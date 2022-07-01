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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 88899091>
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 17:43

  Grand Touring написав:
  BIGor написав:
  Shaman написав:помню-помню дискуссию, что 1 куе - очень большая зп для Киева, так что собрать 5 куе проблематично. :D
хотя по методике Флая ... ;)

Так и есть, поэтому с осени думаю про эмиграцию, мне даже проще - ничего тут продавать не нужно - ничего нет.

Друг айтишник очень хочет вернуться назад в Украину, буквально сидит на чемоданах, сдерживает его процесс закручивания гаек с выездом. Будьте готовы, что львиная доля преимуществ бытия айтишником в Украине, просто испарится в Западной Европе.

Интересно, какие преимущества бытия в Украине? Тут и до войны было Сомали, после думаю не будет спокойной жизни.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 17:52

  airmax78 написав:Она должна быть в районе 5К ОЙРО чистыми минимум. Все что выше - сильно добавляет в комфорте проживания и уверенности в завтрашнем дне.
Проблема в том, что нашим согражданам тут светит максимум 1.5-2ка. И это очень грустно.

Если двое получают 10к - на модный МОП в центре Вены тратят 3к, на всякие расходы еще 1к, на что еще 6к тратить?

И вообще кому-то к 1.5к это 7.5х от украинской минималки. А какая минималка в Австрии?
alfredhaos
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 17:59

Re: Еміграція, заробітчанство

alfredhaos написав:
  airmax78 написав:Она должна быть в районе 5К ОЙРО чистыми минимум. Все что выше - сильно добавляет в комфорте проживания и уверенности в завтрашнем дне.
Проблема в том, что нашим согражданам тут светит максимум 1.5-2ка. И это очень грустно.

Если двое получают 10к - на модный МОП в центре Вены тратят 3к, на всякие расходы еще 1к, на что еще 6к тратить?

И вообще кому-то к 1.5к это 7.5х от украинской минималки. А какая минималка в Австрии?


Прям майстри бюджетів. "На всілякі витрати" це що ви туди включили? Тільки їжу? Режим "робота-сон-робота"?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 18:07

  Faceless написав:
alfredhaos написав:
  airmax78 написав:Она должна быть в районе 5К ОЙРО чистыми минимум. Все что выше - сильно добавляет в комфорте проживания и уверенности в завтрашнем дне.
Проблема в том, что нашим согражданам тут светит максимум 1.5-2ка. И это очень грустно.

Если двое получают 10к - на модный МОП в центре Вены тратят 3к, на всякие расходы еще 1к, на что еще 6к тратить?

И вообще кому-то к 1.5к это 7.5х от украинской минималки. А какая минималка в Австрии?


Прям майстри бюджетів. "На всілякі витрати" це що ви туди включили? Тільки їжу? Режим "робота-сон-робота"?

На еду 500, и 500 на другое, а так да - начал работать в 9 - закончил тоже в 9. времени на развлечения не остается.
alfredhaos
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 18:07

  BIGor написав:Интересно, какие преимущества бытия в Украине? Тут и до войны было Сомали, после думаю не будет спокойной жизни.

Сомали, ага. Чувак явно не був у деяких районах США чи передмістях Парижа, Борщага то найбезпечніший район порівняно.

До речі в США коефіцієнт тих, хто сидить по в'язницях і тих, хто відкинувся - теж на три голови вищі за український.
А злочинність у перші місяці війни впала рази на два за статистикою, ох вже ці невиїзні дивани які й світу не бачили.
zerocool
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 18:13

  alfredhaos написав:
  airmax78 написав:Она должна быть в районе 5К ОЙРО чистыми минимум. Все что выше - сильно добавляет в комфорте проживания и уверенности в завтрашнем дне.
Проблема в том, что нашим согражданам тут светит максимум 1.5-2ка. И это очень грустно.

Если двое получают 10к - на модный МОП в центре Вены тратят 3к, на всякие расходы еще 1к, на что еще 6к тратить?

И вообще кому-то к 1.5к это 7.5х от украинской минималки. А какая минималка в Австрии?

Я ж говорю, кто в Украине жил очень скромно - тому в Австрии будет збс. Уровень потребления слегка вырастет + все бенефиты местной инфраструктуры. Но тем, у кого был уровень по-выше - тем тут будет многого, к чему они привыкли, не хватать. Либо за это придется платить по-взрослому, а не как в Украине.
Минималка здесь в районе 1200 ЕВРО чистыми. И да, на всякие расходы дай Бог, чтобы 2-2.5К хватило. Здесь в кафешку присел - готовь 10-15 евро на человека. Пообедать - 25-30 ЕВРО. Постричься - 30-35 ЕВРО. Ну и хочется что-то откладывать. 10ку на двоих мы не зарабатываем - поэтому, пока, не могу сказать что делать с оставшимися деньгами.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 18:16

  slonomag написав:
  Grand Touring написав:
  airmax78 написав:Однозначно. Єдина перевага айтишнега тут, що він взагалі спроможний найти більш-менш нормально оплачувану роботу.
Друг приехал со своей удаленной работой на европейскую компанию. Переезд и хлопоты очень отвлекали от работы, но достижение стабильности не принесло результата - все кажется скучным, медленным и дорогим.

Иногда лучше скучно, медленно и дорого, чем пойти в Амстор и получить бомбой по голове...


1) Імовірність "отримати по голові" від ракети набагато нижча, ніж загинути в ДТП (там лише трупами тисячі три на рік). Це не кажучи про всі інші фактори, див. статистику терактів у Європі.

2) Ніколи не плутайте тимчасовий притулок з еміграцією. Війна то за визначенням справа тимчасова, економічні результати після неї не можна передбачити (ті, хто так робить - ідіоти). ВВП Німеччини після війни впав утричі, але відновився і поліз нагору дуже швидко.
Хочете емігрувати – нема проблем, але не плутайте це з біженством.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 18:16

Re: Еміграція, заробітчанство

alfredhaos написав:
  Faceless написав:
alfredhaos написав:Если двое получают 10к - на модный МОП в центре Вены тратят 3к, на всякие расходы еще 1к, на что еще 6к тратить?

И вообще кому-то к 1.5к это 7.5х от украинской минималки. А какая минималка в Австрии?


Прям майстри бюджетів. "На всілякі витрати" це що ви туди включили? Тільки їжу? Режим "робота-сон-робота"?

На еду 500, и 500 на другое, а так да - начал работать в 9 - закончил тоже в 9. времени на развлечения не остается.

На їжу 500 хіба у Києві можна вкластися, і то з нюансами.
Якщо все ваше життя проходить на рототі з 9 до 21, вам можна хіба поспівчувати.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 18:20

  Faceless написав:На їжу 500 хіба у Києві можна вкластися, і то з нюансами.
Якщо все ваше життя проходить на рототі з 9 до 21, вам можна хіба поспівчувати.

Экономику жизни в Вене не знаю, поэтому и спросил у экспертов.
А про работу 60ч в неделю к сожалению таковы реалии, если хочешь получать суммы выше средней зарплаты по Европе (та и в Украине тоже - но в Украине мультипликатор к средней зарплате гораздо выше). Вот вы лично знаете много людей, который работают только с 9 до 18 и получают 2х от средней зарплаты в Европейской стране?
alfredhaos
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 18:41

  alfredhaos написав:
  Faceless написав:На їжу 500 хіба у Києві можна вкластися, і то з нюансами.
Якщо все ваше життя проходить на рототі з 9 до 21, вам можна хіба поспівчувати.

Экономику жизни в Вене не знаю, поэтому и спросил у экспертов.
А про работу 60ч в неделю к сожалению таковы реалии, если хочешь получать суммы выше средней зарплаты по Европе (та и в Украине тоже - но в Украине мультипликатор к средней зарплате гораздо выше). Вот вы лично знаете много людей, который работают только с 9 до 18 и получают 2х от средней зарплаты в Европейской стране?


Австрия - дорогая, пособие для украинцев маленькое. Проезд до 30.09 бесплатный. Медицина (врачи, обследование, лечение) - бесплатно. Школы - бесплатно. Лекарства в основном платно. Это про социал. Налоги на зарплаты - большие. Это про зарплату. Неквалифицированный труд - как Эйрмакс написал. 1600-1700 гросс.

В Бельгии и Ирландии на социале намного лучше, особенно с детьми. Даже в Словении лучше.
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