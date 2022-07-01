Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 86878889 Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:52 airmax78 написав: Я вже шкодую що росказав де я. Аудиторія тут дуже упереджена. В кожному бачать корупціонера, скрізь бачать зраду. Я вже шкодую що росказав де я. Аудиторія тут дуже упереджена. В кожному бачать корупціонера, скрізь бачать зраду. Вообще не вижу повода для зависти. Вена была хороша до войны, пока наши беженцы не начали ехать массово туда. Вообще не вижу повода для зависти. Вена была хороша до войны, пока наши беженцы не начали ехать массово туда. Grand Touring Повідомлень: 971 З нами з: 23.03.20 Подякував: 306 раз. Подякували: 320 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:55 Grand Touring написав: BIGor написав: Shaman написав: помню-помню дискуссию, что 1 куе - очень большая зп для Киева, так что собрать 5 куе проблематично.

хотя по методике Флая ... помню-помню дискуссию, что 1 куе - очень большая зп для Киева, так что собрать 5 куе проблематично.хотя по методике Флая ...

Так и есть, поэтому с осени думаю про эмиграцию, мне даже проще - ничего тут продавать не нужно - ничего нет. Так и есть, поэтому с осени думаю про эмиграцию, мне даже проще - ничего тут продавать не нужно - ничего нет.

Друг айтишник очень хочет вернуться назад в Украину, буквально сидит на чемоданах, сдерживает его процесс закручивания гаек с выездом. Будьте готовы, что львиная доля преимуществ бытия айтишником в Украине, просто испарится в Западной Европе. Друг айтишник очень хочет вернуться назад в Украину, буквально сидит на чемоданах, сдерживает его процесс закручивания гаек с выездом. Будьте готовы, что львиная доля преимуществ бытия айтишником в Украине, просто испарится в Западной Европе.

Однозначно. Єдина перевага айтишнега тут, що він взагалі спроможний найти більш-менш нормально оплачувану роботу. Однозначно. Єдина перевага айтишнега тут, що він взагалі спроможний найти більш-менш нормально оплачувану роботу. airmax78 Повідомлень: 40681 З нами з: 25.10.12 Подякував: 947 раз. Подякували: 5021 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лип, 2022 15:02 airmax78 написав: Однозначно. Єдина перевага айтишнега тут, що він взагалі спроможний найти більш-менш нормально оплачувану роботу. Однозначно. Єдина перевага айтишнега тут, що він взагалі спроможний найти більш-менш нормально оплачувану роботу. Друг приехал со своей удаленной работой на европейскую компанию. Переезд и хлопоты очень отвлекали от работы, но достижение стабильности не принесло результата - все кажется скучным, медленным и дорогим. Друг приехал со своей удаленной работой на европейскую компанию. Переезд и хлопоты очень отвлекали от работы, но достижение стабильности не принесло результата - все кажется скучным, медленным и дорогим. Grand Touring Повідомлень: 971 З нами з: 23.03.20 Подякував: 306 раз. Подякували: 320 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лип, 2022 15:03 Grand Touring написав: airmax78 написав: Я вже шкодую що росказав де я. Аудиторія тут дуже упереджена. В кожному бачать корупціонера, скрізь бачать зраду. Я вже шкодую що росказав де я. Аудиторія тут дуже упереджена. В кожному бачать корупціонера, скрізь бачать зраду. Вообще не вижу повода для зависти. Вена была хороша до войны, пока наши беженцы не начали ехать массово туда. Вообще не вижу повода для зависти. Вена была хороша до войны, пока наши беженцы не начали ехать массово туда.

Вена остается хорошим местом для жизни. Наши беженцы за очень редким исключением, ведут себя прилично, сильно не выбиваются из общей массы и, как мне кажется, готовы ассимилироваться (что плохо - многие тут, в итоге, и останутся).

У тех, у кого в Украине был низкий уровень жизни - переезд в Вену - это джек-пот. Для тех, у кого в Украине был уровень жизни выше среднего - тем во многих моментах будет некомфортно. То же самое по работе: те кто в Украине зарабатывал мало - для тех тут очень неплохо. Для остальных - большой вопрос. Вена остается хорошим местом для жизни. Наши беженцы за очень редким исключением, ведут себя прилично, сильно не выбиваются из общей массы и, как мне кажется, готовы ассимилироваться (что плохо - многие тут, в итоге, и останутся).У тех, у кого в Украине был низкий уровень жизни - переезд в Вену - это джек-пот. Для тех, у кого в Украине был уровень жизни выше среднего - тем во многих моментах будет некомфортно. То же самое по работе: те кто в Украине зарабатывал мало - для тех тут очень неплохо. Для остальных - большой вопрос. airmax78 Повідомлень: 40681 З нами з: 25.10.12 Подякував: 947 раз. Подякували: 5021 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лип, 2022 15:06 airmax78 написав: Grand Touring написав: airmax78 написав: Я вже шкодую що росказав де я. Аудиторія тут дуже упереджена. В кожному бачать корупціонера, скрізь бачать зраду. Я вже шкодую що росказав де я. Аудиторія тут дуже упереджена. В кожному бачать корупціонера, скрізь бачать зраду. Вообще не вижу повода для зависти. Вена была хороша до войны, пока наши беженцы не начали ехать массово туда. Вообще не вижу повода для зависти. Вена была хороша до войны, пока наши беженцы не начали ехать массово туда.

Вена остается хорошим местом для жизни. Наши беженцы за очень редким исключением, ведут себя прилично, сильно не выбиваются из общей массы и, как мне кажется, готовы ассимилироваться (что плохо - многие тут, в итоге, и останутся).

У тех, у кого в Украине был низкий уровень жизни - переезд в Вену - это джек-пот. Для тех, у кого в Украине был уровень жизни выше среднего - тем во многих моментах будет некомфортно. То же самое по работе: те кто в Украине зарабатывал мало - для тех тут очень неплохо. Для остальных - большой вопрос. Вена остается хорошим местом для жизни. Наши беженцы за очень редким исключением, ведут себя прилично, сильно не выбиваются из общей массы и, как мне кажется, готовы ассимилироваться (что плохо - многие тут, в итоге, и останутся).У тех, у кого в Украине был низкий уровень жизни - переезд в Вену - это джек-пот. Для тех, у кого в Украине был уровень жизни выше среднего - тем во многих моментах будет некомфортно. То же самое по работе: те кто в Украине зарабатывал мало - для тех тут очень неплохо. Для остальных - большой вопрос.

А насколько должна быть выше з/п в Вене по сравнению с Киевом, чтобы большой вопрос решился? А насколько должна быть выше з/п в Вене по сравнению с Киевом, чтобы большой вопрос решился? alfredhaos

Повідомлень: 210 З нами з: 19.12.16 Подякував: 8 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лип, 2022 15:11 airmax78 написав: Вена остается хорошим местом для жизни. Вена остается хорошим местом для жизни. Мое личное мнение, основанное на обширном общении с переселенцами в Австрию - многим нужен, как минимум, квалифицированный психолог. Мое личное мнение, основанное на обширном общении с переселенцами в Австрию - многим нужен, как минимум, квалифицированный психолог. Grand Touring Повідомлень: 971 З нами з: 23.03.20 Подякував: 306 раз. Подякували: 320 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лип, 2022 15:17 alfredhaos написав: airmax78 написав: Grand Touring написав: Вообще не вижу повода для зависти. Вена была хороша до войны, пока наши беженцы не начали ехать массово туда. Вообще не вижу повода для зависти. Вена была хороша до войны, пока наши беженцы не начали ехать массово туда.

Вена остается хорошим местом для жизни. Наши беженцы за очень редким исключением, ведут себя прилично, сильно не выбиваются из общей массы и, как мне кажется, готовы ассимилироваться (что плохо - многие тут, в итоге, и останутся).

У тех, у кого в Украине был низкий уровень жизни - переезд в Вену - это джек-пот. Для тех, у кого в Украине был уровень жизни выше среднего - тем во многих моментах будет некомфортно. То же самое по работе: те кто в Украине зарабатывал мало - для тех тут очень неплохо. Для остальных - большой вопрос. Вена остается хорошим местом для жизни. Наши беженцы за очень редким исключением, ведут себя прилично, сильно не выбиваются из общей массы и, как мне кажется, готовы ассимилироваться (что плохо - многие тут, в итоге, и останутся).У тех, у кого в Украине был низкий уровень жизни - переезд в Вену - это джек-пот. Для тех, у кого в Украине был уровень жизни выше среднего - тем во многих моментах будет некомфортно. То же самое по работе: те кто в Украине зарабатывал мало - для тех тут очень неплохо. Для остальных - большой вопрос.

А насколько должна быть выше з/п в Вене по сравнению с Киевом, чтобы большой вопрос решился? А насколько должна быть выше з/п в Вене по сравнению с Киевом, чтобы большой вопрос решился?

Она должна быть в районе 5К ОЙРО чистыми минимум. Все что выше - сильно добавляет в комфорте проживания и уверенности в завтрашнем дне.

Проблема в том, что нашим согражданам тут светит максимум 1.5-2ка. И это очень грустно. Она должна быть в районе 5К ОЙРО чистыми минимум. Все что выше - сильно добавляет в комфорте проживания и уверенности в завтрашнем дне.Проблема в том, что нашим согражданам тут светит максимум 1.5-2ка. И это очень грустно. airmax78 Повідомлень: 40681 З нами з: 25.10.12 Подякував: 947 раз. Подякували: 5021 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лип, 2022 15:34 rjkz написав: Shaman написав: BIGor написав: ...

еще было - кто-то оказался за границей в момент начала войны.

с ОККУПИРОВАННЫХ территорий некоторые уехали через Рашу - но там без вариантов.



еще некоторые уехали как студенты европейской магистратуры...

Вы тоже можете пробить такую тему ...еще было - кто-то оказался за границей в момент начала войны.с ОККУПИРОВАННЫХ территорий некоторые уехали через Рашу - но там без вариантов.еще некоторые уехали как студенты европейской магистратуры...Вы тоже можете пробить такую тему



Вероятность войны была для некоторых настолько очевидной, что за неделю до начала многие фирмы вывезли своих сотрудников с семьями за пределы Украины.

Я таких знаю лично.

Первый месяц фирма оплатила отель, потом нашли квартиры в аренду, что дешевле и оплатили, а потом уже сотрудники сами оплачивали. Вероятность войны была для некоторых настолько очевидной, что за неделю до начала многие фирмы вывезли своих сотрудников с семьями за пределы Украины.Я таких знаю лично.Первый месяц фирма оплатила отель, потом нашли квартиры в аренду, что дешевле и оплатили, а потом уже сотрудники сами оплачивали.

в моем случае - это действительно совпадение, никто ничего не планировал.

но обратно, конечно, никто не рвался - задача была вывезти семью за границу в моем случае - это действительно совпадение, никто ничего не планировал.но обратно, конечно, никто не рвался - задача была вывезти семью за границу Shaman

Повідомлень: 2229 З нами з: 29.09.19 Подякував: 344 раз. Подякували: 688 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лип, 2022 15:40 airmax78 написав: Она должна быть в районе 5К ОЙРО чистыми минимум. Все что выше - сильно добавляет в комфорте проживания и уверенности в завтрашнем дне.

Проблема в том, что нашим согражданам тут светит максимум 1.5-2ка. И это очень грустно. Она должна быть в районе 5К ОЙРО чистыми минимум. Все что выше - сильно добавляет в комфорте проживания и уверенности в завтрашнем дне.Проблема в том, что нашим согражданам тут светит максимум 1.5-2ка. И это очень грустно.

Сколько надо денег на семью из 4х человек? Школы , садики платные? Допустим если на лето прилететь отдохнуть, а детей в летний лагерь запихнуть

ПС. Немецкий разговорный в наличии но с диким акцентом.

С Далласа в Вену прямой рейс раньше был Сколько надо денег на семью из 4х человек? Школы , садики платные? Допустим если на лето прилететь отдохнуть, а детей в летний лагерь запихнутьПС. Немецкий разговорный в наличии но с диким акцентом.С Далласа в Вену прямой рейс раньше был Понаехал

Повідомлень: 4001 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лип, 2022 16:19 Grand Touring написав: airmax78 написав: Однозначно. Єдина перевага айтишнега тут, що він взагалі спроможний найти більш-менш нормально оплачувану роботу. Однозначно. Єдина перевага айтишнега тут, що він взагалі спроможний найти більш-менш нормально оплачувану роботу. Друг приехал со своей удаленной работой на европейскую компанию. Переезд и хлопоты очень отвлекали от работы, но достижение стабильности не принесло результата - все кажется скучным, медленным и дорогим. Друг приехал со своей удаленной работой на европейскую компанию. Переезд и хлопоты очень отвлекали от работы, но достижение стабильности не принесло результата - все кажется скучным, медленным и дорогим.

Иногда лучше скучно, медленно и дорого, чем пойти в Амстор и получить бомбой по голове... Иногда лучше скучно, медленно и дорого, чем пойти в Амстор и получить бомбой по голове... slonomag Повідомлень: 45 З нами з: 23.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 86878889 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор