хто сюди приїжджає з поганою українською only?

Приезжайте в Украину - тут полно работы.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 12:48

  BIGor написав:
  airmax78 написав:
  BIGor написав:Сам свалил, а других убеждает оставаться :D. Еще скажи, давайте дуйте в окопы защищать твою квартирку за 400 куе в Киеве.

Я переехал вместе с работой. Что здесь делать без работы? Сидеть на социале?
Не было бы работы - я бы не поехал.

Да ладно лепить нам тут сказочки. Ну купили инвалидность 2-й группы за 5 куе и выехали, я Вас не осуждаю. Каждый решает сам чем он может помочь стране проживания.

Выехал чуть ли не последним гребцом мужского пола со своей галеры. Хотя вывозить начали еще в середине февраля. Упирался до последнего. 25.02 понял что надо покинуть Киев, 5.03 понял, что это все надолго и если хочу продолжать нормально работать - надо покидать Украину. НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ПЛАТИЛ. Выехал официально. По своим документам. Хватит меня обвинять в том, что я не делал.
Ок, рынок я обвалил. Война началась из-за того, что я ночью с 23 на 24.02 клеил аксессуары для санузлов. Это принимается. В этом сознаюсь. Но границу я переходил абсолютно легально.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 12:51

  Shaman написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:Я переехал вместе с работой. Что здесь делать без работы? Сидеть на социале?
Не было бы работы - я бы не поехал.

Да ладно лепить нам тут сказочки. Ну купили инвалидность 2-й группы за 5 куе и выехали, я Вас не осуждаю. Каждый решает сам чем он может помочь стране проживания.

вы точно знаете? или просто наброс на форуме?

вы бы и сами так сделали, да 5 куе нет :D

Тоже в Австрии сидишь и набрасываешь? Инвалидность себе не собираюсь покупать, а 5 куе конечно же у меня нет, я же 10 лет работал в Киеве.
BIGor
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