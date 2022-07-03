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antey1969 написав:Согласно старой доброй традиции, самые продуманные стратеги-патриоты сидят в Европе (как к примеру Шкиль). Больше нашего патриотизма, чем в Европе, может быть только в Канаде. Это же аксиома!
насколько помню: и вы в их числе.
Нет, до патриота мне еще расти и расти. Вечера от Арестовича не кажутся томными, на мову не перешел после начала БД. Ватой тоже не стал, так как гуманитарку гнал из Дойчланда. По национальности почти наполовину поляк. Да и в возрасте уже. Так что на ярого зарубежного патриота и на генофонд нации не тяну.
У нас полУкраины- полуполяки; возраст?- 1969г- если б шел разговор жениться на 35 летней- вы б говорили, что " я ещё молодой". Помню, что выехали вы " заранее" и была удивлена, т.к. считала, что вы медработник. Может, перепутала? "гуманитарка"???- такое себе достижение. Написала про "медработник" и вспомнила, что Холява не появлялся давно.
Wisznia2021 Спс. Семья у меня уже есть и новой обзаводиться планов не имею. Авиа в Украину у меня было во второй половине дня 24го февраля. Гуманитарка достижением не является. Молодой был и глупый. Но сначала наша родная таможня, а потом и львовские патриоты-получатели быстро вправили мозги многим доброжелателям из-за рубежа.
rjkz написав:Несколько месяцев назад, тоже на этом клочке, была продана 1бдрм с хорошим ремонтом и техникой за 300 куе. Рент разрещен, примерно 1800-2000.
Так это уже интересно. Но есть аспект. Что там по HOA? Вот если сравнивать, то этот 1 в 1 окраины Хьюстона по соотношению стоимости и оренды. Но HOA ..=\
Подзабыл ваши термины НОА это типа взноса на развитие ОСББ и аренда земли под обьектом? Он же всегда плюсом к квартплате и плате арендодателю? А есть такие квартиры, где запрещено сдавать уставом ОСББ в аренду, либо живи сам, либо сели «родню» за чёрный нал, и чтоб она рот на замок, иначе принудительно через продажу объекта с тебя половину его штрафами удержат, и такие квартиры идут на рынке намного дешевле обычных, как у нас, со свободным оборотом квартирантов, и как правило эти правила установлены в домах постройки времён Рузвельта и Эйзенхауэра?
За час повномасштабного вторгнення виїхало близько 5 мільйонів українців. В кінці квітня на початку травня перша хвиля біженців призупинилась. І тих, хто повертається було більше тих, хто їде. Однак з середини травня прикордонники фіксують новий сплеск міграційного потоку. І нині кожного дня з України виїздить близько 40 тисяч громадян, переважно до Євросоюзу. "За даними польських дослідників, середні віки українських біженців - 36 років. Тобто це жінки найбільш працездатного та репродуктивного віку. Яка кількість з них повернеться буде залежати від тривалості війни», - кажуть аналітики. «Якщо війна закінчиться відносно швидко, ми втратимо приблизно 500 -600 тисяч людей, якщо війна продовжиться, як деякі прогнозують, кілька років, то ці втрати можуть збільшитися до 5 мільйонів», - переконані фахівці. Такий відтік населення загрожує Україні швидким старінням населення, дефіцитом робочої сили і ще більшим навантаженням на пенсійну систему. За різними дослідженнями від 50-70% українців, що виїхали мають вищу освіту, володіють хоча б однією іноземною мовою, а також мають конкурентну професію для ЄС. Низка країн вже зараз почала боротьбу за робочі руки українських біженців, особливо полюють на медсестер. https://tsn.ua/ato/hvilya-migraciyi-iz- ... 01654.html