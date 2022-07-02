Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 89909192 Додано: П'ят 01 лип, 2022 22:57 Понаехал написав: rjkz написав:

Максим, надо было-таки в Штаты ехать.

10 ка была-бы только у вас. На старте. Если в свою "ростовскую прачечную" бы взяли. Максим, надо было-таки в Штаты ехать.10 ка была-бы только у вас. На старте. Если в свою "ростовскую прачечную" бы взяли.

Так они только в NY и Chicago. А по статистике там живут самые несчастные люди... Так они только в NY и Chicago. А по статистике там живут самые несчастные люди...



У Максима работодатель в другом месте. Там норм.



Да и в НЙ можно нормально жить. "Места знать надо" (с) У Максима работодатель в другом месте. Там норм.Да и в НЙ можно нормально жить. "Места знать надо" (с) rjkz

Повідомлень: 13386 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6990 раз. Подякували: 4032 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лип, 2022 22:57 rjkz написав: adeges написав: alfredhaos написав: Экономику жизни в Вене не знаю, поэтому и спросил у экспертов.

А про работу 60ч в неделю к сожалению таковы реалии, если хочешь получать суммы выше средней зарплаты по Европе (та и в Украине тоже - но в Украине мультипликатор к средней зарплате гораздо выше). Вот вы лично знаете много людей, который работают только с 9 до 18 и получают 2х от средней зарплаты в Европейской стране? Экономику жизни в Вене не знаю, поэтому и спросил у экспертов.А про работу 60ч в неделю к сожалению таковы реалии, если хочешь получать суммы выше средней зарплаты по Европе (та и в Украине тоже - но в Украине мультипликатор к средней зарплате гораздо выше). Вот вы лично знаете много людей, который работают только с 9 до 18 и получают 2х от средней зарплаты в Европейской стране?



Австрия - дорогая, пособие для украинцев маленькое. Проезд до 30.09 бесплатный. Медицина (врачи, обследование, лечение) - бесплатно. Школы - бесплатно. Лекарства в основном платно. Это про социал. Налоги на зарплаты - большие. Это про зарплату. Неквалифицированный труд - как Эйрмакс написал. 1600-1700 гросс.



В Бельгии и Ирландии на социале намного лучше, особенно с детьми. Даже в Словении лучше. Австрия - дорогая, пособие для украинцев маленькое. Проезд до 30.09 бесплатный. Медицина (врачи, обследование, лечение) - бесплатно. Школы - бесплатно. Лекарства в основном платно. Это про социал. Налоги на зарплаты - большие. Это про зарплату. Неквалифицированный труд - как Эйрмакс написал. 1600-1700 гросс.В Бельгии и Ирландии на социале намного лучше, особенно с детьми. Даже в Словении лучше.



Меня вот что удивляет.

Люди сначала куда-то едут, а потом удивления.

Неужели во времена энторнетов нельзя получить впечатления и знания о стране будущего пребывания удаленно?

ютуб-блохеров наплодилось - как собак нерезанных (кто-то пытался сосчитать резанных собак? ). форумы для кого придумали?

Надо заморочиться. Я когда-то потратил сотни и сотни часов на ютуб и форумы. Помогает. Меня вот что удивляет.Люди сначала куда-то едут, а потом удивления.Неужели во времена энторнетов нельзя получить впечатления и знания о стране будущего пребывания удаленно?ютуб-блохеров наплодилось - как собак нерезанных (кто-то пытался сосчитать резанных собак?). форумы для кого придумали?Надо заморочиться. Я когда-то потратил сотни и сотни часов на ютуб и форумы. Помогает.

Когда вы реальный беженец, а не турист, эмигрант по случаю или профессиональный получатель помощи, то, обычно, выбирать вам не приходится - едете куда получилось выехать. Когда вы реальный беженец, а не турист, эмигрант по случаю или профессиональный получатель помощи, то, обычно, выбирать вам не приходится - едете куда получилось выехать. airmax78 Повідомлень: 40682 З нами з: 25.10.12 Подякував: 947 раз. Подякували: 5022 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лип, 2022 23:00 airmax78 написав: rjkz написав: adeges написав:

Австрия - дорогая, пособие для украинцев маленькое. Проезд до 30.09 бесплатный. Медицина (врачи, обследование, лечение) - бесплатно. Школы - бесплатно. Лекарства в основном платно. Это про социал. Налоги на зарплаты - большие. Это про зарплату. Неквалифицированный труд - как Эйрмакс написал. 1600-1700 гросс.



В Бельгии и Ирландии на социале намного лучше, особенно с детьми. Даже в Словении лучше. Австрия - дорогая, пособие для украинцев маленькое. Проезд до 30.09 бесплатный. Медицина (врачи, обследование, лечение) - бесплатно. Школы - бесплатно. Лекарства в основном платно. Это про социал. Налоги на зарплаты - большие. Это про зарплату. Неквалифицированный труд - как Эйрмакс написал. 1600-1700 гросс.В Бельгии и Ирландии на социале намного лучше, особенно с детьми. Даже в Словении лучше.



Меня вот что удивляет.

Люди сначала куда-то едут, а потом удивления.

Неужели во времена энторнетов нельзя получить впечатления и знания о стране будущего пребывания удаленно?

ютуб-блохеров наплодилось - как собак нерезанных (кто-то пытался сосчитать резанных собак? ). форумы для кого придумали?

Надо заморочиться. Я когда-то потратил сотни и сотни часов на ютуб и форумы. Помогает. Меня вот что удивляет.Люди сначала куда-то едут, а потом удивления.Неужели во времена энторнетов нельзя получить впечатления и знания о стране будущего пребывания удаленно?ютуб-блохеров наплодилось - как собак нерезанных (кто-то пытался сосчитать резанных собак?). форумы для кого придумали?Надо заморочиться. Я когда-то потратил сотни и сотни часов на ютуб и форумы. Помогает.

Когда вы реальный беженец, а не турист, эмигрант по случаю или профессиональный получатель помощи, то, обычно, выбирать вам не приходится - едете куда получилось выехать. Когда вы реальный беженец, а не турист, эмигрант по случаю или профессиональный получатель помощи, то, обычно, выбирать вам не приходится - едете куда получилось выехать.



ЛС ЛС rjkz

Повідомлень: 13386 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6990 раз. Подякували: 4032 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лип, 2022 23:56 airmax78 написав: Когда вы реальный беженец, а не турист, эмигрант по случаю или профессиональный получатель помощи, то, обычно, выбирать вам не приходится - едете куда получилось выехать. Когда вы реальный беженец, а не турист, эмигрант по случаю или профессиональный получатель помощи, то, обычно, выбирать вам не приходится - едете куда получилось выехать.

Обычно не так:

1) где есть родственники

2) где есть знакомые

3) где получится зацепится Обычно не так:1) где есть родственники2) где есть знакомые3) где получится зацепится Понаехал

Повідомлень: 4005 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лип, 2022 07:33 airmax78 написав: alfredhaos написав: airmax78 написав: Она должна быть в районе 5К ОЙРО чистыми минимум. Все что выше - сильно добавляет в комфорте проживания и уверенности в завтрашнем дне.

Проблема в том, что нашим согражданам тут светит максимум 1.5-2ка. И это очень грустно. Она должна быть в районе 5К ОЙРО чистыми минимум. Все что выше - сильно добавляет в комфорте проживания и уверенности в завтрашнем дне.Проблема в том, что нашим согражданам тут светит максимум 1.5-2ка. И это очень грустно.

Если двое получают 10к - на модный МОП в центре Вены тратят 3к, на всякие расходы еще 1к, на что еще 6к тратить?



И вообще кому-то к 1.5к это 7.5х от украинской минималки. А какая минималка в Австрии? Если двое получают 10к - на модный МОП в центре Вены тратят 3к, на всякие расходы еще 1к, на что еще 6к тратить?И вообще кому-то к 1.5к это 7.5х от украинской минималки. А какая минималка в Австрии?

Я ж говорю, кто в Украине жил очень скромно - тому в Австрии будет збс. Уровень потребления слегка вырастет + все бенефиты местной инфраструктуры. Но тем, у кого был уровень по-выше - тем тут будет многого, к чему они привыкли, не хватать. Либо за это придется платить по-взрослому, а не как в Украине.

Минималка здесь в районе 1200 ЕВРО чистыми. И да, на всякие расходы дай Бог, чтобы 2-2.5К хватило. Здесь в кафешку присел - готовь 10-15 евро на человека. Пообедать - 25-30 ЕВРО. Постричься - 30-35 ЕВРО. Ну и хочется что-то откладывать. 10ку на двоих мы не зарабатываем - поэтому, пока, не могу сказать что делать с оставшимися деньгами. Я ж говорю, кто в Украине жил очень скромно - тому в Австрии будет збс. Уровень потребления слегка вырастет + все бенефиты местной инфраструктуры. Но тем, у кого был уровень по-выше - тем тут будет многого, к чему они привыкли, не хватать. Либо за это придется платить по-взрослому, а не как в Украине.Минималка здесь в районе 1200 ЕВРО чистыми. И да, на всякие расходы дай Бог, чтобы 2-2.5К хватило. Здесь в кафешку присел - готовь 10-15 евро на человека. Пообедать - 25-30 ЕВРО. Постричься - 30-35 ЕВРО. Ну и хочется что-то откладывать. 10ку на двоих мы не зарабатываем - поэтому, пока, не могу сказать что делать с оставшимися деньгами.

Это конечно субъективное мнение, но судя по уровню жизни и накоплениям в Украине у Вас выходило 10 куе/мес. Неужели так сильно порезали зарплату? Это конечно субъективное мнение, но судя по уровню жизни и накоплениям в Украине у Вас выходило 10 куе/мес. Неужели так сильно порезали зарплату? BIGor

Повідомлень: 6295 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1032 раз. Подякували: 1350 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лип, 2022 14:45 alfredhaos написав: Экономику жизни в Вене не знаю, поэтому и спросил у экспертов.

А про работу 60ч в неделю к сожалению таковы реалии, если хочешь получать суммы выше средней зарплаты по Европе (та и в Украине тоже - но в Украине мультипликатор к средней зарплате гораздо выше). Вот вы лично знаете много людей, который работают только с 9 до 18 и получают 2х от средней зарплаты в Европейской стране? Экономику жизни в Вене не знаю, поэтому и спросил у экспертов.А про работу 60ч в неделю к сожалению таковы реалии, если хочешь получать суммы выше средней зарплаты по Европе (та и в Украине тоже - но в Украине мультипликатор к средней зарплате гораздо выше). Вот вы лично знаете много людей, который работают только с 9 до 18 и получают 2х от средней зарплаты в Европейской стране?

На предыдущем месте собственно работа занимала 2-3 часа в день. Остальное время Нетфликсы смотрел, домашними делами занимался, ребенка на кружки возил, по магазинам. Платили почти 2 средней.

Сказать, что какая-то редкая профессия или я уникальный профессионал? Нет. Просто рынок такой. На предыдущем месте собственно работа занимала 2-3 часа в день. Остальное время Нетфликсы смотрел, домашними делами занимался, ребенка на кружки возил, по магазинам. Платили почти 2 средней.Сказать, что какая-то редкая профессия или я уникальный профессионал? Нет. Просто рынок такой. Gastarbaiter Повідомлень: 2174 З нами з: 26.02.18 Подякував: 602 раз. Подякували: 326 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лип, 2022 14:49 Wisznia2021 написав: antey1969 написав: Согласно старой доброй традиции, самые продуманные стратеги-патриоты сидят в Европе (как к примеру Шкиль).

Больше нашего патриотизма, чем в Европе, может быть только в Канаде.

Это же аксиома!

Согласно старой доброй традиции,(как к примеру Шкиль).Больше нашего патриотизма, чем в Европе, может быть только в Канаде.Это же аксиома!

насколько помню: и вы в их числе. насколько помню: и вы в их числе.

Нет, до патриота мне еще расти и расти.

Вечера от Арестовича не кажутся томными, на мову не перешел после начала БД.

Ватой тоже не стал, так как гуманитарку гнал из Дойчланда.

По национальности почти наполовину поляк.

Да и в возрасте уже. Так что на ярого зарубежного патриота и на генофонд нации не тяну. Нет, до патриота мне еще расти и расти.Вечера от Арестовича не кажутся томными, на мову не перешел после начала БД.Ватой тоже не стал, так как гуманитарку гнал из Дойчланда.По национальности почти наполовину поляк.Да и в возрасте уже. Так что на ярого зарубежного патриота и на генофонд нации не тяну. antey1969 1

Повідомлень: 11277 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1521 раз. Подякували: 3346 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лип, 2022 18:47 Re: Еміграція, заробітчанство

В НЙ начинают чувствоваться последствия поднятия учетки.

Несколько интересных объектов:



https://www.trulia.com/p/ny/brooklyn/41 ... 2009873679



Очень интересный дом, больше европейской, чем американской архитектуры и стилистики.

Давно продают, но до 23.06.2022 цена была 3,995 млн., а стала 3,599млн.

Максиму явно надо поднять планку по продаже прелесци.

Второй объект в интересном для лендлордизма доме:



https://www.trulia.com/p/ny/brooklyn/30 ... 2478440781

с 10 марта этого года цена была 459 куе, 16 марта подкорректировали до 429 куе

и вчера часть иллюзий развеялась 369. 60 куе скинули за 1 щаг.

В доме рядом, 1бдрм в лучшем состоянии, но не разрешен рент под контрактом за 250 куе. Разница в 110 куе не мотивирует вкладывать в рент.

Несколько месяцев назад, тоже на этом клочке, была продана 1бдрм с хорошим ремонтом и техникой за 300 куе. Рент разрещен, примерно 1800-2000. Кстати, раз уж ветка в теме про недвижимость.В НЙ начинают чувствоваться последствия поднятия учетки.Несколько интересных объектов:Очень интересный дом, больше европейской, чем американской архитектуры и стилистики.Давно продают, но до 23.06.2022 цена была 3,995 млн., а стала 3,599млн.Максиму явно надо поднять планку по продаже прелесци.Второй объект в интересном для лендлордизма доме:с 10 марта этого года цена была 459 куе, 16 марта подкорректировали до 429 куеи вчера часть иллюзий развеялась 369. 60 куе скинули за 1 щаг.В доме рядом, 1бдрм в лучшем состоянии, но не разрешен рент под контрактом за 250 куе. Разница в 110 куе не мотивирует вкладывать в рент.Несколько месяцев назад, тоже на этом клочке, была продана 1бдрм с хорошим ремонтом и техникой за 300 куе. Рент разрещен, примерно 1800-2000. rjkz

Повідомлень: 13386 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6990 раз. Подякували: 4032 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лип, 2022 19:02 rjkz написав: Несколько месяцев назад, тоже на этом клочке, была продана 1бдрм с хорошим ремонтом и техникой за 300 куе. Рент разрещен, примерно 1800-2000. Несколько месяцев назад, тоже на этом клочке, была продана 1бдрм с хорошим ремонтом и техникой за 300 куе. Рент разрещен, примерно 1800-2000.

Так это уже интересно. Но есть аспект. Что там по HOA?

Вот если сравнивать, то этот 1 в 1 окраины Хьюстона по соотношению стоимости и оренды. Но HOA ..=\ Так это уже интересно. Но есть аспект. Что там по HOA?Вот если сравнивать, то этот 1 в 1 окраины Хьюстона по соотношению стоимости и оренды. Но HOA ..=\ Понаехал

Повідомлень: 4005 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лип, 2022 19:19 Понаехал написав: rjkz написав: Несколько месяцев назад, тоже на этом клочке, была продана 1бдрм с хорошим ремонтом и техникой за 300 куе. Рент разрещен, примерно 1800-2000. Несколько месяцев назад, тоже на этом клочке, была продана 1бдрм с хорошим ремонтом и техникой за 300 куе. Рент разрещен, примерно 1800-2000.

Так это уже интересно. Но есть аспект. Что там по HOA?

Вот если сравнивать, то этот 1 в 1 окраины Хьюстона по соотношению стоимости и оренды. Но HOA ..=\ Так это уже интересно. Но есть аспект. Что там по HOA?Вот если сравнивать, то этот 1 в 1 окраины Хьюстона по соотношению стоимости и оренды. Но HOA ..=\



В том доме, где за 300 куе, я снимал точно такую за 1800, отдельно платил интернет+ТВ+домтел 80 и отдельно электричество. Лендлорды платили 795 в месяц мейнтаненс куда включено все остальное, включая таксы. С весны этого года им подняли до 819 в месяц. Но там на самом доме висит мортгидж на землю, а в той, что по ссылке мортгилж не фигурирует. В том доме, где за 300 куе, я снимал точно такую за 1800, отдельно платил интернет+ТВ+домтел 80 и отдельно электричество. Лендлорды платили 795 в месяц мейнтаненс куда включено все остальное, включая таксы. С весны этого года им подняли до 819 в месяц. Но там на самом доме висит мортгидж на землю, а в той, что по ссылке мортгилж не фигурирует. rjkz

Повідомлень: 13386 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6990 раз. Подякували: 4032 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 89909192 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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