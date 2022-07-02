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alfredhaos написав:Экономику жизни в Вене не знаю, поэтому и спросил у экспертов. А про работу 60ч в неделю к сожалению таковы реалии, если хочешь получать суммы выше средней зарплаты по Европе (та и в Украине тоже - но в Украине мультипликатор к средней зарплате гораздо выше). Вот вы лично знаете много людей, который работают только с 9 до 18 и получают 2х от средней зарплаты в Европейской стране?
Австрия - дорогая, пособие для украинцев маленькое. Проезд до 30.09 бесплатный. Медицина (врачи, обследование, лечение) - бесплатно. Школы - бесплатно. Лекарства в основном платно. Это про социал. Налоги на зарплаты - большие. Это про зарплату. Неквалифицированный труд - как Эйрмакс написал. 1600-1700 гросс.
В Бельгии и Ирландии на социале намного лучше, особенно с детьми. Даже в Словении лучше.
Меня вот что удивляет. Люди сначала куда-то едут, а потом удивления. Неужели во времена энторнетов нельзя получить впечатления и знания о стране будущего пребывания удаленно? ютуб-блохеров наплодилось - как собак нерезанных (кто-то пытался сосчитать резанных собак? ). форумы для кого придумали? Надо заморочиться. Я когда-то потратил сотни и сотни часов на ютуб и форумы. Помогает.
Когда вы реальный беженец, а не турист, эмигрант по случаю или профессиональный получатель помощи, то, обычно, выбирать вам не приходится - едете куда получилось выехать.
adeges написав: Австрия - дорогая, пособие для украинцев маленькое. Проезд до 30.09 бесплатный. Медицина (врачи, обследование, лечение) - бесплатно. Школы - бесплатно. Лекарства в основном платно. Это про социал. Налоги на зарплаты - большие. Это про зарплату. Неквалифицированный труд - как Эйрмакс написал. 1600-1700 гросс.
В Бельгии и Ирландии на социале намного лучше, особенно с детьми. Даже в Словении лучше.
Меня вот что удивляет. Люди сначала куда-то едут, а потом удивления. Неужели во времена энторнетов нельзя получить впечатления и знания о стране будущего пребывания удаленно? ютуб-блохеров наплодилось - как собак нерезанных (кто-то пытался сосчитать резанных собак? ). форумы для кого придумали? Надо заморочиться. Я когда-то потратил сотни и сотни часов на ютуб и форумы. Помогает.
Когда вы реальный беженец, а не турист, эмигрант по случаю или профессиональный получатель помощи, то, обычно, выбирать вам не приходится - едете куда получилось выехать.
airmax78 написав:Она должна быть в районе 5К ОЙРО чистыми минимум. Все что выше - сильно добавляет в комфорте проживания и уверенности в завтрашнем дне. Проблема в том, что нашим согражданам тут светит максимум 1.5-2ка. И это очень грустно.
Если двое получают 10к - на модный МОП в центре Вены тратят 3к, на всякие расходы еще 1к, на что еще 6к тратить?
И вообще кому-то к 1.5к это 7.5х от украинской минималки. А какая минималка в Австрии?
Я ж говорю, кто в Украине жил очень скромно - тому в Австрии будет збс. Уровень потребления слегка вырастет + все бенефиты местной инфраструктуры. Но тем, у кого был уровень по-выше - тем тут будет многого, к чему они привыкли, не хватать. Либо за это придется платить по-взрослому, а не как в Украине. Минималка здесь в районе 1200 ЕВРО чистыми. И да, на всякие расходы дай Бог, чтобы 2-2.5К хватило. Здесь в кафешку присел - готовь 10-15 евро на человека. Пообедать - 25-30 ЕВРО. Постричься - 30-35 ЕВРО. Ну и хочется что-то откладывать. 10ку на двоих мы не зарабатываем - поэтому, пока, не могу сказать что делать с оставшимися деньгами.
Это конечно субъективное мнение, но судя по уровню жизни и накоплениям в Украине у Вас выходило 10 куе/мес. Неужели так сильно порезали зарплату?
alfredhaos написав:Экономику жизни в Вене не знаю, поэтому и спросил у экспертов. А про работу 60ч в неделю к сожалению таковы реалии, если хочешь получать суммы выше средней зарплаты по Европе (та и в Украине тоже - но в Украине мультипликатор к средней зарплате гораздо выше). Вот вы лично знаете много людей, который работают только с 9 до 18 и получают 2х от средней зарплаты в Европейской стране?
На предыдущем месте собственно работа занимала 2-3 часа в день. Остальное время Нетфликсы смотрел, домашними делами занимался, ребенка на кружки возил, по магазинам. Платили почти 2 средней. Сказать, что какая-то редкая профессия или я уникальный профессионал? Нет. Просто рынок такой.
antey1969 написав:Согласно старой доброй традиции, самые продуманные стратеги-патриоты сидят в Европе (как к примеру Шкиль). Больше нашего патриотизма, чем в Европе, может быть только в Канаде. Это же аксиома!
насколько помню: и вы в их числе.
Нет, до патриота мне еще расти и расти. Вечера от Арестовича не кажутся томными, на мову не перешел после начала БД. Ватой тоже не стал, так как гуманитарку гнал из Дойчланда. По национальности почти наполовину поляк. Да и в возрасте уже. Так что на ярого зарубежного патриота и на генофонд нации не тяну.
Очень интересный дом, больше европейской, чем американской архитектуры и стилистики. Давно продают, но до 23.06.2022 цена была 3,995 млн., а стала 3,599млн. Максиму явно надо поднять планку по продаже прелесци. Второй объект в интересном для лендлордизма доме:
https://www.trulia.com/p/ny/brooklyn/30 ... 2478440781 с 10 марта этого года цена была 459 куе, 16 марта подкорректировали до 429 куе и вчера часть иллюзий развеялась 369. 60 куе скинули за 1 щаг. В доме рядом, 1бдрм в лучшем состоянии, но не разрешен рент под контрактом за 250 куе. Разница в 110 куе не мотивирует вкладывать в рент. Несколько месяцев назад, тоже на этом клочке, была продана 1бдрм с хорошим ремонтом и техникой за 300 куе. Рент разрещен, примерно 1800-2000.
rjkz написав:Несколько месяцев назад, тоже на этом клочке, была продана 1бдрм с хорошим ремонтом и техникой за 300 куе. Рент разрещен, примерно 1800-2000.
Так это уже интересно. Но есть аспект. Что там по HOA? Вот если сравнивать, то этот 1 в 1 окраины Хьюстона по соотношению стоимости и оренды. Но HOA ..=\
В том доме, где за 300 куе, я снимал точно такую за 1800, отдельно платил интернет+ТВ+домтел 80 и отдельно электричество. Лендлорды платили 795 в месяц мейнтаненс куда включено все остальное, включая таксы. С весны этого года им подняли до 819 в месяц. Но там на самом доме висит мортгидж на землю, а в той, что по ссылке мортгилж не фигурирует.