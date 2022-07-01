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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 89909192
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 22:57

  Понаехал написав:
  rjkz написав:
Максим, надо было-таки в Штаты ехать.
10 ка была-бы только у вас. На старте. Если в свою "ростовскую прачечную" бы взяли.

Так они только в NY и Chicago. А по статистике там живут самые несчастные люди...


У Максима работодатель в другом месте. Там норм.

Да и в НЙ можно нормально жить. "Места знать надо" (с)
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 22:57

  rjkz написав:
  adeges написав:
  alfredhaos написав:Экономику жизни в Вене не знаю, поэтому и спросил у экспертов.
А про работу 60ч в неделю к сожалению таковы реалии, если хочешь получать суммы выше средней зарплаты по Европе (та и в Украине тоже - но в Украине мультипликатор к средней зарплате гораздо выше). Вот вы лично знаете много людей, который работают только с 9 до 18 и получают 2х от средней зарплаты в Европейской стране?


Австрия - дорогая, пособие для украинцев маленькое. Проезд до 30.09 бесплатный. Медицина (врачи, обследование, лечение) - бесплатно. Школы - бесплатно. Лекарства в основном платно. Это про социал. Налоги на зарплаты - большие. Это про зарплату. Неквалифицированный труд - как Эйрмакс написал. 1600-1700 гросс.

В Бельгии и Ирландии на социале намного лучше, особенно с детьми. Даже в Словении лучше.


Меня вот что удивляет.
Люди сначала куда-то едут, а потом удивления.
Неужели во времена энторнетов нельзя получить впечатления и знания о стране будущего пребывания удаленно?
ютуб-блохеров наплодилось - как собак нерезанных (кто-то пытался сосчитать резанных собак? :lol: ). форумы для кого придумали?
Надо заморочиться. Я когда-то потратил сотни и сотни часов на ютуб и форумы. Помогает.

Когда вы реальный беженец, а не турист, эмигрант по случаю или профессиональный получатель помощи, то, обычно, выбирать вам не приходится - едете куда получилось выехать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 23:00

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  adeges написав:
Австрия - дорогая, пособие для украинцев маленькое. Проезд до 30.09 бесплатный. Медицина (врачи, обследование, лечение) - бесплатно. Школы - бесплатно. Лекарства в основном платно. Это про социал. Налоги на зарплаты - большие. Это про зарплату. Неквалифицированный труд - как Эйрмакс написал. 1600-1700 гросс.

В Бельгии и Ирландии на социале намного лучше, особенно с детьми. Даже в Словении лучше.


Меня вот что удивляет.
Люди сначала куда-то едут, а потом удивления.
Неужели во времена энторнетов нельзя получить впечатления и знания о стране будущего пребывания удаленно?
ютуб-блохеров наплодилось - как собак нерезанных (кто-то пытался сосчитать резанных собак? :lol: ). форумы для кого придумали?
Надо заморочиться. Я когда-то потратил сотни и сотни часов на ютуб и форумы. Помогает.

Когда вы реальный беженец, а не турист, эмигрант по случаю или профессиональный получатель помощи, то, обычно, выбирать вам не приходится - едете куда получилось выехать.


ЛС
rjkz
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Повідомлень: 13383
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  #<1 ... 89909192
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