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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:52
airmax78 написав:
Я вже шкодую що росказав де я. Аудиторія тут дуже упереджена. В кожному бачать корупціонера, скрізь бачать зраду.
Вообще не вижу повода для зависти. Вена была хороша до войны, пока наши беженцы не начали ехать массово туда.
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:55
Grand Touring написав: BIGor написав: Shaman написав:
помню-помню дискуссию, что 1 куе - очень большая зп для Киева, так что собрать 5 куе проблематично.
хотя по методике Флая ...
Так и есть, поэтому с осени думаю про эмиграцию, мне даже проще - ничего тут продавать не нужно - ничего нет.
Друг айтишник очень хочет вернуться назад в Украину, буквально сидит на чемоданах, сдерживает его процесс закручивания гаек с выездом. Будьте готовы, что львиная доля преимуществ бытия айтишником в Украине, просто испарится в Западной Европе.
Однозначно. Єдина перевага айтишнега тут, що він взагалі спроможний найти більш-менш нормально оплачувану роботу.
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