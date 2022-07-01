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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 01 лип, 2022 18:46
airmax78 написав:
Я вже шкодую що розказав де я. Аудиторія тут дуже упереджена. В кожному бачать корупціонера, скрізь бачать зраду.
Это не странно. Легальных способов выехать навсегда очень мало. Вы по профилю на них не похожи. Значит выезд законный, но временный, но конечно вернуться никто не заставит.
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 19:09
alfredhaos написав: Faceless написав:
На їжу 500 хіба у Києві можна вкластися, і то з нюансами.
Якщо все ваше життя проходить на рототі з 9 до 21, вам можна хіба поспівчувати.
Экономику жизни в Вене не знаю, поэтому и спросил у экспертов.
А про работу 60ч в неделю к сожалению таковы реалии, если хочешь получать суммы выше средней зарплаты по Европе (та и в Украине тоже - но в Украине мультипликатор к средней зарплате гораздо выше). Вот вы лично знаете много людей, который работают только с 9 до 18 и получают 2х от средней зарплаты в Европейской стране?
Наразі, та й за останні роки так вже склалося, що більшість з кола знайомих не працювали з 9 до 18, просто і графік інший зазвичай, але аж переважна більшість аж ніяк не працює по 12 годин. В сенсі, таки суттєво менше. І немає якоїсь явної кореляції між тривалістю робочого дня і рівнем доходів. Більше того, зі зростанням доходу люди більше цінують вільний час, і намагаються його збільшувати.
В Європі овертайми взагалі не вітаються в багатьох країнах. Чим адекватніший роботодавець, тим більше приділяє увагу work/life balance своїх співробітників, бо врешті решт це збереження їх продуктивності.
12 робочих годин - це "срако-години", бо людина фізично і ментально не здатна продуктивно стільки працювати в день, тільки як виключення, це години "сидіння на дупі", а не продуктивної роботи. Ну а у випадку фізичної праці тим паче.
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 19:13
zerocool написав: BIGor написав:
Интересно, какие преимущества бытия в Украине? Тут и до войны было Сомали, после думаю не будет спокойной жизни.
Сомали, ага. Чувак явно не був у деяких районах США чи передмістях Парижа, Борщага то найбезпечніший район порівняно.
До речі в США коефіцієнт тих, хто сидить по в'язницях і тих, хто відкинувся - теж на три голови вищі за український.
А злочинність у перші місяці війни впала рази на два за статистикою, ох вже ці невиїзні дивани які й світу не бачили.
"А в америке негров линчуют". Невыездной - не означает что нигде небыл.
Франция мне тоже нравится, но язык тяжеловат, хотя если знаешь английский - то уже намного проще. В Париже был, обычные районы в районе окружной, нормальные парки есть даже около соц. жилья, стадионы итд.
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 19:34
Faceless написав:
Наразі, та й за останні роки так вже склалося, що більшість з кола знайомих не працювали з 9 до 18, просто і графік інший зазвичай, але аж переважна більшість аж ніяк не працює по 12 годин. В сенсі, таки суттєво менше. І немає якоїсь явної кореляції між тривалістю робочого дня і рівнем доходів. Більше того, зі зростанням доходу люди більше цінують вільний час, і намагаються його збільшувати.
В Європі овертайми взагалі не вітаються в багатьох країнах. Чим адекватніший роботодавець, тим більше приділяє увагу work/life balance своїх співробітників, бо врешті решт це збереження їх продуктивності.
12 робочих годин - це "срако-години", бо людина фізично і ментально не здатна продуктивно стільки працювати в день, тільки як виключення, це години "сидіння на дупі", а не продуктивної роботи. Ну а у випадку фізичної праці тим паче.
Возможно загрузка человека зависит от отрасли его работы. Здесь мы смотрим исходя из своего опыта и круга общения. Мой круг общения работает с частыми овертаймами, иногда даже до полуночи, но никто не жалуется, ведь всегда можно сменить работу.
Но думаю в Европах тоже не платят 3х+ мультипликаторы к средним зарплатам за то, что ты с 9 до 18 что-то поделаешь. Овертаймы это будут неотемлимая часть жизни.
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 19:45
alfredhaos написав: Faceless написав:
Наразі, та й за останні роки так вже склалося, що більшість з кола знайомих не працювали з 9 до 18, просто і графік інший зазвичай, але аж переважна більшість аж ніяк не працює по 12 годин. В сенсі, таки суттєво менше. І немає якоїсь явної кореляції між тривалістю робочого дня і рівнем доходів. Більше того, зі зростанням доходу люди більше цінують вільний час, і намагаються його збільшувати.
В Європі овертайми взагалі не вітаються в багатьох країнах. Чим адекватніший роботодавець, тим більше приділяє увагу work/life balance своїх співробітників, бо врешті решт це збереження їх продуктивності.
12 робочих годин - це "срако-години", бо людина фізично і ментально не здатна продуктивно стільки працювати в день, тільки як виключення, це години "сидіння на дупі", а не продуктивної роботи. Ну а у випадку фізичної праці тим паче.
Возможно загрузка человека зависит от отрасли его работы. Здесь мы смотрим исходя из своего опыта и круга общения. Мой круг общения работает с частыми овертаймами, иногда даже до полуночи, но никто не жалуется, ведь всегда можно сменить работу.
Но думаю в Европах тоже не платят 3х+ мультипликаторы к средним зарплатам за то, что ты с 9 до 18 что-то поделаешь. Овертаймы это будут неотемлимая часть жизни.
"Мультиплікатори" платять за: унікальні компетенції, високу відповідальність - в першу чергу. За овертайми - людина просто спалює свої життєві сили.
Причому, в принципі, і в мене, і серед знайомих овертайми явище цілком звичне, але несистемне і нерегулярне. Взагалі, постійні овертайми - це ознака погано поставлених процесів, невміння в тайм менеджмент і банально неповага людини до себе
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