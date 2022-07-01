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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 86878889
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:52

  airmax78 написав:Я вже шкодую що росказав де я. Аудиторія тут дуже упереджена. В кожному бачать корупціонера, скрізь бачать зраду.
Вообще не вижу повода для зависти. Вена была хороша до войны, пока наши беженцы не начали ехать массово туда.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:55

  Grand Touring написав:
  BIGor написав:
  Shaman написав:помню-помню дискуссию, что 1 куе - очень большая зп для Киева, так что собрать 5 куе проблематично. :D
хотя по методике Флая ... ;)

Так и есть, поэтому с осени думаю про эмиграцию, мне даже проще - ничего тут продавать не нужно - ничего нет.

Друг айтишник очень хочет вернуться назад в Украину, буквально сидит на чемоданах, сдерживает его процесс закручивания гаек с выездом. Будьте готовы, что львиная доля преимуществ бытия айтишником в Украине, просто испарится в Западной Европе.

Однозначно. Єдина перевага айтишнега тут, що він взагалі спроможний найти більш-менш нормально оплачувану роботу.
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  #<1 ... 86878889
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