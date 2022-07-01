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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 86878889>
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 12:54

  BIGor написав:
  Shaman написав:
  BIGor написав:...
Да ладно лепить нам тут сказочки. Ну купили инвалидность 2-й группы за 5 куе и выехали, я Вас не осуждаю. Каждый решает сам чем он может помочь стране проживания.

вы точно знаете? или просто наброс на форуме?

вы бы и сами так сделали, да 5 куе нет :D

Тоже в Австрии сидишь и набрасываешь? Инвалидность себе не собираюсь покупать, а 5 куе конечно же у меня нет, я же 10 лет работал в Киеве.

помню-помню дискуссию, что 1 куе - очень большая зп для Киева, так что собрать 5 куе проблематично. :D
хотя по методике Флая ... ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 12:58

  Shaman написав:помню-помню дискуссию, что 1 куе - очень большая зп для Киева, так что собрать 5 куе проблематично. :D
хотя по методике Флая ... ;)

Так и есть, поэтому с осени думаю про эмиграцию, мне даже проще - ничего тут продавать не нужно - ничего нет.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 13:09

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  Shaman написав:помню-помню дискуссию, что 1 куе - очень большая зп для Киева, так что собрать 5 куе проблематично. :D
хотя по методике Флая ... ;)

Так и есть, поэтому с осени думаю про эмиграцию, мне даже проще - ничего тут продавать не нужно - ничего нет.
Якщо не зникнете з форуму, ще побачимо, як взяли десь у Польщі за 100-150 койро з іпотекою :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 13:15

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Shaman написав:помню-помню дискуссию, что 1 куе - очень большая зп для Киева, так что собрать 5 куе проблематично. :D
хотя по методике Флая ... ;)

Так и есть, поэтому с осени думаю про эмиграцию, мне даже проще - ничего тут продавать не нужно - ничего нет.
Якщо не зникнете з форуму, ще побачимо, як взяли десь у Польщі за 100-150 койро з іпотекою :mrgreen:

Ну якщо буде успішна покупка - напишу.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:00

  Shaman написав:еще было - кто-то оказался за границей в момент начала войны.

войну "обещали" 16 февраля, поэтому многие подготовились и """случайно 24.02. оказались за границей. Потом они возмущались, что (вдруг?) им не положены статусы и помощи ведь они тоже беженцы. Кто-то ""случайно сидел под границей и смог её перейти до объявления мобилизации(по памяти- это случилось под вечер 24.02)
Безусловно, были и такие, кто ничего не планировал, был в командировке и рвался из-за границы домой, т.к. там остались жена и дети.
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:03

  antey1969 написав:Согласно старой доброй традиции, самые продуманные стратеги-патриоты сидят в Европе (как к примеру Шкиль).
Больше нашего патриотизма, чем в Европе, может быть только в Канаде.
Это же аксиома!

насколько помню: и вы в их числе.
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:06

  Shaman написав:
  BIGor написав:
  Shaman написав:легально - значите легально ;)

не надо натягивать сову на глобус. а все мутные схемы давайте так и называть - мутняк - все же все понимают :D

Легально - это трое детей до 18 лет или инвалидство (нет руки или ноги).

еще было - кто-то оказался за границей в момент начала войны.
с ОККУПИРОВАННЫХ территорий некоторые уехали через Рашу - но там без вариантов.

еще некоторые уехали как студенты европейской магистратуры...
Вы тоже можете пробить такую тему ;)


Вероятность войны была для некоторых настолько очевидной, что за неделю до начала многие фирмы вывезли своих сотрудников с семьями за пределы Украины.
Я таких знаю лично.
Первый месяц фирма оплатила отель, потом нашли квартиры в аренду, что дешевле и оплатили, а потом уже сотрудники сами оплачивали.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:21

  antey1969 написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:Сказали бы мне на работе остаться - я бы остался. Проблема для меня только в том, что ни Жуляны ни Ьорисполь не работают. Со всем остальным можно жить.
Выезжать вникуда - тикать - в принципе мне кажется идеей не очень хорошей. А тем более делать это незаконно.

Сам свалил, а других убеждает оставаться :D. Еще скажи, давайте дуйте в окопы защищать твою квартирку за 400 куе в Киеве.

Согласно старой доброй традиции, самые продуманные стратеги-патриоты сидят в Европе (как к примеру Шкиль).
Больше нашего патриотизма, чем в Европе, может быть только в Канаде.
Это же аксиома!
Макс - это наш последний рубеж.
Дабы сохранить генофонд нации :wink:


Напомнило старый-старый номер Квартала95
" Мы так сумуємо за Україною в Канаді, в наступному році будем святкувати 20 років як ми сумуемо за Україною.
Нашіх дітей ми назвали на честь міст з яких ми з жінкою родом.
Я - з Івано-Франківська, тож сина назвали чудовим українським ім`ям - Френк.
А жінка с села Кобиляки, тож назвали доньку Села".
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:43

Re: Еміграція, заробітчанство

Я вже шкодую що розказав де я. Аудиторія тут дуже упереджена. В кожному бачать корупціонера, скрізь бачать зраду.
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 01 лип, 2022 14:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:48

  BIGor написав:
  Shaman написав:помню-помню дискуссию, что 1 куе - очень большая зп для Киева, так что собрать 5 куе проблематично. :D
хотя по методике Флая ... ;)

Так и есть, поэтому с осени думаю про эмиграцию, мне даже проще - ничего тут продавать не нужно - ничего нет.

Друг айтишник очень хочет вернуться назад в Украину, буквально сидит на чемоданах, сдерживает его процесс закручивания гаек с выездом. Будьте готовы, что львиная доля преимуществ бытия айтишником в Украине, просто испарится в Западной Европе.
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