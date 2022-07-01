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#<1 ... 89909192 Додано: П'ят 01 лип, 2022 22:57 Понаехал написав: rjkz написав:

Максим, надо было-таки в Штаты ехать.

10 ка была-бы только у вас. На старте. Если в свою "ростовскую прачечную" бы взяли. Максим, надо было-таки в Штаты ехать.10 ка была-бы только у вас. На старте. Если в свою "ростовскую прачечную" бы взяли.

Так они только в NY и Chicago. А по статистике там живут самые несчастные люди... Так они только в NY и Chicago. А по статистике там живут самые несчастные люди...



У Максима работодатель в другом месте. Там норм.



Да и в НЙ можно нормально жить. "Места знать надо" (с) У Максима работодатель в другом месте. Там норм.Да и в НЙ можно нормально жить. "Места знать надо" (с) rjkz

Повідомлень: 13383 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6988 раз. Подякували: 4031 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лип, 2022 22:57 rjkz написав: adeges написав: alfredhaos написав: Экономику жизни в Вене не знаю, поэтому и спросил у экспертов.

А про работу 60ч в неделю к сожалению таковы реалии, если хочешь получать суммы выше средней зарплаты по Европе (та и в Украине тоже - но в Украине мультипликатор к средней зарплате гораздо выше). Вот вы лично знаете много людей, который работают только с 9 до 18 и получают 2х от средней зарплаты в Европейской стране? Экономику жизни в Вене не знаю, поэтому и спросил у экспертов.А про работу 60ч в неделю к сожалению таковы реалии, если хочешь получать суммы выше средней зарплаты по Европе (та и в Украине тоже - но в Украине мультипликатор к средней зарплате гораздо выше). Вот вы лично знаете много людей, который работают только с 9 до 18 и получают 2х от средней зарплаты в Европейской стране?



Австрия - дорогая, пособие для украинцев маленькое. Проезд до 30.09 бесплатный. Медицина (врачи, обследование, лечение) - бесплатно. Школы - бесплатно. Лекарства в основном платно. Это про социал. Налоги на зарплаты - большие. Это про зарплату. Неквалифицированный труд - как Эйрмакс написал. 1600-1700 гросс.



В Бельгии и Ирландии на социале намного лучше, особенно с детьми. Даже в Словении лучше. Австрия - дорогая, пособие для украинцев маленькое. Проезд до 30.09 бесплатный. Медицина (врачи, обследование, лечение) - бесплатно. Школы - бесплатно. Лекарства в основном платно. Это про социал. Налоги на зарплаты - большие. Это про зарплату. Неквалифицированный труд - как Эйрмакс написал. 1600-1700 гросс.В Бельгии и Ирландии на социале намного лучше, особенно с детьми. Даже в Словении лучше.



Меня вот что удивляет.

Люди сначала куда-то едут, а потом удивления.

Неужели во времена энторнетов нельзя получить впечатления и знания о стране будущего пребывания удаленно?

ютуб-блохеров наплодилось - как собак нерезанных (кто-то пытался сосчитать резанных собак? ). форумы для кого придумали?

Надо заморочиться. Я когда-то потратил сотни и сотни часов на ютуб и форумы. Помогает. Меня вот что удивляет.Люди сначала куда-то едут, а потом удивления.Неужели во времена энторнетов нельзя получить впечатления и знания о стране будущего пребывания удаленно?ютуб-блохеров наплодилось - как собак нерезанных (кто-то пытался сосчитать резанных собак?). форумы для кого придумали?Надо заморочиться. Я когда-то потратил сотни и сотни часов на ютуб и форумы. Помогает.

Когда вы реальный беженец, а не турист, эмигрант по случаю или профессиональный получатель помощи, то, обычно, выбирать вам не приходится - едете куда получилось выехать. Когда вы реальный беженец, а не турист, эмигрант по случаю или профессиональный получатель помощи, то, обычно, выбирать вам не приходится - едете куда получилось выехать. airmax78 Повідомлень: 40683 З нами з: 25.10.12 Подякував: 947 раз. Подякували: 5022 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лип, 2022 23:00 airmax78 написав: rjkz написав: adeges написав:

Австрия - дорогая, пособие для украинцев маленькое. Проезд до 30.09 бесплатный. Медицина (врачи, обследование, лечение) - бесплатно. Школы - бесплатно. Лекарства в основном платно. Это про социал. Налоги на зарплаты - большие. Это про зарплату. Неквалифицированный труд - как Эйрмакс написал. 1600-1700 гросс.



В Бельгии и Ирландии на социале намного лучше, особенно с детьми. Даже в Словении лучше. Австрия - дорогая, пособие для украинцев маленькое. Проезд до 30.09 бесплатный. Медицина (врачи, обследование, лечение) - бесплатно. Школы - бесплатно. Лекарства в основном платно. Это про социал. Налоги на зарплаты - большие. Это про зарплату. Неквалифицированный труд - как Эйрмакс написал. 1600-1700 гросс.В Бельгии и Ирландии на социале намного лучше, особенно с детьми. Даже в Словении лучше.



Меня вот что удивляет.

Люди сначала куда-то едут, а потом удивления.

Неужели во времена энторнетов нельзя получить впечатления и знания о стране будущего пребывания удаленно?

ютуб-блохеров наплодилось - как собак нерезанных (кто-то пытался сосчитать резанных собак? ). форумы для кого придумали?

Надо заморочиться. Я когда-то потратил сотни и сотни часов на ютуб и форумы. Помогает. Меня вот что удивляет.Люди сначала куда-то едут, а потом удивления.Неужели во времена энторнетов нельзя получить впечатления и знания о стране будущего пребывания удаленно?ютуб-блохеров наплодилось - как собак нерезанных (кто-то пытался сосчитать резанных собак?). форумы для кого придумали?Надо заморочиться. Я когда-то потратил сотни и сотни часов на ютуб и форумы. Помогает.

Когда вы реальный беженец, а не турист, эмигрант по случаю или профессиональный получатель помощи, то, обычно, выбирать вам не приходится - едете куда получилось выехать. Когда вы реальный беженец, а не турист, эмигрант по случаю или профессиональный получатель помощи, то, обычно, выбирать вам не приходится - едете куда получилось выехать.



ЛС ЛС rjkz

Повідомлень: 13383 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6988 раз. Подякували: 4031 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 89909192 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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