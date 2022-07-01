Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 89909192> Додано: П'ят 01 лип, 2022 18:46 airmax78 написав: Я вже шкодую що розказав де я. Аудиторія тут дуже упереджена. В кожному бачать корупціонера, скрізь бачать зраду. Я вже шкодую що розказав де я. Аудиторія тут дуже упереджена. В кожному бачать корупціонера, скрізь бачать зраду.



Это не странно. Легальных способов выехать навсегда очень мало. Вы по профилю на них не похожи. Значит выезд законный, но временный, но конечно вернуться никто не заставит. Это не странно. Легальных способов выехать навсегда очень мало. Вы по профилю на них не похожи. Значит выезд законный, но временный, но конечно вернуться никто не заставит. adeges Повідомлень: 3999 З нами з: 14.03.06 Подякував: 308 раз. Подякували: 789 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лип, 2022 19:09 Re: Еміграція, заробітчанство alfredhaos написав: Faceless написав: На їжу 500 хіба у Києві можна вкластися, і то з нюансами.

Якщо все ваше життя проходить на рототі з 9 до 21, вам можна хіба поспівчувати. На їжу 500 хіба у Києві можна вкластися, і то з нюансами.Якщо все ваше життя проходить на рототі з 9 до 21, вам можна хіба поспівчувати.

Экономику жизни в Вене не знаю, поэтому и спросил у экспертов.

А про работу 60ч в неделю к сожалению таковы реалии, если хочешь получать суммы выше средней зарплаты по Европе (та и в Украине тоже - но в Украине мультипликатор к средней зарплате гораздо выше). Вот вы лично знаете много людей, который работают только с 9 до 18 и получают 2х от средней зарплаты в Европейской стране? Экономику жизни в Вене не знаю, поэтому и спросил у экспертов.А про работу 60ч в неделю к сожалению таковы реалии, если хочешь получать суммы выше средней зарплаты по Европе (та и в Украине тоже - но в Украине мультипликатор к средней зарплате гораздо выше). Вот вы лично знаете много людей, который работают только с 9 до 18 и получают 2х от средней зарплаты в Европейской стране?



Наразі, та й за останні роки так вже склалося, що більшість з кола знайомих не працювали з 9 до 18, просто і графік інший зазвичай, але аж переважна більшість аж ніяк не працює по 12 годин. В сенсі, таки суттєво менше. І немає якоїсь явної кореляції між тривалістю робочого дня і рівнем доходів. Більше того, зі зростанням доходу люди більше цінують вільний час, і намагаються його збільшувати.

В Європі овертайми взагалі не вітаються в багатьох країнах. Чим адекватніший роботодавець, тим більше приділяє увагу work/life balance своїх співробітників, бо врешті решт це збереження їх продуктивності.

12 робочих годин - це "срако-години", бо людина фізично і ментально не здатна продуктивно стільки працювати в день, тільки як виключення, це години "сидіння на дупі", а не продуктивної роботи. Ну а у випадку фізичної праці тим паче. Наразі, та й за останні роки так вже склалося, що більшість з кола знайомих не працювали з 9 до 18, просто і графік інший зазвичай, але аж переважна більшість аж ніяк не працює по 12 годин. В сенсі, таки суттєво менше. І немає якоїсь явної кореляції між тривалістю робочого дня і рівнем доходів. Більше того, зі зростанням доходу люди більше цінують вільний час, і намагаються його збільшувати.В Європі овертайми взагалі не вітаються в багатьох країнах. Чим адекватніший роботодавець, тим більше приділяє увагу work/life balance своїх співробітників, бо врешті решт це збереження їх продуктивності.12 робочих годин - це "срако-години", бо людина фізично і ментально не здатна продуктивно стільки працювати в день, тільки як виключення, це години "сидіння на дупі", а не продуктивної роботи. Ну а у випадку фізичної праці тим паче. Faceless

Модератор Повідомлень: 31740 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1350 раз. Подякували: 7541 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лип, 2022 19:13 zerocool написав: BIGor написав: Интересно, какие преимущества бытия в Украине? Тут и до войны было Сомали, после думаю не будет спокойной жизни. Интересно, какие преимущества бытия в Украине? Тут и до войны было Сомали, после думаю не будет спокойной жизни.

Сомали, ага. Чувак явно не був у деяких районах США чи передмістях Парижа, Борщага то найбезпечніший район порівняно.



До речі в США коефіцієнт тих, хто сидить по в'язницях і тих, хто відкинувся - теж на три голови вищі за український.

А злочинність у перші місяці війни впала рази на два за статистикою, ох вже ці невиїзні дивани які й світу не бачили. Сомали, ага. Чувак явно не був у деяких районах США чи передмістях Парижа, Борщага то найбезпечніший район порівняно.До речі в США коефіцієнт тих, хто сидить по в'язницях і тих, хто відкинувся - теж на три голови вищі за український.А злочинність у перші місяці війни впала рази на два за статистикою, ох вже ці невиїзні дивани які й світу не бачили.

"А в америке негров линчуют". Невыездной - не означает что нигде небыл. Франция мне тоже нравится, но язык тяжеловат, хотя если знаешь английский - то уже намного проще. В Париже был, обычные районы в районе окружной, нормальные парки есть даже около соц. жилья, стадионы итд. "А в америке негров линчуют". Невыездной - не означает что нигде небыл.Франция мне тоже нравится, но язык тяжеловат, хотя если знаешь английский - то уже намного проще. В Париже был, обычные районы в районе окружной, нормальные парки есть даже около соц. жилья, стадионы итд. BIGor

Повідомлень: 6293 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1030 раз. Подякували: 1350 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лип, 2022 19:34 Faceless написав: Наразі, та й за останні роки так вже склалося, що більшість з кола знайомих не працювали з 9 до 18, просто і графік інший зазвичай, але аж переважна більшість аж ніяк не працює по 12 годин. В сенсі, таки суттєво менше. І немає якоїсь явної кореляції між тривалістю робочого дня і рівнем доходів. Більше того, зі зростанням доходу люди більше цінують вільний час, і намагаються його збільшувати.

В Європі овертайми взагалі не вітаються в багатьох країнах. Чим адекватніший роботодавець, тим більше приділяє увагу work/life balance своїх співробітників, бо врешті решт це збереження їх продуктивності.

12 робочих годин - це "срако-години", бо людина фізично і ментально не здатна продуктивно стільки працювати в день, тільки як виключення, це години "сидіння на дупі", а не продуктивної роботи. Ну а у випадку фізичної праці тим паче. Наразі, та й за останні роки так вже склалося, що більшість з кола знайомих не працювали з 9 до 18, просто і графік інший зазвичай, але аж переважна більшість аж ніяк не працює по 12 годин. В сенсі, таки суттєво менше. І немає якоїсь явної кореляції між тривалістю робочого дня і рівнем доходів. Більше того, зі зростанням доходу люди більше цінують вільний час, і намагаються його збільшувати.В Європі овертайми взагалі не вітаються в багатьох країнах. Чим адекватніший роботодавець, тим більше приділяє увагу work/life balance своїх співробітників, бо врешті решт це збереження їх продуктивності.12 робочих годин - це "срако-години", бо людина фізично і ментально не здатна продуктивно стільки працювати в день, тільки як виключення, це години "сидіння на дупі", а не продуктивної роботи. Ну а у випадку фізичної праці тим паче.

Возможно загрузка человека зависит от отрасли его работы. Здесь мы смотрим исходя из своего опыта и круга общения. Мой круг общения работает с частыми овертаймами, иногда даже до полуночи, но никто не жалуется, ведь всегда можно сменить работу.



Но думаю в Европах тоже не платят 3х+ мультипликаторы к средним зарплатам за то, что ты с 9 до 18 что-то поделаешь. Овертаймы это будут неотемлимая часть жизни. Возможно загрузка человека зависит от отрасли его работы. Здесь мы смотрим исходя из своего опыта и круга общения. Мой круг общения работает с частыми овертаймами, иногда даже до полуночи, но никто не жалуется, ведь всегда можно сменить работу.Но думаю в Европах тоже не платят 3х+ мультипликаторы к средним зарплатам за то, что ты с 9 до 18 что-то поделаешь. Овертаймы это будут неотемлимая часть жизни. alfredhaos

Повідомлень: 216 З нами з: 19.12.16 Подякував: 8 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лип, 2022 19:45 Re: Еміграція, заробітчанство alfredhaos написав: Faceless написав: Наразі, та й за останні роки так вже склалося, що більшість з кола знайомих не працювали з 9 до 18, просто і графік інший зазвичай, але аж переважна більшість аж ніяк не працює по 12 годин. В сенсі, таки суттєво менше. І немає якоїсь явної кореляції між тривалістю робочого дня і рівнем доходів. Більше того, зі зростанням доходу люди більше цінують вільний час, і намагаються його збільшувати.

В Європі овертайми взагалі не вітаються в багатьох країнах. Чим адекватніший роботодавець, тим більше приділяє увагу work/life balance своїх співробітників, бо врешті решт це збереження їх продуктивності.

12 робочих годин - це "срако-години", бо людина фізично і ментально не здатна продуктивно стільки працювати в день, тільки як виключення, це години "сидіння на дупі", а не продуктивної роботи. Ну а у випадку фізичної праці тим паче. Наразі, та й за останні роки так вже склалося, що більшість з кола знайомих не працювали з 9 до 18, просто і графік інший зазвичай, але аж переважна більшість аж ніяк не працює по 12 годин. В сенсі, таки суттєво менше. І немає якоїсь явної кореляції між тривалістю робочого дня і рівнем доходів. Більше того, зі зростанням доходу люди більше цінують вільний час, і намагаються його збільшувати.В Європі овертайми взагалі не вітаються в багатьох країнах. Чим адекватніший роботодавець, тим більше приділяє увагу work/life balance своїх співробітників, бо врешті решт це збереження їх продуктивності.12 робочих годин - це "срако-години", бо людина фізично і ментально не здатна продуктивно стільки працювати в день, тільки як виключення, це години "сидіння на дупі", а не продуктивної роботи. Ну а у випадку фізичної праці тим паче.

Возможно загрузка человека зависит от отрасли его работы. Здесь мы смотрим исходя из своего опыта и круга общения. Мой круг общения работает с частыми овертаймами, иногда даже до полуночи, но никто не жалуется, ведь всегда можно сменить работу.



Но думаю в Европах тоже не платят 3х+ мультипликаторы к средним зарплатам за то, что ты с 9 до 18 что-то поделаешь. Овертаймы это будут неотемлимая часть жизни. Возможно загрузка человека зависит от отрасли его работы. Здесь мы смотрим исходя из своего опыта и круга общения. Мой круг общения работает с частыми овертаймами, иногда даже до полуночи, но никто не жалуется, ведь всегда можно сменить работу.Но думаю в Европах тоже не платят 3х+ мультипликаторы к средним зарплатам за то, что ты с 9 до 18 что-то поделаешь. Овертаймы это будут неотемлимая часть жизни.



"Мультиплікатори" платять за: унікальні компетенції, високу відповідальність - в першу чергу. За овертайми - людина просто спалює свої життєві сили.

Причому, в принципі, і в мене, і серед знайомих овертайми явище цілком звичне, але несистемне і нерегулярне. Взагалі, постійні овертайми - це ознака погано поставлених процесів, невміння в тайм менеджмент і банально неповага людини до себе "Мультиплікатори" платять за: унікальні компетенції, високу відповідальність - в першу чергу. За овертайми - людина просто спалює свої життєві сили.Причому, в принципі, і в мене, і серед знайомих овертайми явище цілком звичне, але несистемне і нерегулярне. Взагалі, постійні овертайми - це ознака погано поставлених процесів, невміння в тайм менеджмент і банально неповага людини до себе Faceless

Модератор Повідомлень: 31740 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1350 раз. Подякували: 7541 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лип, 2022 21:31 Faceless написав: 12 робочих годин - це "срако-години", бо людина фізично і ментально не здатна продуктивно стільки працювати в день, тільки як виключення, це години "сидіння на дупі" 12 робочих годин - це "срако-години", бо людина фізично і ментально не здатна продуктивно стільки працювати в день, тільки як виключення, це години "сидіння на дупі"

Способна. Лично я предпочитаю работать 40 часов в неделю, при этом 3 дня. Всё остальное время - с семьёй.Летом могу эти 3 дня поработать удаленно во Флориде... Пока дети с женой в парке гуляют диснеевском... Потом 4дня полноценно с детьми , а жена 3 дня работает в этом же темпе. В рабочие месяцы - вообще вместе работаем по 12 часов 3 дня в неделю и имеем выходные 4 дня.

Так более эффективно и мозг отдыхает. Способна. Лично я предпочитаю работать 40 часов в неделю, при этом 3 дня. Всё остальное время - с семьёй.Летом могу эти 3 дня поработать удаленно во Флориде... Пока дети с женой в парке гуляют диснеевском... Потом 4дня полноценно с детьми , а жена 3 дня работает в этом же темпе. В рабочие месяцы - вообще вместе работаем по 12 часов 3 дня в неделю и имеем выходные 4 дня.Так более эффективно и мозг отдыхает. Понаехал

Повідомлень: 4003 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лип, 2022 21:37 Re: Еміграція, заробітчанство Понаехал написав: Faceless написав: 12 робочих годин - це "срако-години", бо людина фізично і ментально не здатна продуктивно стільки працювати в день, тільки як виключення, це години "сидіння на дупі" 12 робочих годин - це "срако-години", бо людина фізично і ментально не здатна продуктивно стільки працювати в день, тільки як виключення, це години "сидіння на дупі"

Способна. Лично я предпочитаю работать 40 часов в неделю, при этом 3 дня. Всё остальное время - с семьёй.Летом могу эти 3 дня поработать удаленно во Флориде... Пока дети с женой в парке гуляют диснеевском... Потом 4дня полноценно с детьми , а жена 3 дня работает в этом же темпе. В рабочие месяцы - вообще вместе работаем по 12 часов 3 дня в неделю и имеем выходные 4 дня.

Так более эффективно и мозг отдыхает. Способна. Лично я предпочитаю работать 40 часов в неделю, при этом 3 дня. Всё остальное время - с семьёй.Летом могу эти 3 дня поработать удаленно во Флориде... Пока дети с женой в парке гуляют диснеевском... Потом 4дня полноценно с детьми , а жена 3 дня работает в этом же темпе. В рабочие месяцы - вообще вместе работаем по 12 часов 3 дня в неделю и имеем выходные 4 дня.Так более эффективно и мозг отдыхает.

Впевнений, що по факту ви реально продуктивно працюєте в кращому випадку половину часу, решту так чи інакше відволікаєтеся, а 12 годин то суто формально списаний час. Впевнений, що по факту ви реально продуктивно працюєте в кращому випадку половину часу, решту так чи інакше відволікаєтеся, а 12 годин то суто формально списаний час. Faceless

Модератор Повідомлень: 31740 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1350 раз. Подякували: 7541 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лип, 2022 22:21 airmax78 написав: alfredhaos написав: airmax78 написав: Она должна быть в районе 5К ОЙРО чистыми минимум. Все что выше - сильно добавляет в комфорте проживания и уверенности в завтрашнем дне.

Проблема в том, что нашим согражданам тут светит максимум 1.5-2ка. И это очень грустно. Она должна быть в районе 5К ОЙРО чистыми минимум. Все что выше - сильно добавляет в комфорте проживания и уверенности в завтрашнем дне.Проблема в том, что нашим согражданам тут светит максимум 1.5-2ка. И это очень грустно.

Если двое получают 10к - на модный МОП в центре Вены тратят 3к, на всякие расходы еще 1к, на что еще 6к тратить?



И вообще кому-то к 1.5к это 7.5х от украинской минималки. А какая минималка в Австрии? Если двое получают 10к - на модный МОП в центре Вены тратят 3к, на всякие расходы еще 1к, на что еще 6к тратить?И вообще кому-то к 1.5к это 7.5х от украинской минималки. А какая минималка в Австрии?

Я ж говорю, кто в Украине жил очень скромно - тому в Австрии будет збс. Уровень потребления слегка вырастет + все бенефиты местной инфраструктуры. Но тем, у кого был уровень по-выше - тем тут будет многого, к чему они привыкли, не хватать. Либо за это придется платить по-взрослому, а не как в Украине.

Минималка здесь в районе 1200 ЕВРО чистыми. И да, на всякие расходы дай Бог, чтобы 2-2.5К хватило. Здесь в кафешку присел - готовь 10-15 евро на человека. Пообедать - 25-30 ЕВРО. Постричься - 30-35 ЕВРО. Ну и хочется что-то откладывать. 10ку на двоих мы не зарабатываем - поэтому, пока, не могу сказать что делать с оставшимися деньгами. Я ж говорю, кто в Украине жил очень скромно - тому в Австрии будет збс. Уровень потребления слегка вырастет + все бенефиты местной инфраструктуры. Но тем, у кого был уровень по-выше - тем тут будет многого, к чему они привыкли, не хватать. Либо за это придется платить по-взрослому, а не как в Украине.Минималка здесь в районе 1200 ЕВРО чистыми. И да, на всякие расходы дай Бог, чтобы 2-2.5К хватило. Здесь в кафешку присел - готовь 10-15 евро на человека. Пообедать - 25-30 ЕВРО. Постричься - 30-35 ЕВРО. Ну и хочется что-то откладывать. 10ку на двоих мы не зарабатываем - поэтому, пока, не могу сказать что делать с оставшимися деньгами.



Максим, надо было-таки в Штаты ехать.

10 ка была-бы только у вас. На старте. Если в свою "ростовскую прачечную" бы взяли. Максим, надо было-таки в Штаты ехать.10 ка была-бы только у вас. На старте. Если в свою "ростовскую прачечную" бы взяли. rjkz

Повідомлень: 13383 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6988 раз. Подякували: 4031 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лип, 2022 22:30 rjkz написав:

Максим, надо было-таки в Штаты ехать.

10 ка была-бы только у вас. На старте. Если в свою "ростовскую прачечную" бы взяли. Максим, надо было-таки в Штаты ехать.10 ка была-бы только у вас. На старте. Если в свою "ростовскую прачечную" бы взяли.

Так они только в NY и Chicago. А по статистике там живут самые несчастные люди... Так они только в NY и Chicago. А по статистике там живут самые несчастные люди... Понаехал

Повідомлень: 4003 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лип, 2022 22:48 adeges написав: alfredhaos написав: Faceless написав: На їжу 500 хіба у Києві можна вкластися, і то з нюансами.

Якщо все ваше життя проходить на рототі з 9 до 21, вам можна хіба поспівчувати. На їжу 500 хіба у Києві можна вкластися, і то з нюансами.Якщо все ваше життя проходить на рототі з 9 до 21, вам можна хіба поспівчувати.

Экономику жизни в Вене не знаю, поэтому и спросил у экспертов.

А про работу 60ч в неделю к сожалению таковы реалии, если хочешь получать суммы выше средней зарплаты по Европе (та и в Украине тоже - но в Украине мультипликатор к средней зарплате гораздо выше). Вот вы лично знаете много людей, который работают только с 9 до 18 и получают 2х от средней зарплаты в Европейской стране? Экономику жизни в Вене не знаю, поэтому и спросил у экспертов.А про работу 60ч в неделю к сожалению таковы реалии, если хочешь получать суммы выше средней зарплаты по Европе (та и в Украине тоже - но в Украине мультипликатор к средней зарплате гораздо выше). Вот вы лично знаете много людей, который работают только с 9 до 18 и получают 2х от средней зарплаты в Европейской стране?



Австрия - дорогая, пособие для украинцев маленькое. Проезд до 30.09 бесплатный. Медицина (врачи, обследование, лечение) - бесплатно. Школы - бесплатно. Лекарства в основном платно. Это про социал. Налоги на зарплаты - большие. Это про зарплату. Неквалифицированный труд - как Эйрмакс написал. 1600-1700 гросс.



В Бельгии и Ирландии на социале намного лучше, особенно с детьми. Даже в Словении лучше. Австрия - дорогая, пособие для украинцев маленькое. Проезд до 30.09 бесплатный. Медицина (врачи, обследование, лечение) - бесплатно. Школы - бесплатно. Лекарства в основном платно. Это про социал. Налоги на зарплаты - большие. Это про зарплату. Неквалифицированный труд - как Эйрмакс написал. 1600-1700 гросс.В Бельгии и Ирландии на социале намного лучше, особенно с детьми. Даже в Словении лучше.



Меня вот что удивляет.

Люди сначала куда-то едут, а потом удивления.

Неужели во времена энторнетов нельзя получить впечатления и знания о стране будущего пребывания удаленно?

ютуб-блохеров наплодилось - как собак нерезанных (кто-то пытался сосчитать резанных собак? ). форумы для кого придумали?

Надо заморочиться. Я когда-то потратил сотни и сотни часов на ютуб и форумы. Помогает. Меня вот что удивляет.Люди сначала куда-то едут, а потом удивления.Неужели во времена энторнетов нельзя получить впечатления и знания о стране будущего пребывания удаленно?ютуб-блохеров наплодилось - как собак нерезанных (кто-то пытался сосчитать резанных собак?). форумы для кого придумали?Надо заморочиться. Я когда-то потратил сотни и сотни часов на ютуб и форумы. Помогает. rjkz

Повідомлень: 13383 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6988 раз. Подякували: 4031 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 89909192> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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