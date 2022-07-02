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Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 90919293
Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 23:26

  antey1969 написав:
  Wisznia2021 написав:
  antey1969 написав:Согласно старой доброй традиции, самые продуманные стратеги-патриоты сидят в Европе (как к примеру Шкиль).
Больше нашего патриотизма, чем в Европе, может быть только в Канаде.
Это же аксиома!

насколько помню: и вы в их числе.

Нет, до патриота мне еще расти и расти.
Вечера от Арестовича не кажутся томными, на мову не перешел после начала БД.
Ватой тоже не стал, так как гуманитарку гнал из Дойчланда.
По национальности почти наполовину поляк.
Да и в возрасте уже. Так что на ярого зарубежного патриота и на генофонд нации не тяну.

У нас полУкраины- полуполяки; возраст?- 1969г- если б шел разговор жениться на 35 летней- вы б говорили, что " я ещё молодой". Помню, что выехали вы " заранее" и была удивлена, т.к. считала, что вы медработник. Может, перепутала? "гуманитарка"???- такое себе достижение. Написала про "медработник" и вспомнила, что Холява не появлялся давно.
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 23:41

Wisznia2021
Спс.
Семья у меня уже есть и новой обзаводиться планов не имею.
Авиа в Украину у меня было во второй половине дня 24го февраля.
Гуманитарка достижением не является.
Молодой был и глупый. Но сначала наша родная таможня, а потом и львовские патриоты-получатели быстро вправили мозги многим доброжелателям из-за рубежа.
antey1969
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