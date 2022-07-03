Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
antey1969 написав:Согласно старой доброй традиции, самые продуманные стратеги-патриоты сидят в Европе (как к примеру Шкиль). Больше нашего патриотизма, чем в Европе, может быть только в Канаде. Это же аксиома!
насколько помню: и вы в их числе.
Нет, до патриота мне еще расти и расти. Вечера от Арестовича не кажутся томными, на мову не перешел после начала БД. Ватой тоже не стал, так как гуманитарку гнал из Дойчланда. По национальности почти наполовину поляк. Да и в возрасте уже. Так что на ярого зарубежного патриота и на генофонд нации не тяну.
У нас полУкраины- полуполяки; возраст?- 1969г- если б шел разговор жениться на 35 летней- вы б говорили, что " я ещё молодой". Помню, что выехали вы " заранее" и была удивлена, т.к. считала, что вы медработник. Может, перепутала? "гуманитарка"???- такое себе достижение. Написала про "медработник" и вспомнила, что Холява не появлялся давно.
Wisznia2021 Спс. Семья у меня уже есть и новой обзаводиться планов не имею. Авиа в Украину у меня было во второй половине дня 24го февраля. Гуманитарка достижением не является. Молодой был и глупый. Но сначала наша родная таможня, а потом и львовские патриоты-получатели быстро вправили мозги многим доброжелателям из-за рубежа.
rjkz написав:Несколько месяцев назад, тоже на этом клочке, была продана 1бдрм с хорошим ремонтом и техникой за 300 куе. Рент разрещен, примерно 1800-2000.
Так это уже интересно. Но есть аспект. Что там по HOA? Вот если сравнивать, то этот 1 в 1 окраины Хьюстона по соотношению стоимости и оренды. Но HOA ..=\
Подзабыл ваши термины НОА это типа взноса на развитие ОСББ и аренда земли под обьектом? Он же всегда плюсом к квартплате и плате арендодателю? А есть такие квартиры, где запрещено сдавать уставом ОСББ в аренду, либо живи сам, либо сели «родню» за чёрный нал, и чтоб она рот на замок, иначе принудительно через продажу объекта с тебя половину его штрафами удержат, и такие квартиры идут на рынке намного дешевле обычных, как у нас, со свободным оборотом квартирантов, и как правило эти правила установлены в домах постройки времён Рузвельта и Эйзенхауэра?
За час повномасштабного вторгнення виїхало близько 5 мільйонів українців. В кінці квітня на початку травня перша хвиля біженців призупинилась. І тих, хто повертається було більше тих, хто їде. Однак з середини травня прикордонники фіксують новий сплеск міграційного потоку. І нині кожного дня з України виїздить близько 40 тисяч громадян, переважно до Євросоюзу. "За даними польських дослідників, середні віки українських біженців - 36 років. Тобто це жінки найбільш працездатного та репродуктивного віку. Яка кількість з них повернеться буде залежати від тривалості війни», - кажуть аналітики. «Якщо війна закінчиться відносно швидко, ми втратимо приблизно 500 -600 тисяч людей, якщо війна продовжиться, як деякі прогнозують, кілька років, то ці втрати можуть збільшитися до 5 мільйонів», - переконані фахівці. Такий відтік населення загрожує Україні швидким старінням населення, дефіцитом робочої сили і ще більшим навантаженням на пенсійну систему. За різними дослідженнями від 50-70% українців, що виїхали мають вищу освіту, володіють хоча б однією іноземною мовою, а також мають конкурентну професію для ЄС. Низка країн вже зараз почала боротьбу за робочі руки українських біженців, особливо полюють на медсестер. https://tsn.ua/ato/hvilya-migraciyi-iz- ... 01654.html
rjkz написав:Несколько месяцев назад, тоже на этом клочке, была продана 1бдрм с хорошим ремонтом и техникой за 300 куе. Рент разрещен, примерно 1800-2000.
Так это уже интересно. Но есть аспект. Что там по HOA? Вот если сравнивать, то этот 1 в 1 окраины Хьюстона по соотношению стоимости и оренды. Но HOA ..=\
Подзабыл ваши термины НОА это типа взноса на развитие ОСББ и аренда земли под обьектом? Он же всегда плюсом к квартплате и плате арендодателю? А есть такие квартиры, где запрещено сдавать уставом ОСББ в аренду, либо живи сам, либо сели «родню» за чёрный нал, и чтоб она рот на замок, иначе принудительно через продажу объекта с тебя половину его штрафами удержат, и такие квартиры идут на рынке намного дешевле обычных, как у нас, со свободным оборотом квартирантов, и как правило эти правила установлены в домах постройки времён Рузвельта и Эйзенхауэра?
HOA - это houses owners association, типа ОСББ для частных домов. Есть дома с НОА и без. Так как основная часть США - "одноэтажная америка", то на сайтах типа зиллоу и трулия ничего выдумывать для многоквартирных билдингов не стали и подразумевается для коопов (кооперативов) мейнтанес. Обычно в мейнтаненс гамбузом входит все, но есть коопы, где счетчики на электричество поквартирные и там электричество платится каждым отдельно. Есть коопы в которых рент запрещен. Полностью. Даже родственникам. Даже чтобы родственники жили с владельцем. В момент покупки, будущий совладелец коопа (shareholder) вписывает членов семьи, которые будут с ним проживать, в сертификат. Кто там не указан - не имеет права проживать. Насколько жестко соблюдается это правило - зависит от борда (избирательный орган коллективного правления, который избирается ежегодным собранием акционеров. Борд уже выбирает из своего состава президента, вайс-президента, трежера и секретаря.). Решения борда практически невозможно оспорить в суде. Есть коопы, где разрещен рент близким родственникам без согласия борда и/или обычный рент с согласия борда. Есть коопы, где владелец сдает кому хочет, но просто ставит в известность борд. С точки зрения собственного проживания, то комфортнее жить в доме с запрещенным рентом, но с точки зрения финансовой целесообразности, иметь возможность сдать свое жилье - совсем не лищняя опция. Есть дома со смешанной формой собственности, то есть, часть людей в какой-то момент вступила в кооп, часть нет. Это относится к домам, которые строились в докооперативную эпоху. Коопы почти в 2 раза дещевле кондо, поэтому лендлордизм в них - более выгодная штука. Но и прав там намного меньще. Если арендаторы чем-то не понравятся борду или соседям, то могут очутиться на свежем воздухе. Если борд доведет до банкротства кооп, то акционеры просто станут тенантами, то есть, арендаторами своего-же (в прощлом) жилья, а право собственности отойдет к лендеру. В кондо каждый несет персональную ответственность за свое имущество и может им распоряжаться на свое усмотрение. В общем, есть плюсы и есть минусы.
rjkz написав:Несколько месяцев назад, тоже на этом клочке, была продана 1бдрм с хорошим ремонтом и техникой за 300 куе. Рент разрещен, примерно 1800-2000.
Так это уже интересно. Но есть аспект. Что там по HOA? Вот если сравнивать, то этот 1 в 1 окраины Хьюстона по соотношению стоимости и оренды. Но HOA ..=\
Подзабыл ваши термины НОА это типа взноса на развитие ОСББ и аренда земли под обьектом? Он же всегда плюсом к квартплате и плате арендодателю? А есть такие квартиры, где запрещено сдавать уставом ОСББ в аренду, либо живи сам, либо сели «родню» за чёрный нал, и чтоб она рот на замок, иначе принудительно через продажу объекта с тебя половину его штрафами удержат, и такие квартиры идут на рынке намного дешевле обычных, как у нас, со свободным оборотом квартирантов, и как правило эти правила установлены в домах постройки времён Рузвельта и Эйзенхауэра?
HOA - по сути это управдом, который доит вас по полной, имеет даже за тип цветочков на газоне, но очень часто нечего не делает в замен. К моей аренде земли и тд - не имеют отношения. Это с точки зрения домовладельца. Что в многоквартирных домах - опыта не имею. Снимал не у частников, а в комплексах- там HOA не на мне было и думаю не сушествует. Но мы выяснили, что в ТХ HOA на домовладельце (во всяком случае в моей каунти), а в NY на арендатора. HOA может ввести ограничения по к-ву арендуемых домов в комьюнити.
Понаехал написав:Так это уже интересно. Но есть аспект. Что там по HOA? Вот если сравнивать, то этот 1 в 1 окраины Хьюстона по соотношению стоимости и оренды. Но HOA ..=\
Подзабыл ваши термины НОА это типа взноса на развитие ОСББ и аренда земли под обьектом? Он же всегда плюсом к квартплате и плате арендодателю? А есть такие квартиры, где запрещено сдавать уставом ОСББ в аренду, либо живи сам, либо сели «родню» за чёрный нал, и чтоб она рот на замок, иначе принудительно через продажу объекта с тебя половину его штрафами удержат, и такие квартиры идут на рынке намного дешевле обычных, как у нас, со свободным оборотом квартирантов, и как правило эти правила установлены в домах постройки времён Рузвельта и Эйзенхауэра?
HOA - по сути это управдом, который доит вас по полной, имеет даже за тип цветочков на газоне, но очень часто нечего не делает в замен. К моей аренде земли и тд - не имеют отношения. Это с точки зрения домовладельца. Что в многоквартирных домах - опыта не имею. Снимал не у частников, а в комплексах- там HOA не на мне было и думаю не сушествует. Но мы выяснили, что в ТХ HOA на домовладельце (во всяком случае в моей каунти), а в NY на арендатора. HOA может ввести ограничения по к-ву арендуемых домов в комьюнити.
ПС. HOA -это не осбб. Не в коем разе
Не совсем точно. В коопах нет владельцев, есть shareholders, то есть акционеры, и мейнтаненс на них, но если они дают в sublet (subleasing), то на субтеннантов это не переносится. Мейнтаненс включает множество платежей, включая праперти таксы, амортизацию, если есть на билдинге мортгидж. Какое отношение к этому имеет сабтеннант? В зависимости от возможностей и финансвого состояния, на 1 бдрм например, я знаю, билдинг где 300+ долларов в месяц, а знаю где 1000+. И как это должно волновать арендатора? Хотя в среднем - 600-800. Еще могут быть ассесменты - временное увеличение мейнтаненса, связанное с какой-то затратной разовой потребностью.