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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 17:43
Grand Touring написав: BIGor написав: Shaman написав:
помню-помню дискуссию, что 1 куе - очень большая зп для Киева, так что собрать 5 куе проблематично.
хотя по методике Флая ...
Так и есть, поэтому с осени думаю про эмиграцию, мне даже проще - ничего тут продавать не нужно - ничего нет.
Друг айтишник очень хочет вернуться назад в Украину, буквально сидит на чемоданах, сдерживает его процесс закручивания гаек с выездом. Будьте готовы, что львиная доля преимуществ бытия айтишником в Украине, просто испарится в Западной Европе.
Интересно, какие преимущества бытия в Украине? Тут и до войны было Сомали, после думаю не будет спокойной жизни.
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BIGor
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 17:52
airmax78 написав:
Она должна быть в районе 5К ОЙРО чистыми минимум. Все что выше - сильно добавляет в комфорте проживания и уверенности в завтрашнем дне.
Проблема в том, что нашим согражданам тут светит максимум 1.5-2ка. И это очень грустно.
Если двое получают 10к - на модный МОП в центре Вены тратят 3к, на всякие расходы еще 1к, на что еще 6к тратить?
И вообще кому-то к 1.5к это 7.5х от украинской минималки. А какая минималка в Австрии?
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alfredhaos
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 17:59
alfredhaos написав: airmax78 написав:
Она должна быть в районе 5К ОЙРО чистыми минимум. Все что выше - сильно добавляет в комфорте проживания и уверенности в завтрашнем дне.
Проблема в том, что нашим согражданам тут светит максимум 1.5-2ка. И это очень грустно.
Если двое получают 10к - на модный МОП в центре Вены тратят 3к, на всякие расходы еще 1к, на что еще 6к тратить?
И вообще кому-то к 1.5к это 7.5х от украинской минималки. А какая минималка в Австрии?
Прям майстри бюджетів. "На всілякі витрати" це що ви туди включили? Тільки їжу? Режим "робота-сон-робота"?
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Faceless
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 18:07
Faceless написав: alfredhaos написав: airmax78 написав:
Она должна быть в районе 5К ОЙРО чистыми минимум. Все что выше - сильно добавляет в комфорте проживания и уверенности в завтрашнем дне.
Проблема в том, что нашим согражданам тут светит максимум 1.5-2ка. И это очень грустно.
Если двое получают 10к - на модный МОП в центре Вены тратят 3к, на всякие расходы еще 1к, на что еще 6к тратить?
И вообще кому-то к 1.5к это 7.5х от украинской минималки. А какая минималка в Австрии?
Прям майстри бюджетів. "На всілякі витрати" це що ви туди включили? Тільки їжу? Режим "робота-сон-робота"?
На еду 500, и 500 на другое, а так да - начал работать в 9 - закончил тоже в 9. времени на развлечения не остается.
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alfredhaos
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 18:07
BIGor написав:
Интересно, какие преимущества бытия в Украине? Тут и до войны было Сомали, после думаю не будет спокойной жизни.
Сомали, ага. Чувак явно не був у деяких районах США чи передмістях Парижа, Борщага то найбезпечніший район порівняно.
До речі в США коефіцієнт тих, хто сидить по в'язницях і тих, хто відкинувся - теж на три голови вищі за український.
А злочинність у перші місяці війни впала рази на два за статистикою, ох вже ці невиїзні дивани які й світу не бачили.
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 18:13
alfredhaos написав: airmax78 написав:
Она должна быть в районе 5К ОЙРО чистыми минимум. Все что выше - сильно добавляет в комфорте проживания и уверенности в завтрашнем дне.
Проблема в том, что нашим согражданам тут светит максимум 1.5-2ка. И это очень грустно.
Если двое получают 10к - на модный МОП в центре Вены тратят 3к, на всякие расходы еще 1к, на что еще 6к тратить?
И вообще кому-то к 1.5к это 7.5х от украинской минималки. А какая минималка в Австрии?
Я ж говорю, кто в Украине жил очень скромно - тому в Австрии будет збс. Уровень потребления слегка вырастет + все бенефиты местной инфраструктуры. Но тем, у кого был уровень по-выше - тем тут будет многого, к чему они привыкли, не хватать. Либо за это придется платить по-взрослому, а не как в Украине.
Минималка здесь в районе 1200 ЕВРО чистыми. И да, на всякие расходы дай Бог, чтобы 2-2.5К хватило. Здесь в кафешку присел - готовь 10-15 евро на человека. Пообедать - 25-30 ЕВРО. Постричься - 30-35 ЕВРО. Ну и хочется что-то откладывать. 10ку на двоих мы не зарабатываем - поэтому, пока, не могу сказать что делать с оставшимися деньгами.
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 18:16
slonomag написав: Grand Touring написав: airmax78 написав:
Однозначно. Єдина перевага айтишнега тут, що він взагалі спроможний найти більш-менш нормально оплачувану роботу.
Друг приехал со своей удаленной работой на европейскую компанию. Переезд и хлопоты очень отвлекали от работы, но достижение стабильности не принесло результата - все кажется скучным, медленным и дорогим.
Иногда лучше скучно, медленно и дорого, чем пойти в Амстор и получить бомбой по голове...
1) Імовірність "отримати по голові" від ракети набагато нижча, ніж загинути в ДТП (там лише трупами тисячі три на рік). Це не кажучи про всі інші фактори, див. статистику терактів у Європі.
2) Ніколи не плутайте тимчасовий притулок з еміграцією. Війна то за визначенням справа тимчасова, економічні результати після неї не можна передбачити (ті, хто так робить - ідіоти). ВВП Німеччини після війни впав утричі, але відновився і поліз нагору дуже швидко.
Хочете емігрувати – нема проблем, але не плутайте це з біженством.
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 18:16
alfredhaos написав: Faceless написав:
alfredhaos написав:Если двое получают 10к - на модный МОП в центре Вены тратят 3к, на всякие расходы еще 1к, на что еще 6к тратить?
И вообще кому-то к 1.5к это 7.5х от украинской минималки. А какая минималка в Австрии?
Прям майстри бюджетів. "На всілякі витрати" це що ви туди включили? Тільки їжу? Режим "робота-сон-робота"?
На еду 500, и 500 на другое, а так да - начал работать в 9 - закончил тоже в 9. времени на развлечения не остается.
На їжу 500 хіба у Києві можна вкластися, і то з нюансами.
Якщо все ваше життя проходить на рототі з 9 до 21, вам можна хіба поспівчувати.
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Faceless
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 18:20
Faceless написав:
На їжу 500 хіба у Києві можна вкластися, і то з нюансами.
Якщо все ваше життя проходить на рототі з 9 до 21, вам можна хіба поспівчувати.
Экономику жизни в Вене не знаю, поэтому и спросил у экспертов.
А про работу 60ч в неделю к сожалению таковы реалии, если хочешь получать суммы выше средней зарплаты по Европе (та и в Украине тоже - но в Украине мультипликатор к средней зарплате гораздо выше). Вот вы лично знаете много людей, который работают только с 9 до 18 и получают 2х от средней зарплаты в Европейской стране?
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alfredhaos
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