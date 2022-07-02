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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 89909192
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 22:57

  Понаехал написав:
  rjkz написав:
Максим, надо было-таки в Штаты ехать.
10 ка была-бы только у вас. На старте. Если в свою "ростовскую прачечную" бы взяли.

Так они только в NY и Chicago. А по статистике там живут самые несчастные люди...


У Максима работодатель в другом месте. Там норм.

Да и в НЙ можно нормально жить. "Места знать надо" (с)
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 22:57

  rjkz написав:
  adeges написав:
  alfredhaos написав:Экономику жизни в Вене не знаю, поэтому и спросил у экспертов.
А про работу 60ч в неделю к сожалению таковы реалии, если хочешь получать суммы выше средней зарплаты по Европе (та и в Украине тоже - но в Украине мультипликатор к средней зарплате гораздо выше). Вот вы лично знаете много людей, который работают только с 9 до 18 и получают 2х от средней зарплаты в Европейской стране?


Австрия - дорогая, пособие для украинцев маленькое. Проезд до 30.09 бесплатный. Медицина (врачи, обследование, лечение) - бесплатно. Школы - бесплатно. Лекарства в основном платно. Это про социал. Налоги на зарплаты - большие. Это про зарплату. Неквалифицированный труд - как Эйрмакс написал. 1600-1700 гросс.

В Бельгии и Ирландии на социале намного лучше, особенно с детьми. Даже в Словении лучше.


Меня вот что удивляет.
Люди сначала куда-то едут, а потом удивления.
Неужели во времена энторнетов нельзя получить впечатления и знания о стране будущего пребывания удаленно?
ютуб-блохеров наплодилось - как собак нерезанных (кто-то пытался сосчитать резанных собак? :lol: ). форумы для кого придумали?
Надо заморочиться. Я когда-то потратил сотни и сотни часов на ютуб и форумы. Помогает.

Когда вы реальный беженец, а не турист, эмигрант по случаю или профессиональный получатель помощи, то, обычно, выбирать вам не приходится - едете куда получилось выехать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 23:00

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  adeges написав:
Австрия - дорогая, пособие для украинцев маленькое. Проезд до 30.09 бесплатный. Медицина (врачи, обследование, лечение) - бесплатно. Школы - бесплатно. Лекарства в основном платно. Это про социал. Налоги на зарплаты - большие. Это про зарплату. Неквалифицированный труд - как Эйрмакс написал. 1600-1700 гросс.

В Бельгии и Ирландии на социале намного лучше, особенно с детьми. Даже в Словении лучше.


Меня вот что удивляет.
Люди сначала куда-то едут, а потом удивления.
Неужели во времена энторнетов нельзя получить впечатления и знания о стране будущего пребывания удаленно?
ютуб-блохеров наплодилось - как собак нерезанных (кто-то пытался сосчитать резанных собак? :lol: ). форумы для кого придумали?
Надо заморочиться. Я когда-то потратил сотни и сотни часов на ютуб и форумы. Помогает.

Когда вы реальный беженец, а не турист, эмигрант по случаю или профессиональный получатель помощи, то, обычно, выбирать вам не приходится - едете куда получилось выехать.


ЛС
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 23:56

  airmax78 написав:Когда вы реальный беженец, а не турист, эмигрант по случаю или профессиональный получатель помощи, то, обычно, выбирать вам не приходится - едете куда получилось выехать.

Обычно не так:
1) где есть родственники
2) где есть знакомые
3) где получится зацепится
Понаехал
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 07:33

  airmax78 написав:
  alfredhaos написав:
  airmax78 написав:Она должна быть в районе 5К ОЙРО чистыми минимум. Все что выше - сильно добавляет в комфорте проживания и уверенности в завтрашнем дне.
Проблема в том, что нашим согражданам тут светит максимум 1.5-2ка. И это очень грустно.

Если двое получают 10к - на модный МОП в центре Вены тратят 3к, на всякие расходы еще 1к, на что еще 6к тратить?

И вообще кому-то к 1.5к это 7.5х от украинской минималки. А какая минималка в Австрии?

Я ж говорю, кто в Украине жил очень скромно - тому в Австрии будет збс. Уровень потребления слегка вырастет + все бенефиты местной инфраструктуры. Но тем, у кого был уровень по-выше - тем тут будет многого, к чему они привыкли, не хватать. Либо за это придется платить по-взрослому, а не как в Украине.
Минималка здесь в районе 1200 ЕВРО чистыми. И да, на всякие расходы дай Бог, чтобы 2-2.5К хватило. Здесь в кафешку присел - готовь 10-15 евро на человека. Пообедать - 25-30 ЕВРО. Постричься - 30-35 ЕВРО. Ну и хочется что-то откладывать. 10ку на двоих мы не зарабатываем - поэтому, пока, не могу сказать что делать с оставшимися деньгами.

Это конечно субъективное мнение, но судя по уровню жизни и накоплениям в Украине у Вас выходило 10 куе/мес. Неужели так сильно порезали зарплату?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 14:45

  alfredhaos написав:Экономику жизни в Вене не знаю, поэтому и спросил у экспертов.
А про работу 60ч в неделю к сожалению таковы реалии, если хочешь получать суммы выше средней зарплаты по Европе (та и в Украине тоже - но в Украине мультипликатор к средней зарплате гораздо выше). Вот вы лично знаете много людей, который работают только с 9 до 18 и получают 2х от средней зарплаты в Европейской стране?

На предыдущем месте собственно работа занимала 2-3 часа в день. Остальное время Нетфликсы смотрел, домашними делами занимался, ребенка на кружки возил, по магазинам. Платили почти 2 средней.
Сказать, что какая-то редкая профессия или я уникальный профессионал? Нет. Просто рынок такой.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 14:49

  Wisznia2021 написав:
  antey1969 написав:Согласно старой доброй традиции, самые продуманные стратеги-патриоты сидят в Европе (как к примеру Шкиль).
Больше нашего патриотизма, чем в Европе, может быть только в Канаде.
Это же аксиома!

насколько помню: и вы в их числе.

Нет, до патриота мне еще расти и расти.
Вечера от Арестовича не кажутся томными, на мову не перешел после начала БД.
Ватой тоже не стал, так как гуманитарку гнал из Дойчланда.
По национальности почти наполовину поляк.
Да и в возрасте уже. Так что на ярого зарубежного патриота и на генофонд нации не тяну.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 18:47

Re: Еміграція, заробітчанство

Кстати, раз уж ветка в теме про недвижимость.
В НЙ начинают чувствоваться последствия поднятия учетки.
Несколько интересных объектов:

https://www.trulia.com/p/ny/brooklyn/41 ... 2009873679

Очень интересный дом, больше европейской, чем американской архитектуры и стилистики.
Давно продают, но до 23.06.2022 цена была 3,995 млн., а стала 3,599млн.
Максиму явно надо поднять планку по продаже прелесци.
Второй объект в интересном для лендлордизма доме:

https://www.trulia.com/p/ny/brooklyn/30 ... 2478440781
с 10 марта этого года цена была 459 куе, 16 марта подкорректировали до 429 куе
и вчера часть иллюзий развеялась 369. 60 куе скинули за 1 щаг.
В доме рядом, 1бдрм в лучшем состоянии, но не разрешен рент под контрактом за 250 куе. Разница в 110 куе не мотивирует вкладывать в рент.
Несколько месяцев назад, тоже на этом клочке, была продана 1бдрм с хорошим ремонтом и техникой за 300 куе. Рент разрещен, примерно 1800-2000.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 19:02

  rjkz написав:Несколько месяцев назад, тоже на этом клочке, была продана 1бдрм с хорошим ремонтом и техникой за 300 куе. Рент разрещен, примерно 1800-2000.

Так это уже интересно. Но есть аспект. Что там по HOA?
Вот если сравнивать, то этот 1 в 1 окраины Хьюстона по соотношению стоимости и оренды. Но HOA ..=\
Понаехал
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 19:19

  Понаехал написав:
  rjkz написав:Несколько месяцев назад, тоже на этом клочке, была продана 1бдрм с хорошим ремонтом и техникой за 300 куе. Рент разрещен, примерно 1800-2000.

Так это уже интересно. Но есть аспект. Что там по HOA?
Вот если сравнивать, то этот 1 в 1 окраины Хьюстона по соотношению стоимости и оренды. Но HOA ..=\


В том доме, где за 300 куе, я снимал точно такую за 1800, отдельно платил интернет+ТВ+домтел 80 и отдельно электричество. Лендлорды платили 795 в месяц мейнтаненс куда включено все остальное, включая таксы. С весны этого года им подняли до 819 в месяц. Но там на самом доме висит мортгидж на землю, а в той, что по ссылке мортгилж не фигурирует.
rjkz
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