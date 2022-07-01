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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 01 лип, 2022 12:54
BIGor написав: Shaman написав: BIGor написав:
...
Да ладно лепить нам тут сказочки. Ну купили инвалидность 2-й группы за 5 куе и выехали, я Вас не осуждаю. Каждый решает сам чем он может помочь стране проживания.
вы точно знаете? или просто наброс на форуме?
вы бы и сами так сделали, да 5 куе нет
Тоже в Австрии сидишь и набрасываешь? Инвалидность себе не собираюсь покупать, а 5 куе конечно же у меня нет, я же 10 лет работал в Киеве.
помню-помню дискуссию, что 1 куе - очень большая зп для Киева, так что собрать 5 куе проблематично.
хотя по методике Флая ...
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Shaman
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 12:58
Shaman написав:
помню-помню дискуссию, что 1 куе - очень большая зп для Киева, так что собрать 5 куе проблематично.
хотя по методике Флая ...
Так и есть, поэтому с осени думаю про эмиграцию, мне даже проще - ничего тут продавать не нужно - ничего нет.
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BIGor
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 13:09
BIGor написав: Shaman написав:
помню-помню дискуссию, что 1 куе - очень большая зп для Киева, так что собрать 5 куе проблематично.
хотя по методике Флая ...
Так и есть, поэтому с осени думаю про эмиграцию, мне даже проще - ничего тут продавать не нужно - ничего нет.
Якщо не зникнете з форуму, ще побачимо, як взяли десь у Польщі за 100-150 койро з іпотекою
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Faceless
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 13:15
Faceless написав: BIGor написав: Shaman написав:
помню-помню дискуссию, что 1 куе - очень большая зп для Киева, так что собрать 5 куе проблематично.
хотя по методике Флая ...
Так и есть, поэтому с осени думаю про эмиграцию, мне даже проще - ничего тут продавать не нужно - ничего нет.
Якщо не зникнете з форуму, ще побачимо, як взяли десь у Польщі за 100-150 койро з іпотекою
Ну якщо буде успішна покупка - напишу.
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BIGor
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