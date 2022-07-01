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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 87888990 Додано: П'ят 01 лип, 2022 17:43 Grand Touring написав: BIGor написав: Shaman написав: помню-помню дискуссию, что 1 куе - очень большая зп для Киева, так что собрать 5 куе проблематично.

хотя по методике Флая ... помню-помню дискуссию, что 1 куе - очень большая зп для Киева, так что собрать 5 куе проблематично.хотя по методике Флая ...

Так и есть, поэтому с осени думаю про эмиграцию, мне даже проще - ничего тут продавать не нужно - ничего нет. Так и есть, поэтому с осени думаю про эмиграцию, мне даже проще - ничего тут продавать не нужно - ничего нет.

Друг айтишник очень хочет вернуться назад в Украину, буквально сидит на чемоданах, сдерживает его процесс закручивания гаек с выездом. Будьте готовы, что львиная доля преимуществ бытия айтишником в Украине, просто испарится в Западной Европе. Друг айтишник очень хочет вернуться назад в Украину, буквально сидит на чемоданах, сдерживает его процесс закручивания гаек с выездом. Будьте готовы, что львиная доля преимуществ бытия айтишником в Украине, просто испарится в Западной Европе.

Интересно, какие преимущества бытия в Украине? Тут и до войны было Сомали, после думаю не будет спокойной жизни. Интересно, какие преимущества бытия в Украине? Тут и до войны было Сомали, после думаю не будет спокойной жизни. BIGor

Повідомлень: 6292 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1030 раз. Подякували: 1350 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лип, 2022 17:52 airmax78 написав: Она должна быть в районе 5К ОЙРО чистыми минимум. Все что выше - сильно добавляет в комфорте проживания и уверенности в завтрашнем дне.

Проблема в том, что нашим согражданам тут светит максимум 1.5-2ка. И это очень грустно. Она должна быть в районе 5К ОЙРО чистыми минимум. Все что выше - сильно добавляет в комфорте проживания и уверенности в завтрашнем дне.Проблема в том, что нашим согражданам тут светит максимум 1.5-2ка. И это очень грустно.

Если двое получают 10к - на модный МОП в центре Вены тратят 3к, на всякие расходы еще 1к, на что еще 6к тратить?



И вообще кому-то к 1.5к это 7.5х от украинской минималки. А какая минималка в Австрии? Если двое получают 10к - на модный МОП в центре Вены тратят 3к, на всякие расходы еще 1к, на что еще 6к тратить?И вообще кому-то к 1.5к это 7.5х от украинской минималки. А какая минималка в Австрии? alfredhaos

Повідомлень: 214 З нами з: 19.12.16 Подякував: 8 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лип, 2022 17:59 Re: Еміграція, заробітчанство alfredhaos написав: airmax78 написав: Она должна быть в районе 5К ОЙРО чистыми минимум. Все что выше - сильно добавляет в комфорте проживания и уверенности в завтрашнем дне.

Проблема в том, что нашим согражданам тут светит максимум 1.5-2ка. И это очень грустно. Она должна быть в районе 5К ОЙРО чистыми минимум. Все что выше - сильно добавляет в комфорте проживания и уверенности в завтрашнем дне.Проблема в том, что нашим согражданам тут светит максимум 1.5-2ка. И это очень грустно.

Если двое получают 10к - на модный МОП в центре Вены тратят 3к, на всякие расходы еще 1к, на что еще 6к тратить?



И вообще кому-то к 1.5к это 7.5х от украинской минималки. А какая минималка в Австрии? Если двое получают 10к - на модный МОП в центре Вены тратят 3к, на всякие расходы еще 1к, на что еще 6к тратить?И вообще кому-то к 1.5к это 7.5х от украинской минималки. А какая минималка в Австрии?



Прям майстри бюджетів. "На всілякі витрати" це що ви туди включили? Тільки їжу? Режим "робота-сон-робота"? Прям майстри бюджетів. "На всілякі витрати" це що ви туди включили? Тільки їжу? Режим "робота-сон-робота"? Faceless

Модератор Повідомлень: 31737 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1350 раз. Подякували: 7541 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лип, 2022 18:07 Faceless написав: alfredhaos написав: airmax78 написав: Она должна быть в районе 5К ОЙРО чистыми минимум. Все что выше - сильно добавляет в комфорте проживания и уверенности в завтрашнем дне.

Проблема в том, что нашим согражданам тут светит максимум 1.5-2ка. И это очень грустно. Она должна быть в районе 5К ОЙРО чистыми минимум. Все что выше - сильно добавляет в комфорте проживания и уверенности в завтрашнем дне.Проблема в том, что нашим согражданам тут светит максимум 1.5-2ка. И это очень грустно.

Если двое получают 10к - на модный МОП в центре Вены тратят 3к, на всякие расходы еще 1к, на что еще 6к тратить?



И вообще кому-то к 1.5к это 7.5х от украинской минималки. А какая минималка в Австрии? Если двое получают 10к - на модный МОП в центре Вены тратят 3к, на всякие расходы еще 1к, на что еще 6к тратить?И вообще кому-то к 1.5к это 7.5х от украинской минималки. А какая минималка в Австрии?



Прям майстри бюджетів. "На всілякі витрати" це що ви туди включили? Тільки їжу? Режим "робота-сон-робота"? Прям майстри бюджетів. "На всілякі витрати" це що ви туди включили? Тільки їжу? Режим "робота-сон-робота"?

На еду 500, и 500 на другое, а так да - начал работать в 9 - закончил тоже в 9. времени на развлечения не остается. На еду 500, и 500 на другое, а так да - начал работать в 9 - закончил тоже в 9. времени на развлечения не остается. alfredhaos

Повідомлень: 214 З нами з: 19.12.16 Подякував: 8 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лип, 2022 18:07 BIGor написав: Интересно, какие преимущества бытия в Украине? Тут и до войны было Сомали, после думаю не будет спокойной жизни. Интересно, какие преимущества бытия в Украине? Тут и до войны было Сомали, после думаю не будет спокойной жизни.

Сомали, ага. Чувак явно не був у деяких районах США чи передмістях Парижа, Борщага то найбезпечніший район порівняно.



До речі в США коефіцієнт тих, хто сидить по в'язницях і тих, хто відкинувся - теж на три голови вищі за український.

А злочинність у перші місяці війни впала рази на два за статистикою, ох вже ці невиїзні дивани які й світу не бачили. Сомали, ага. Чувак явно не був у деяких районах США чи передмістях Парижа, Борщага то найбезпечніший район порівняно.До речі в США коефіцієнт тих, хто сидить по в'язницях і тих, хто відкинувся - теж на три голови вищі за український.А злочинність у перші місяці війни впала рази на два за статистикою, ох вже ці невиїзні дивани які й світу не бачили. zerocool

Повідомлень: 214 З нами з: 22.03.11 Подякував: 16 раз. Подякували: 29 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лип, 2022 18:13 alfredhaos написав: airmax78 написав: Она должна быть в районе 5К ОЙРО чистыми минимум. Все что выше - сильно добавляет в комфорте проживания и уверенности в завтрашнем дне.

Проблема в том, что нашим согражданам тут светит максимум 1.5-2ка. И это очень грустно. Она должна быть в районе 5К ОЙРО чистыми минимум. Все что выше - сильно добавляет в комфорте проживания и уверенности в завтрашнем дне.Проблема в том, что нашим согражданам тут светит максимум 1.5-2ка. И это очень грустно.

Если двое получают 10к - на модный МОП в центре Вены тратят 3к, на всякие расходы еще 1к, на что еще 6к тратить?



И вообще кому-то к 1.5к это 7.5х от украинской минималки. А какая минималка в Австрии? Если двое получают 10к - на модный МОП в центре Вены тратят 3к, на всякие расходы еще 1к, на что еще 6к тратить?И вообще кому-то к 1.5к это 7.5х от украинской минималки. А какая минималка в Австрии?

Я ж говорю, кто в Украине жил очень скромно - тому в Австрии будет збс. Уровень потребления слегка вырастет + все бенефиты местной инфраструктуры. Но тем, у кого был уровень по-выше - тем тут будет многого, к чему они привыкли, не хватать. Либо за это придется платить по-взрослому, а не как в Украине.

Минималка здесь в районе 1200 ЕВРО чистыми. И да, на всякие расходы дай Бог, чтобы 2-2.5К хватило. Здесь в кафешку присел - готовь 10-15 евро на человека. Пообедать - 25-30 ЕВРО. Постричься - 30-35 ЕВРО. Ну и хочется что-то откладывать. 10ку на двоих мы не зарабатываем - поэтому, пока, не могу сказать что делать с оставшимися деньгами. Я ж говорю, кто в Украине жил очень скромно - тому в Австрии будет збс. Уровень потребления слегка вырастет + все бенефиты местной инфраструктуры. Но тем, у кого был уровень по-выше - тем тут будет многого, к чему они привыкли, не хватать. Либо за это придется платить по-взрослому, а не как в Украине.Минималка здесь в районе 1200 ЕВРО чистыми. И да, на всякие расходы дай Бог, чтобы 2-2.5К хватило. Здесь в кафешку присел - готовь 10-15 евро на человека. Пообедать - 25-30 ЕВРО. Постричься - 30-35 ЕВРО. Ну и хочется что-то откладывать. 10ку на двоих мы не зарабатываем - поэтому, пока, не могу сказать что делать с оставшимися деньгами. airmax78 Повідомлень: 40682 З нами з: 25.10.12 Подякував: 947 раз. Подякували: 5022 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лип, 2022 18:16 slonomag написав: Grand Touring написав: airmax78 написав: Однозначно. Єдина перевага айтишнега тут, що він взагалі спроможний найти більш-менш нормально оплачувану роботу. Однозначно. Єдина перевага айтишнега тут, що він взагалі спроможний найти більш-менш нормально оплачувану роботу. Друг приехал со своей удаленной работой на европейскую компанию. Переезд и хлопоты очень отвлекали от работы, но достижение стабильности не принесло результата - все кажется скучным, медленным и дорогим. Друг приехал со своей удаленной работой на европейскую компанию. Переезд и хлопоты очень отвлекали от работы, но достижение стабильности не принесло результата - все кажется скучным, медленным и дорогим.

Иногда лучше скучно, медленно и дорого, чем пойти в Амстор и получить бомбой по голове... Иногда лучше скучно, медленно и дорого, чем пойти в Амстор и получить бомбой по голове...



1) Імовірність "отримати по голові" від ракети набагато нижча, ніж загинути в ДТП (там лише трупами тисячі три на рік). Це не кажучи про всі інші фактори, див. статистику терактів у Європі.



2) Ніколи не плутайте тимчасовий притулок з еміграцією. Війна то за визначенням справа тимчасова, економічні результати після неї не можна передбачити (ті, хто так робить - ідіоти). ВВП Німеччини після війни впав утричі, але відновився і поліз нагору дуже швидко.

Хочете емігрувати – нема проблем, але не плутайте це з біженством. 1) Імовірність "отримати по голові" від ракети набагато нижча, ніж загинути в ДТП (там лише трупами тисячі три на рік). Це не кажучи про всі інші фактори, див. статистику терактів у Європі.2) Ніколи не плутайте тимчасовий притулок з еміграцією. Війна то за визначенням справа тимчасова, економічні результати після неї не можна передбачити (ті, хто так робить - ідіоти). ВВП Німеччини після війни впав утричі, але відновився і поліз нагору дуже швидко.Хочете емігрувати – нема проблем, але не плутайте це з біженством. zerocool

Повідомлень: 214 З нами з: 22.03.11 Подякував: 16 раз. Подякували: 29 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лип, 2022 18:16 Re: Еміграція, заробітчанство alfredhaos написав: Faceless написав: alfredhaos написав: Если двое получают 10к - на модный МОП в центре Вены тратят 3к, на всякие расходы еще 1к, на что еще 6к тратить?



И вообще кому-то к 1.5к это 7.5х от украинской минималки. А какая минималка в Австрии?



Прям майстри бюджетів. "На всілякі витрати" це що ви туди включили? Тільки їжу? Режим "робота-сон-робота"? Прям майстри бюджетів. "На всілякі витрати" це що ви туди включили? Тільки їжу? Режим "робота-сон-робота"?

На еду 500, и 500 на другое, а так да - начал работать в 9 - закончил тоже в 9. времени на развлечения не остается. На еду 500, и 500 на другое, а так да - начал работать в 9 - закончил тоже в 9. времени на развлечения не остается.

На їжу 500 хіба у Києві можна вкластися, і то з нюансами.

Якщо все ваше життя проходить на рототі з 9 до 21, вам можна хіба поспівчувати. На їжу 500 хіба у Києві можна вкластися, і то з нюансами.Якщо все ваше життя проходить на рототі з 9 до 21, вам можна хіба поспівчувати. Faceless

Модератор Повідомлень: 31737 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1350 раз. Подякували: 7541 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лип, 2022 18:20 Faceless написав: На їжу 500 хіба у Києві можна вкластися, і то з нюансами.

Якщо все ваше життя проходить на рототі з 9 до 21, вам можна хіба поспівчувати. На їжу 500 хіба у Києві можна вкластися, і то з нюансами.Якщо все ваше життя проходить на рототі з 9 до 21, вам можна хіба поспівчувати.

Экономику жизни в Вене не знаю, поэтому и спросил у экспертов.

А про работу 60ч в неделю к сожалению таковы реалии, если хочешь получать суммы выше средней зарплаты по Европе (та и в Украине тоже - но в Украине мультипликатор к средней зарплате гораздо выше). Вот вы лично знаете много людей, который работают только с 9 до 18 и получают 2х от средней зарплаты в Европейской стране? Экономику жизни в Вене не знаю, поэтому и спросил у экспертов.А про работу 60ч в неделю к сожалению таковы реалии, если хочешь получать суммы выше средней зарплаты по Европе (та и в Украине тоже - но в Украине мультипликатор к средней зарплате гораздо выше). Вот вы лично знаете много людей, который работают только с 9 до 18 и получают 2х от средней зарплаты в Европейской стране? alfredhaos

Повідомлень: 214 З нами з: 19.12.16 Подякував: 8 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 87888990 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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