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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 01 лип, 2022 12:54
BIGor написав: Shaman написав: BIGor написав:
...
Да ладно лепить нам тут сказочки. Ну купили инвалидность 2-й группы за 5 куе и выехали, я Вас не осуждаю. Каждый решает сам чем он может помочь стране проживания.
вы точно знаете? или просто наброс на форуме?
вы бы и сами так сделали, да 5 куе нет
Тоже в Австрии сидишь и набрасываешь? Инвалидность себе не собираюсь покупать, а 5 куе конечно же у меня нет, я же 10 лет работал в Киеве.
помню-помню дискуссию, что 1 куе - очень большая зп для Киева, так что собрать 5 куе проблематично.
хотя по методике Флая ...
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Shaman
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 12:58
Shaman написав:
помню-помню дискуссию, что 1 куе - очень большая зп для Киева, так что собрать 5 куе проблематично.
хотя по методике Флая ...
Так и есть, поэтому с осени думаю про эмиграцию, мне даже проще - ничего тут продавать не нужно - ничего нет.
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BIGor
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 13:09
BIGor написав: Shaman написав:
помню-помню дискуссию, что 1 куе - очень большая зп для Киева, так что собрать 5 куе проблематично.
хотя по методике Флая ...
Так и есть, поэтому с осени думаю про эмиграцию, мне даже проще - ничего тут продавать не нужно - ничего нет.
Якщо не зникнете з форуму, ще побачимо, як взяли десь у Польщі за 100-150 койро з іпотекою
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Faceless
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 13:15
Faceless написав: BIGor написав: Shaman написав:
помню-помню дискуссию, что 1 куе - очень большая зп для Киева, так что собрать 5 куе проблематично.
хотя по методике Флая ...
Так и есть, поэтому с осени думаю про эмиграцию, мне даже проще - ничего тут продавать не нужно - ничего нет.
Якщо не зникнете з форуму, ще побачимо, як взяли десь у Польщі за 100-150 койро з іпотекою
Ну якщо буде успішна покупка - напишу.
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BIGor
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:00
Shaman написав:
еще было - кто-то оказался за границей в момент начала войны.
войну "обещали" 16 февраля, поэтому многие подготовились и """случайно 24.02. оказались за границей. Потом они возмущались, что (вдруг?) им не положены статусы и помощи ведь они тоже беженцы. Кто-то ""случайно сидел под границей и смог её перейти до объявления мобилизации(по памяти- это случилось под вечер 24.02)
Безусловно, были и такие, кто ничего не планировал, был в командировке и рвался из-за границы домой, т.к. там остались жена и дети.
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:03
antey1969 написав:
Согласно старой доброй традиции, самые продуманные стратеги-патриоты сидят в Европе
(как к примеру Шкиль).
Больше нашего патриотизма, чем в Европе, может быть только в Канаде.
Это же аксиома!
насколько помню: и вы в их числе.
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:06
Shaman написав: BIGor написав: Shaman написав:
легально - значите легально
не надо натягивать сову на глобус. а все мутные схемы давайте так и называть - мутняк - все же все понимают
Легально - это трое детей до 18 лет или инвалидство (нет руки или ноги).
еще было - кто-то оказался за границей в момент начала войны.
с ОККУПИРОВАННЫХ территорий некоторые уехали через Рашу - но там без вариантов.
еще некоторые уехали как студенты европейской магистратуры...
Вы тоже можете пробить такую тему
Вероятность войны была для некоторых настолько очевидной, что за неделю до начала многие фирмы вывезли своих сотрудников с семьями за пределы Украины.
Я таких знаю лично.
Первый месяц фирма оплатила отель, потом нашли квартиры в аренду, что дешевле и оплатили, а потом уже сотрудники сами оплачивали.
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:21
antey1969 написав: BIGor написав: airmax78 написав:
Сказали бы мне на работе остаться - я бы остался. Проблема для меня только в том, что ни Жуляны ни Ьорисполь не работают. Со всем остальным можно жить. Выезжать вникуда - тикать - в принципе мне кажется идеей не очень хорошей. А тем более делать это незаконно.
Сам свалил, а других убеждает оставаться
. Еще скажи, давайте дуйте в окопы защищать твою квартирку за 400 куе в Киеве.
Согласно старой доброй традиции, самые продуманные стратеги-патриоты сидят в Европе (как к примеру Шкиль).
Больше нашего патриотизма, чем в Европе, может быть только в Канаде.
Это же аксиома!
Макс - это наш последний рубеж.
Дабы сохранить генофонд нации
Напомнило старый-старый номер Квартала95
" Мы так сумуємо за Україною в Канаді, в наступному році будем святкувати 20 років як ми сумуемо за Україною.
Нашіх дітей ми назвали на честь міст з яких ми з жінкою родом.
Я - з Івано-Франківська, тож сина назвали чудовим українським ім`ям - Френк.
А жінка с села Кобиляки, тож назвали доньку Села".
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:43
Я вже шкодую що розказав де я. Аудиторія тут дуже упереджена. В кожному бачать корупціонера, скрізь бачать зраду.
Востаннє редагувалось airmax78
в П'ят 01 лип, 2022 14:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:48
BIGor написав: Shaman написав:
помню-помню дискуссию, что 1 куе - очень большая зп для Киева, так что собрать 5 куе проблематично.
хотя по методике Флая ...
Так и есть, поэтому с осени думаю про эмиграцию, мне даже проще - ничего тут продавать не нужно - ничего нет.
Друг айтишник очень хочет вернуться назад в Украину, буквально сидит на чемоданах, сдерживает его процесс закручивания гаек с выездом. Будьте готовы, что львиная доля преимуществ бытия айтишником в Украине, просто испарится в Западной Европе.
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