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#<1 ... 86878889> Додано: П'ят 01 лип, 2022 12:54 BIGor написав: Shaman написав: BIGor написав: ...

Да ладно лепить нам тут сказочки. Ну купили инвалидность 2-й группы за 5 куе и выехали, я Вас не осуждаю. Каждый решает сам чем он может помочь стране проживания. ...Да ладно лепить нам тут сказочки. Ну купили инвалидность 2-й группы за 5 куе и выехали, я Вас не осуждаю. Каждый решает сам чем он может помочь стране проживания.

вы точно знаете? или просто наброс на форуме?



вы бы и сами так сделали, да 5 куе нет вы точно знаете? или просто наброс на форуме?вы бы и сами так сделали, да 5 куе нет

Тоже в Австрии сидишь и набрасываешь? Инвалидность себе не собираюсь покупать, а 5 куе конечно же у меня нет, я же 10 лет работал в Киеве. Тоже в Австрии сидишь и набрасываешь? Инвалидность себе не собираюсь покупать, а 5 куе конечно же у меня нет, я же 10 лет работал в Киеве.

помню-помню дискуссию, что 1 куе - очень большая зп для Киева, так что собрать 5 куе проблематично.

хотя по методике Флая ... помню-помню дискуссию, что 1 куе - очень большая зп для Киева, так что собрать 5 куе проблематично.хотя по методике Флая ... Shaman

Повідомлень: 2228 З нами з: 29.09.19 Подякував: 344 раз. Подякували: 688 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лип, 2022 12:58 Shaman написав: помню-помню дискуссию, что 1 куе - очень большая зп для Киева, так что собрать 5 куе проблематично.

хотя по методике Флая ... помню-помню дискуссию, что 1 куе - очень большая зп для Киева, так что собрать 5 куе проблематично.хотя по методике Флая ...

Так и есть, поэтому с осени думаю про эмиграцию, мне даже проще - ничего тут продавать не нужно - ничего нет. Так и есть, поэтому с осени думаю про эмиграцию, мне даже проще - ничего тут продавать не нужно - ничего нет. BIGor

Повідомлень: 6291 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1030 раз. Подякували: 1350 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лип, 2022 13:09 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Shaman написав: помню-помню дискуссию, что 1 куе - очень большая зп для Киева, так что собрать 5 куе проблематично.

хотя по методике Флая ... помню-помню дискуссию, что 1 куе - очень большая зп для Киева, так что собрать 5 куе проблематично.хотя по методике Флая ...

Так и есть, поэтому с осени думаю про эмиграцию, мне даже проще - ничего тут продавать не нужно - ничего нет. Так и есть, поэтому с осени думаю про эмиграцию, мне даже проще - ничего тут продавать не нужно - ничего нет. Якщо не зникнете з форуму, ще побачимо, як взяли десь у Польщі за 100-150 койро з іпотекою Якщо не зникнете з форуму, ще побачимо, як взяли десь у Польщі за 100-150 койро з іпотекою Faceless

Модератор Повідомлень: 31734 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1350 раз. Подякували: 7541 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лип, 2022 13:15 Faceless написав: BIGor написав: Shaman написав: помню-помню дискуссию, что 1 куе - очень большая зп для Киева, так что собрать 5 куе проблематично.

хотя по методике Флая ... помню-помню дискуссию, что 1 куе - очень большая зп для Киева, так что собрать 5 куе проблематично.хотя по методике Флая ...

Так и есть, поэтому с осени думаю про эмиграцию, мне даже проще - ничего тут продавать не нужно - ничего нет. Так и есть, поэтому с осени думаю про эмиграцию, мне даже проще - ничего тут продавать не нужно - ничего нет. Якщо не зникнете з форуму, ще побачимо, як взяли десь у Польщі за 100-150 койро з іпотекою Якщо не зникнете з форуму, ще побачимо, як взяли десь у Польщі за 100-150 койро з іпотекою

Ну якщо буде успішна покупка - напишу. Ну якщо буде успішна покупка - напишу. BIGor

Повідомлень: 6291 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1030 раз. Подякували: 1350 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:00 Shaman написав: еще было - кто-то оказался за границей в момент начала войны.

еще было - кто-то оказался за границей в момент начала войны.

войну "обещали" 16 февраля, поэтому многие подготовились и """случайно 24.02. оказались за границей. Потом они возмущались, что (вдруг?) им не положены статусы и помощи ведь они тоже беженцы. Кто-то ""случайно сидел под границей и смог её перейти до объявления мобилизации(по памяти- это случилось под вечер 24.02)

Безусловно, были и такие, кто ничего не планировал, был в командировке и рвался из-за границы домой, т.к. там остались жена и дети. войну "обещали" 16 февраля, поэтому многие подготовились и """случайно 24.02. оказались за границей. Потом они возмущались, что (вдруг?) им не положены статусы и помощи ведь они тоже беженцы. Кто-то ""случайно сидел под границей и смог её перейти до объявления мобилизации(по памяти- это случилось под вечер 24.02)Безусловно, были и такие, кто ничего не планировал, был в командировке и рвался из-за границы домой, т.к. там остались жена и дети. Wisznia2021 Повідомлень: 59 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:03 antey1969 написав: Согласно старой доброй традиции, самые продуманные стратеги-патриоты сидят в Европе (как к примеру Шкиль).

Больше нашего патриотизма, чем в Европе, может быть только в Канаде.

Это же аксиома!

Согласно старой доброй традиции,(как к примеру Шкиль).Больше нашего патриотизма, чем в Европе, может быть только в Канаде.Это же аксиома!

насколько помню: и вы в их числе. насколько помню: и вы в их числе. Wisznia2021 Повідомлень: 59 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:06 Shaman написав: BIGor написав: Shaman написав: легально - значите легально



не надо натягивать сову на глобус. а все мутные схемы давайте так и называть - мутняк - все же все понимают легально - значите легальноне надо натягивать сову на глобус. а все мутные схемы давайте так и называть - мутняк - все же все понимают

Легально - это трое детей до 18 лет или инвалидство (нет руки или ноги). Легально - это трое детей до 18 лет или инвалидство (нет руки или ноги).

еще было - кто-то оказался за границей в момент начала войны.

с ОККУПИРОВАННЫХ территорий некоторые уехали через Рашу - но там без вариантов.



еще некоторые уехали как студенты европейской магистратуры...

Вы тоже можете пробить такую тему еще было - кто-то оказался за границей в момент начала войны.с ОККУПИРОВАННЫХ территорий некоторые уехали через Рашу - но там без вариантов.еще некоторые уехали как студенты европейской магистратуры...Вы тоже можете пробить такую тему



Вероятность войны была для некоторых настолько очевидной, что за неделю до начала многие фирмы вывезли своих сотрудников с семьями за пределы Украины.

Я таких знаю лично.

Первый месяц фирма оплатила отель, потом нашли квартиры в аренду, что дешевле и оплатили, а потом уже сотрудники сами оплачивали. Вероятность войны была для некоторых настолько очевидной, что за неделю до начала многие фирмы вывезли своих сотрудников с семьями за пределы Украины.Я таких знаю лично.Первый месяц фирма оплатила отель, потом нашли квартиры в аренду, что дешевле и оплатили, а потом уже сотрудники сами оплачивали. rjkz

Повідомлень: 13378 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6988 раз. Подякували: 4030 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:21 antey1969 написав: BIGor написав: airmax78 написав: Сказали бы мне на работе остаться - я бы остался. Проблема для меня только в том, что ни Жуляны ни Ьорисполь не работают. Со всем остальным можно жить.

Выезжать вникуда - тикать - в принципе мне кажется идеей не очень хорошей. А тем более делать это незаконно. Сказали бы мне на работе остаться - я бы остался. Проблема для меня только в том, что ни Жуляны ни Ьорисполь не работают. Со всем остальным можно жить.

Сам свалил, а других убеждает оставаться . Еще скажи, давайте дуйте в окопы защищать твою квартирку за 400 куе в Киеве. Сам свалил, а других убеждает оставаться. Еще скажи, давайте дуйте в окопы защищать твою квартирку за 400 куе в Киеве.

Согласно старой доброй традиции, самые продуманные стратеги-патриоты сидят в Европе (как к примеру Шкиль).

Больше нашего патриотизма, чем в Европе, может быть только в Канаде.

Это же аксиома!

Макс - это наш последний рубеж.

Дабы сохранить генофонд нации Согласно старой доброй традиции, самые продуманные стратеги-патриоты сидят в Европе (как к примеру Шкиль).Больше нашего патриотизма, чем в Европе, может быть только в Канаде.Это же аксиома!Макс - это наш последний рубеж.Дабы сохранить генофонд нации



Напомнило старый-старый номер Квартала95

" Мы так сумуємо за Україною в Канаді, в наступному році будем святкувати 20 років як ми сумуемо за Україною.

Нашіх дітей ми назвали на честь міст з яких ми з жінкою родом.

Я - з Івано-Франківська, тож сина назвали чудовим українським ім`ям - Френк.

А жінка с села Кобиляки, тож назвали доньку Села". Напомнило старый-старый номер Квартала95" Мы так сумуємо за Україною в Канаді, в наступному році будем святкувати 20 років як ми сумуемо за Україною.Нашіх дітей ми назвали на честь міст з яких ми з жінкою родом.Я - з Івано-Франківська, тож сина назвали чудовим українським ім`ям - Френк.А жінка с села Кобиляки, тож назвали доньку Села". rjkz

Повідомлень: 13378 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6988 раз. Подякували: 4030 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:43 Re: Еміграція, заробітчанство Я вже шкодую що розказав де я. Аудиторія тут дуже упереджена. В кожному бачать корупціонера, скрізь бачать зраду. Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 01 лип, 2022 14:52, всього редагувалось 1 раз. airmax78 Повідомлень: 40679 З нами з: 25.10.12 Подякував: 947 раз. Подякували: 5021 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:48 BIGor написав: Shaman написав: помню-помню дискуссию, что 1 куе - очень большая зп для Киева, так что собрать 5 куе проблематично.

хотя по методике Флая ... помню-помню дискуссию, что 1 куе - очень большая зп для Киева, так что собрать 5 куе проблематично.хотя по методике Флая ...

Так и есть, поэтому с осени думаю про эмиграцию, мне даже проще - ничего тут продавать не нужно - ничего нет. Так и есть, поэтому с осени думаю про эмиграцию, мне даже проще - ничего тут продавать не нужно - ничего нет.

Друг айтишник очень хочет вернуться назад в Украину, буквально сидит на чемоданах, сдерживает его процесс закручивания гаек с выездом. Будьте готовы, что львиная доля преимуществ бытия айтишником в Украине, просто испарится в Западной Европе. Друг айтишник очень хочет вернуться назад в Украину, буквально сидит на чемоданах, сдерживает его процесс закручивания гаек с выездом. Будьте готовы, что львиная доля преимуществ бытия айтишником в Украине, просто испарится в Западной Европе. Grand Touring Повідомлень: 969 З нами з: 23.03.20 Подякував: 306 раз. Подякували: 320 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 86878889> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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