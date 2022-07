Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 85868788> Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:46 BIGor написав: Shaman написав: BIGor написав: ...

"Легальность" - в Украине растяжимое понятие. Легально через суд даже вводят в эксплуатацию многоквартирыне дома. Очень много что делают "легально". Вон Макс уехал в Австрию тоже легально. ..."Легальность" - в Украине растяжимое понятие. Легально через суд даже вводят в эксплуатацию многоквартирыне дома. Очень много что делают "легально". Вон Макс уехал в Австрию тоже легально.

легально - значите легально



не надо натягивать сову на глобус. а все мутные схемы давайте так и называть - мутняк - все же все понимают легально - значите легальноне надо натягивать сову на глобус. а все мутные схемы давайте так и называть - мутняк - все же все понимают

Легально - это трое детей до 18 лет или инвалидство (нет руки или ноги). Легально - это трое детей до 18 лет или инвалидство (нет руки или ноги).

еще было - кто-то оказался за границей в момент начала войны.

с ОККУПИРОВАННЫХ территорий некоторые уехали через Рашу - но там без вариантов.



еще некоторые уехали как студенты европейской магистратуры...

еще было - кто-то оказался за границей в момент начала войны.
с ОККУПИРОВАННЫХ территорий некоторые уехали через Рашу - но там без вариантов.
еще некоторые уехали как студенты европейской магистратуры...
Вы тоже можете пробить такую тему

Выезжать вникуда - тикать - в принципе мне кажется идеей не очень хорошей. А тем более делать это незаконно. Сказали бы мне на работе остаться - я бы остался. Проблема для меня только в том, что ни Жуляны ни Ьорисполь не работают. Со всем остальным можно жить.

Сам свалил, а других убеждает оставаться . Еще скажи, давайте дуйте в окопы защищать твою квартирку за 400 куе в Киеве. Сам свалил, а других убеждает оставаться. Еще скажи, давайте дуйте в окопы защищать твою квартирку за 400 куе в Киеве.

Согласно старой доброй традиции, самые продуманные стратеги-патриоты сидят в Европе (как к примеру Шкиль).

Больше нашего патриотизма, чем в Европе, может быть только в Канаде.

Это же аксиома!

Макс - это наш последний рубеж.

Согласно старой доброй традиции, самые продуманные стратеги-патриоты сидят в Европе (как к примеру Шкиль).
Больше нашего патриотизма, чем в Европе, может быть только в Канаде.
Это же аксиома!
Макс - это наш последний рубеж.
Дабы сохранить генофонд нации

Сказали бы мне на работе остаться - я бы остался. Проблема для меня только в том, что ни Жуляны ни Ьорисполь не работают. Со всем остальным можно жить.

Выезжать вникуда - тикать - в принципе мне кажется идеей не очень хорошей. А тем более делать это незаконно. Сказали бы мне на работе остаться - я бы остался. Проблема для меня только в том, что ни Жуляны ни Ьорисполь не работают. Со всем остальным можно жить.

Сам свалил, а других убеждает оставаться . Еще скажи, давайте дуйте в окопы защищать твою квартирку за 400 куе в Киеве. Сам свалил, а других убеждает оставаться. Еще скажи, давайте дуйте в окопы защищать твою квартирку за 400 куе в Киеве.

Я переехал вместе с работой. Что здесь делать без работы? Сидеть на социале?

Додано: П'ят 01 лип, 2022 11:11 antey1969 написав: BIGor написав: airmax78 написав: Сказали бы мне на работе остаться - я бы остался. Проблема для меня только в том, что ни Жуляны ни Ьорисполь не работают. Со всем остальным можно жить.
Выезжать вникуда - тикать - в принципе мне кажется идеей не очень хорошей. А тем более делать это незаконно.

Выезжать вникуда - тикать - в принципе мне кажется идеей не очень хорошей. А тем более делать это незаконно. Сказали бы мне на работе остаться - я бы остался. Проблема для меня только в том, что ни Жуляны ни Ьорисполь не работают. Со всем остальным можно жить.

Сам свалил, а других убеждает оставаться . Еще скажи, давайте дуйте в окопы защищать твою квартирку за 400 куе в Киеве. Сам свалил, а других убеждает оставаться. Еще скажи, давайте дуйте в окопы защищать твою квартирку за 400 куе в Киеве.

Согласно старой доброй традиции, самые продуманные стратеги-патриоты сидят в Европе (как к примеру Шкиль).

Больше нашего патриотизма, чем в Европе, может быть только в Канаде.

Это же аксиома!

Макс - это наш последний рубеж.

Дабы сохранить генофонд нации Согласно старой доброй традиции, самые продуманные стратеги-патриоты сидят в Европе (как к примеру Шкиль).Больше нашего патриотизма, чем в Европе, может быть только в Канаде.Это же аксиома!Макс - это наш последний рубеж.Дабы сохранить генофонд нации

Трудовой фронт - надежный тыл. Трудовой фронт - надежный тыл. airmax78 Повідомлень: 40677 З нами з: 25.10.12 Подякував: 947 раз. Подякували: 5021 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лип, 2022 11:37 antey1969 написав: Согласно старой доброй традиции, самые продуманные стратеги-патриоты сидят в Европе (как к примеру Шкиль).

Больше нашего патриотизма, чем в Европе, может быть только в Канаде.

Это же аксиома!

Макс - это наш последний рубеж.

Дабы сохранить генофонд нации Согласно старой доброй традиции, самые продуманные стратеги-патриоты сидят в Европе (как к примеру Шкиль).Больше нашего патриотизма, чем в Европе, может быть только в Канаде.Это же аксиома!Макс - это наш последний рубеж.Дабы сохранить генофонд нации

Додано: П'ят 01 лип, 2022 12:33 Re: Еміграція, заробітчанство https://biz.censor.net/news/3351341/u_n ... _bijentsiv
До речі, дружина зі знанням німецької та англійської, з міжнародними мовними сертифікатами не може знайти роботу тут вже 4 місяці. Що вже говорити про тих хто сюди приїжджає з поганою українською only?

Сам свалил, а других убеждает оставаться . Еще скажи, давайте дуйте в окопы защищать твою квартирку за 400 куе в Киеве. ...Сам свалил, а других убеждает оставаться. Еще скажи, давайте дуйте в окопы защищать твою квартирку за 400 куе в Киеве.

Я переехал вместе с работой. Что здесь делать без работы? Сидеть на социале?

Не было бы работы - я бы не поехал. Я переехал вместе с работой. Что здесь делать без работы? Сидеть на социале?Не было бы работы - я бы не поехал.

Да ладно лепить нам тут сказочки. Ну купили инвалидность 2-й группы за 5 куе и выехали, я Вас не осуждаю. Каждый решает сам чем он может помочь стране проживания. Да ладно лепить нам тут сказочки. Ну купили инвалидность 2-й группы за 5 куе и выехали, я Вас не осуждаю. Каждый решает сам чем он может помочь стране проживания.

вы точно знаете? или просто наброс на форуме?



До речі, дружина зі знанням німецької та англійської, з міжнародними мовними сертифікатами не може знайти роботу тут вже 4 місяці. Що вже говорити про тих хто сюди приїжджає з поганою українською only? Бачите, що коїться:До речі, дружина зі знанням німецької та англійської, з міжнародними мовними сертифікатами не може знайти роботу тут вже 4 місяці. Що вже говорити про тих хто сюди приїжджає з поганою українською only?

Я переехал вместе с работой. Что здесь делать без работы? Сидеть на социале?

Не было бы работы - я бы не поехал. Я переехал вместе с работой. Что здесь делать без работы? Сидеть на социале?Не было бы работы - я бы не поехал.

Да ладно лепить нам тут сказочки. Ну купили инвалидность 2-й группы за 5 куе и выехали, я Вас не осуждаю. Каждый решает сам чем он может помочь стране проживания. Да ладно лепить нам тут сказочки. Ну купили инвалидность 2-й группы за 5 куе и выехали, я Вас не осуждаю. Каждый решает сам чем он может помочь стране проживания.

Выехал чуть ли не последним гребцом мужского пола со своей галеры. Хотя вывозить начали еще в середине февраля. Упирался до последнего. 25.02 понял что надо покинуть Киев, 5.03 понял, что это все надолго и если хочу продолжать нормально работать - надо покидать Украину. НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ПЛАТИЛ. Выехал официально. По своим документам. Хватит меня обвинять в том, что я не делал.

Ок, рынок я обвалил. Война началась из-за того, что я ночью с 23 на 24.02 клеил аксессуары для санузлов. Это принимается. В этом сознаюсь. Но границу я переходил абсолютно легально. Выехал чуть ли не последним гребцом мужского пола со своей галеры. Хотя вывозить начали еще в середине февраля. Упирался до последнего. 25.02 понял что надо покинуть Киев, 5.03 понял, что это все надолго и если хочу продолжать нормально работать - надо покидать Украину. НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ПЛАТИЛ. Выехал официально. По своим документам. Хватит меня обвинять в том, что я не делал.Ок, рынок я обвалил. Война началась из-за того, что я ночью с 23 на 24.02 клеил аксессуары для санузлов. Это принимается. В этом сознаюсь. Но границу я переходил абсолютно легально. airmax78 Повідомлень: 40677 З нами з: 25.10.12 Подякував: 947 раз. Подякували: 5021 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лип, 2022 12:51 Shaman написав: BIGor написав: airmax78 написав: Я переехал вместе с работой. Что здесь делать без работы? Сидеть на социале?

Не было бы работы - я бы не поехал. Я переехал вместе с работой. Что здесь делать без работы? Сидеть на социале?Не было бы работы - я бы не поехал.

Да ладно лепить нам тут сказочки. Ну купили инвалидность 2-й группы за 5 куе и выехали, я Вас не осуждаю. Каждый решает сам чем он может помочь стране проживания. Да ладно лепить нам тут сказочки. Ну купили инвалидность 2-й группы за 5 куе и выехали, я Вас не осуждаю. Каждый решает сам чем он может помочь стране проживания.

вы точно знаете? или просто наброс на форуме?



вы бы и сами так сделали, да 5 куе нет вы точно знаете? или просто наброс на форуме?вы бы и сами так сделали, да 5 куе нет

