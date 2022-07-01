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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 85868788
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 12:54

  BIGor написав:
  Shaman написав:
  BIGor написав:...
Да ладно лепить нам тут сказочки. Ну купили инвалидность 2-й группы за 5 куе и выехали, я Вас не осуждаю. Каждый решает сам чем он может помочь стране проживания.

вы точно знаете? или просто наброс на форуме?

вы бы и сами так сделали, да 5 куе нет :D

Тоже в Австрии сидишь и набрасываешь? Инвалидность себе не собираюсь покупать, а 5 куе конечно же у меня нет, я же 10 лет работал в Киеве.

помню-помню дискуссию, что 1 куе - очень большая зп для Киева, так что собрать 5 куе проблематично. :D
хотя по методике Флая ... ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 12:58

  Shaman написав:помню-помню дискуссию, что 1 куе - очень большая зп для Киева, так что собрать 5 куе проблематично. :D
хотя по методике Флая ... ;)

Так и есть, поэтому с осени думаю про эмиграцию, мне даже проще - ничего тут продавать не нужно - ничего нет.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 13:09

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  Shaman написав:помню-помню дискуссию, что 1 куе - очень большая зп для Киева, так что собрать 5 куе проблематично. :D
хотя по методике Флая ... ;)

Так и есть, поэтому с осени думаю про эмиграцию, мне даже проще - ничего тут продавать не нужно - ничего нет.
Якщо не зникнете з форуму, ще побачимо, як взяли десь у Польщі за 100-150 койро з іпотекою :mrgreen:
Faceless
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