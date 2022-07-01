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BIGor написав:... "Легальность" - в Украине растяжимое понятие. Легально через суд даже вводят в эксплуатацию многоквартирыне дома. Очень много что делают "легально". Вон Макс уехал в Австрию тоже легально.
легально - значите легально
не надо натягивать сову на глобус. а все мутные схемы давайте так и называть - мутняк - все же все понимают
Легально - это трое детей до 18 лет или инвалидство (нет руки или ноги).
еще было - кто-то оказался за границей в момент начала войны. с ОККУПИРОВАННЫХ территорий некоторые уехали через Рашу - но там без вариантов.
еще некоторые уехали как студенты европейской магистратуры... Вы тоже можете пробить такую тему
airmax78 написав:Сказали бы мне на работе остаться - я бы остался. Проблема для меня только в том, что ни Жуляны ни Ьорисполь не работают. Со всем остальным можно жить. Выезжать вникуда - тикать - в принципе мне кажется идеей не очень хорошей. А тем более делать это незаконно.
Сам свалил, а других убеждает оставаться . Еще скажи, давайте дуйте в окопы защищать твою квартирку за 400 куе в Киеве.
Согласно старой доброй традиции, самые продуманные стратеги-патриоты сидят в Европе (как к примеру Шкиль). Больше нашего патриотизма, чем в Европе, может быть только в Канаде. Это же аксиома! Макс - это наш последний рубеж. Дабы сохранить генофонд нации
NetSerpent написав:Сказала людина, сидячи у безпечній Австрії.
Сказали бы мне на работе остаться - я бы остался. Проблема для меня только в том, что ни Жуляны ни Ьорисполь не работают. Со всем остальным можно жить. Выезжать вникуда - тикать - в принципе мне кажется идеей не очень хорошей. А тем более делать это незаконно.
Сам свалил, а других убеждает оставаться . Еще скажи, давайте дуйте в окопы защищать твою квартирку за 400 куе в Киеве.
Я переехал вместе с работой. Что здесь делать без работы? Сидеть на социале? Не было бы работы - я бы не поехал.
airmax78 написав:Сказали бы мне на работе остаться - я бы остался. Проблема для меня только в том, что ни Жуляны ни Ьорисполь не работают. Со всем остальным можно жить. Выезжать вникуда - тикать - в принципе мне кажется идеей не очень хорошей. А тем более делать это незаконно.
Сам свалил, а других убеждает оставаться . Еще скажи, давайте дуйте в окопы защищать твою квартирку за 400 куе в Киеве.
Согласно старой доброй традиции, самые продуманные стратеги-патриоты сидят в Европе (как к примеру Шкиль). Больше нашего патриотизма, чем в Европе, может быть только в Канаде. Это же аксиома! Макс - это наш последний рубеж. Дабы сохранить генофонд нации
antey1969 написав:Согласно старой доброй традиции, самые продуманные стратеги-патриоты сидят в Европе (как к примеру Шкиль). Больше нашего патриотизма, чем в Европе, может быть только в Канаде. Это же аксиома! Макс - это наш последний рубеж. Дабы сохранить генофонд нации
Бачите, що коїться: https://biz.censor.net/news/3351341/u_n ... _bijentsiv До речі, дружина зі знанням німецької та англійської, з міжнародними мовними сертифікатами не може знайти роботу тут вже 4 місяці. Що вже говорити про тих хто сюди приїжджає з поганою українською only?
airmax78 написав:Бачите, що коїться: https://biz.censor.net/news/3351341/u_n ... _bijentsiv До речі, дружина зі знанням німецької та англійської, з міжнародними мовними сертифікатами не може знайти роботу тут вже 4 місяці. Що вже говорити про тих хто сюди приїжджає з поганою українською only?
BIGor написав:Сам свалил, а других убеждает оставаться . Еще скажи, давайте дуйте в окопы защищать твою квартирку за 400 куе в Киеве.
Я переехал вместе с работой. Что здесь делать без работы? Сидеть на социале? Не было бы работы - я бы не поехал.
Да ладно лепить нам тут сказочки. Ну купили инвалидность 2-й группы за 5 куе и выехали, я Вас не осуждаю. Каждый решает сам чем он может помочь стране проживания.
Выехал чуть ли не последним гребцом мужского пола со своей галеры. Хотя вывозить начали еще в середине февраля. Упирался до последнего. 25.02 понял что надо покинуть Киев, 5.03 понял, что это все надолго и если хочу продолжать нормально работать - надо покидать Украину. НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ПЛАТИЛ. Выехал официально. По своим документам. Хватит меня обвинять в том, что я не делал. Ок, рынок я обвалил. Война началась из-за того, что я ночью с 23 на 24.02 клеил аксессуары для санузлов. Это принимается. В этом сознаюсь. Но границу я переходил абсолютно легально.