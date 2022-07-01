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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:52
airmax78 написав:
Я вже шкодую що росказав де я. Аудиторія тут дуже упереджена. В кожному бачать корупціонера, скрізь бачать зраду.
Вообще не вижу повода для зависти. Вена была хороша до войны, пока наши беженцы не начали ехать массово туда.
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:55
Grand Touring написав: BIGor написав: Shaman написав:
помню-помню дискуссию, что 1 куе - очень большая зп для Киева, так что собрать 5 куе проблематично.
хотя по методике Флая ...
Так и есть, поэтому с осени думаю про эмиграцию, мне даже проще - ничего тут продавать не нужно - ничего нет.
Друг айтишник очень хочет вернуться назад в Украину, буквально сидит на чемоданах, сдерживает его процесс закручивания гаек с выездом. Будьте готовы, что львиная доля преимуществ бытия айтишником в Украине, просто испарится в Западной Европе.
Однозначно. Єдина перевага айтишнега тут, що він взагалі спроможний найти більш-менш нормально оплачувану роботу.
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 15:02
airmax78 написав:
Однозначно. Єдина перевага айтишнега тут, що він взагалі спроможний найти більш-менш нормально оплачувану роботу.
Друг приехал со своей удаленной работой на европейскую компанию. Переезд и хлопоты очень отвлекали от работы, но достижение стабильности не принесло результата - все кажется скучным, медленным и дорогим.
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 15:03
Grand Touring написав: airmax78 написав:
Я вже шкодую що росказав де я. Аудиторія тут дуже упереджена. В кожному бачать корупціонера, скрізь бачать зраду.
Вообще не вижу повода для зависти. Вена была хороша до войны, пока наши беженцы не начали ехать массово туда.
Вена остается хорошим местом для жизни. Наши беженцы за очень редким исключением, ведут себя прилично, сильно не выбиваются из общей массы и, как мне кажется, готовы ассимилироваться (что плохо - многие тут, в итоге, и останутся).
У тех, у кого в Украине был низкий уровень жизни - переезд в Вену - это джек-пот. Для тех, у кого в Украине был уровень жизни выше среднего - тем во многих моментах будет некомфортно. То же самое по работе: те кто в Украине зарабатывал мало - для тех тут очень неплохо. Для остальных - большой вопрос.
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 15:06
airmax78 написав: Grand Touring написав: airmax78 написав:
Я вже шкодую що росказав де я. Аудиторія тут дуже упереджена. В кожному бачать корупціонера, скрізь бачать зраду.
Вообще не вижу повода для зависти. Вена была хороша до войны, пока наши беженцы не начали ехать массово туда.
Вена остается хорошим местом для жизни. Наши беженцы за очень редким исключением, ведут себя прилично, сильно не выбиваются из общей массы и, как мне кажется, готовы ассимилироваться (что плохо - многие тут, в итоге, и останутся).
У тех, у кого в Украине был низкий уровень жизни - переезд в Вену - это джек-пот. Для тех, у кого в Украине был уровень жизни выше среднего - тем во многих моментах будет некомфортно. То же самое по работе: те кто в Украине зарабатывал мало - для тех тут очень неплохо. Для остальных - большой вопрос.
А насколько должна быть выше з/п в Вене по сравнению с Киевом, чтобы большой вопрос решился?
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alfredhaos
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 15:11
airmax78 написав:
Вена остается хорошим местом для жизни.
Мое личное мнение, основанное на обширном общении с переселенцами в Австрию - многим нужен, как минимум, квалифицированный психолог.
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 15:17
alfredhaos написав: airmax78 написав: Grand Touring написав:
Вообще не вижу повода для зависти. Вена была хороша до войны, пока наши беженцы не начали ехать массово туда.
Вена остается хорошим местом для жизни. Наши беженцы за очень редким исключением, ведут себя прилично, сильно не выбиваются из общей массы и, как мне кажется, готовы ассимилироваться (что плохо - многие тут, в итоге, и останутся).
У тех, у кого в Украине был низкий уровень жизни - переезд в Вену - это джек-пот. Для тех, у кого в Украине был уровень жизни выше среднего - тем во многих моментах будет некомфортно. То же самое по работе: те кто в Украине зарабатывал мало - для тех тут очень неплохо. Для остальных - большой вопрос.
А насколько должна быть выше з/п в Вене по сравнению с Киевом, чтобы большой вопрос решился?
Она должна быть в районе 5К ОЙРО чистыми минимум. Все что выше - сильно добавляет в комфорте проживания и уверенности в завтрашнем дне.
Проблема в том, что нашим согражданам тут светит максимум 1.5-2ка. И это очень грустно.
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airmax78
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 15:34
rjkz написав: Shaman написав: BIGor написав:
...
еще было - кто-то оказался за границей в момент начала войны.
с ОККУПИРОВАННЫХ территорий некоторые уехали через Рашу - но там без вариантов.
еще некоторые уехали как студенты европейской магистратуры...
Вы тоже можете пробить такую тему
Вероятность войны была для некоторых настолько очевидной, что за неделю до начала многие фирмы вывезли своих сотрудников с семьями за пределы Украины.
Я таких знаю лично.
Первый месяц фирма оплатила отель, потом нашли квартиры в аренду, что дешевле и оплатили, а потом уже сотрудники сами оплачивали.
в моем случае - это действительно совпадение, никто ничего не планировал.
но обратно, конечно, никто не рвался - задача была вывезти семью за границу
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 15:40
airmax78 написав:
Она должна быть в районе 5К ОЙРО чистыми минимум. Все что выше - сильно добавляет в комфорте проживания и уверенности в завтрашнем дне.
Проблема в том, что нашим согражданам тут светит максимум 1.5-2ка. И это очень грустно.
Сколько надо денег на семью из 4х человек? Школы , садики платные? Допустим если на лето прилететь отдохнуть, а детей в летний лагерь запихнуть
ПС. Немецкий разговорный в наличии но с диким акцентом.
С Далласа в Вену прямой рейс раньше был
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 16:19
Grand Touring написав: airmax78 написав:
Однозначно. Єдина перевага айтишнега тут, що він взагалі спроможний найти більш-менш нормально оплачувану роботу.
Друг приехал со своей удаленной работой на европейскую компанию. Переезд и хлопоты очень отвлекали от работы, но достижение стабильности не принесло результата - все кажется скучным, медленным и дорогим.
Иногда лучше скучно, медленно и дорого, чем пойти в Амстор и получить бомбой по голове...
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