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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 90919293 Додано: Суб 02 лип, 2022 23:26 antey1969 написав: Wisznia2021 написав: antey1969 написав: Согласно старой доброй традиции, самые продуманные стратеги-патриоты сидят в Европе (как к примеру Шкиль).

Больше нашего патриотизма, чем в Европе, может быть только в Канаде.

Это же аксиома!

Согласно старой доброй традиции,(как к примеру Шкиль).Больше нашего патриотизма, чем в Европе, может быть только в Канаде.Это же аксиома!

насколько помню: и вы в их числе. насколько помню: и вы в их числе.

Нет, до патриота мне еще расти и расти.

Вечера от Арестовича не кажутся томными, на мову не перешел после начала БД.

Ватой тоже не стал, так как гуманитарку гнал из Дойчланда.

По национальности почти наполовину поляк.

Да и в возрасте уже. Так что на ярого зарубежного патриота и на генофонд нации не тяну. Нет, до патриота мне еще расти и расти.Вечера от Арестовича не кажутся томными, на мову не перешел после начала БД.Ватой тоже не стал, так как гуманитарку гнал из Дойчланда.По национальности почти наполовину поляк.Да и в возрасте уже. Так что на ярого зарубежного патриота и на генофонд нации не тяну.

У нас полУкраины- полуполяки; возраст?- 1969г- если б шел разговор жениться на 35 летней- вы б говорили, что " я ещё молодой". Помню, что выехали вы " заранее" и была удивлена, т.к. считала, что вы медработник. Может, перепутала? "гуманитарка"???- такое себе достижение. Написала про "медработник" и вспомнила, что Холява не появлялся давно. У нас полУкраины- полуполяки; возраст?- 1969г- если б шел разговор жениться на 35 летней- вы б говорили, что " я ещё молодой". Помню, что выехали вы " заранее" и была удивлена, т.к. считала, что вы медработник. Может, перепутала? "гуманитарка"???- такое себе достижение. Написала про "медработник" и вспомнила, что Холява не появлялся давно. Wisznia2021 Повідомлень: 61 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 лип, 2022 23:41 Wisznia2021

Спс.

Семья у меня уже есть и новой обзаводиться планов не имею.

Авиа в Украину у меня было во второй половине дня 24го февраля.

Гуманитарка достижением не является.

Молодой был и глупый. Но сначала наша родная таможня, а потом и львовские патриоты-получатели быстро вправили мозги многим доброжелателям из-за рубежа. antey1969 1

Повідомлень: 11279 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1522 раз. Подякували: 3347 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лип, 2022 08:15 Понаехал написав: rjkz написав: Несколько месяцев назад, тоже на этом клочке, была продана 1бдрм с хорошим ремонтом и техникой за 300 куе. Рент разрещен, примерно 1800-2000. Несколько месяцев назад, тоже на этом клочке, была продана 1бдрм с хорошим ремонтом и техникой за 300 куе. Рент разрещен, примерно 1800-2000.

Так это уже интересно. Но есть аспект. Что там по HOA?

Вот если сравнивать, то этот 1 в 1 окраины Хьюстона по соотношению стоимости и оренды. Но HOA ..=\ Так это уже интересно. Но есть аспект. Что там по HOA?Вот если сравнивать, то этот 1 в 1 окраины Хьюстона по соотношению стоимости и оренды. Но HOA ..=\

Подзабыл ваши термины

НОА это типа взноса на развитие ОСББ и аренда земли под обьектом? Он же всегда плюсом к квартплате и плате арендодателю?

А есть такие квартиры, где запрещено сдавать уставом ОСББ в аренду, либо живи сам, либо сели «родню» за чёрный нал, и чтоб она рот на замок, иначе принудительно через продажу объекта с тебя половину его штрафами удержат, и такие квартиры идут на рынке намного дешевле обычных, как у нас, со свободным оборотом квартирантов, и как правило эти правила установлены в домах постройки времён Рузвельта и Эйзенхауэра? Подзабыл ваши терминыНОА это типа взноса на развитие ОСББ и аренда земли под обьектом? Он же всегда плюсом к квартплате и плате арендодателю?А есть такие квартиры, где запрещено сдавать уставом ОСББ в аренду, либо живи сам, либо сели «родню» за чёрный нал, и чтоб она рот на замок, иначе принудительно через продажу объекта с тебя половину его штрафами удержат, и такие квартиры идут на рынке намного дешевле обычных, как у нас, со свободным оборотом квартирантов, и как правило эти правила установлены в домах постройки времён Рузвельта и Эйзенхауэра? барабашов Повідомлень: 2345 З нами з: 16.06.15 Подякував: 228 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лип, 2022 08:26 Re: Еміграція, заробітчанство

"За даними польських дослідників, середні віки українських біженців - 36 років. Тобто це жінки найбільш працездатного та репродуктивного віку. Яка кількість з них повернеться буде залежати від тривалості війни», - кажуть аналітики.

«Якщо війна закінчиться відносно швидко, ми втратимо приблизно 500 -600 тисяч людей, якщо війна продовжиться, як деякі прогнозують, кілька років, то ці втрати можуть збільшитися до 5 мільйонів», - переконані фахівці.

Такий відтік населення загрожує Україні швидким старінням населення, дефіцитом робочої сили і ще більшим навантаженням на пенсійну систему.

За різними дослідженнями від 50-70% українців, що виїхали мають вищу освіту, володіють хоча б однією іноземною мовою, а також мають конкурентну професію для ЄС. Низка країн вже зараз почала боротьбу за робочі руки українських біженців, особливо полюють на медсестер. https://tsn.ua/ato/hvilya-migraciyi-iz- ... 01654.html

За час повномасштабного вторгнення виїхало близько 5 мільйонів українців. В кінці квітня на початку травня перша хвиля біженців призупинилась. І тих, хто повертається було більше тих, хто їде. Однак з середини травня прикордонники фіксують новий сплеск міграційного потоку. І нині кожного дня з України виїздить близько 40 тисяч громадян, переважно до Євросоюзу."За даними польських дослідників, середні віки українських біженців - 36 років. Тобто це жінки найбільш працездатного та репродуктивного віку. Яка кількість з них повернеться буде залежати від тривалості війни», - кажуть аналітики.«Якщо війна закінчиться відносно швидко, ми втратимо приблизно 500 -600 тисяч людей, якщо війна продовжиться, як деякі прогнозують, кілька років, то ці втрати можуть збільшитися до 5 мільйонів», - переконані фахівці.Такий відтік населення загрожує Україні швидким старінням населення, дефіцитом робочої сили і ще більшим навантаженням на пенсійну систему.За різними дослідженнями від 50-70% українців, що виїхали мають вищу освіту, володіють хоча б однією іноземною мовою, а також мають конкурентну професію для ЄС. Низка країн вже зараз почала боротьбу за робочі руки українських біженців, особливо полюють на медсестер. Ой+

Повідомлень: 5168 З нами з: 19.04.12 Подякував: 83 раз. Подякували: 823 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лип, 2022 16:10 барабашов написав: Понаехал написав: rjkz написав: Несколько месяцев назад, тоже на этом клочке, была продана 1бдрм с хорошим ремонтом и техникой за 300 куе. Рент разрещен, примерно 1800-2000. Несколько месяцев назад, тоже на этом клочке, была продана 1бдрм с хорошим ремонтом и техникой за 300 куе. Рент разрещен, примерно 1800-2000.

Так это уже интересно. Но есть аспект. Что там по HOA?

Вот если сравнивать, то этот 1 в 1 окраины Хьюстона по соотношению стоимости и оренды. Но HOA ..=\ Так это уже интересно. Но есть аспект. Что там по HOA?Вот если сравнивать, то этот 1 в 1 окраины Хьюстона по соотношению стоимости и оренды. Но HOA ..=\

Подзабыл ваши термины

НОА это типа взноса на развитие ОСББ и аренда земли под обьектом? Он же всегда плюсом к квартплате и плате арендодателю?

А есть такие квартиры, где запрещено сдавать уставом ОСББ в аренду, либо живи сам, либо сели «родню» за чёрный нал, и чтоб она рот на замок, иначе принудительно через продажу объекта с тебя половину его штрафами удержат, и такие квартиры идут на рынке намного дешевле обычных, как у нас, со свободным оборотом квартирантов, и как правило эти правила установлены в домах постройки времён Рузвельта и Эйзенхауэра? Подзабыл ваши терминыНОА это типа взноса на развитие ОСББ и аренда земли под обьектом? Он же всегда плюсом к квартплате и плате арендодателю?А есть такие квартиры, где запрещено сдавать уставом ОСББ в аренду, либо живи сам, либо сели «родню» за чёрный нал, и чтоб она рот на замок, иначе принудительно через продажу объекта с тебя половину его штрафами удержат, и такие квартиры идут на рынке намного дешевле обычных, как у нас, со свободным оборотом квартирантов, и как правило эти правила установлены в домах постройки времён Рузвельта и Эйзенхауэра?



HOA - это houses owners association, типа ОСББ для частных домов. Есть дома с НОА и без. Так как основная часть США - "одноэтажная америка", то на сайтах типа зиллоу и трулия ничего выдумывать для многоквартирных билдингов не стали и подразумевается для коопов (кооперативов) мейнтанес. Обычно в мейнтаненс гамбузом входит все, но есть коопы, где счетчики на электричество поквартирные и там электричество платится каждым отдельно.

Есть коопы в которых рент запрещен. Полностью. Даже родственникам. Даже чтобы родственники жили с владельцем. В момент покупки, будущий совладелец коопа (shareholder) вписывает членов семьи, которые будут с ним проживать, в сертификат. Кто там не указан - не имеет права проживать. Насколько жестко соблюдается это правило - зависит от борда (избирательный орган коллективного правления, который избирается ежегодным собранием акционеров. Борд уже выбирает из своего состава президента, вайс-президента, трежера и секретаря.). Решения борда практически невозможно оспорить в суде.

Есть коопы, где разрещен рент близким родственникам без согласия борда и/или обычный рент с согласия борда.

Есть коопы, где владелец сдает кому хочет, но просто ставит в известность борд.

С точки зрения собственного проживания, то комфортнее жить в доме с запрещенным рентом, но с точки зрения финансовой целесообразности, иметь возможность сдать свое жилье - совсем не лищняя опция.

Есть дома со смешанной формой собственности, то есть, часть людей в какой-то момент вступила в кооп, часть нет. Это относится к домам, которые строились в докооперативную эпоху.

Коопы почти в 2 раза дещевле кондо, поэтому лендлордизм в них - более выгодная штука. Но и прав там намного меньще. Если арендаторы чем-то не понравятся борду или соседям, то могут очутиться на свежем воздухе.

Если борд доведет до банкротства кооп, то акционеры просто станут тенантами, то есть, арендаторами своего-же (в прощлом) жилья, а право собственности отойдет к лендеру.

В кондо каждый несет персональную ответственность за свое имущество и может им распоряжаться на свое усмотрение.

В общем, есть плюсы и есть минусы. HOA - это houses owners association, типа ОСББ для частных домов. Есть дома с НОА и без. Так как основная часть США - "одноэтажная америка", то на сайтах типа зиллоу и трулия ничего выдумывать для многоквартирных билдингов не стали и подразумевается для коопов (кооперативов) мейнтанес. Обычно в мейнтаненс гамбузом входит все, но есть коопы, где счетчики на электричество поквартирные и там электричество платится каждым отдельно.Есть коопы в которых рент запрещен. Полностью. Даже родственникам. Даже чтобы родственники жили с владельцем. В момент покупки, будущий совладелец коопа (shareholder) вписывает членов семьи, которые будут с ним проживать, в сертификат. Кто там не указан - не имеет права проживать. Насколько жестко соблюдается это правило - зависит от борда (избирательный орган коллективного правления, который избирается ежегодным собранием акционеров. Борд уже выбирает из своего состава президента, вайс-президента, трежера и секретаря.). Решения борда практически невозможно оспорить в суде.Есть коопы, где разрещен рент близким родственникам без согласия борда и/или обычный рент с согласия борда.Есть коопы, где владелец сдает кому хочет, но просто ставит в известность борд.С точки зрения собственного проживания, то комфортнее жить в доме с запрещенным рентом, но с точки зрения финансовой целесообразности, иметь возможность сдать свое жилье - совсем не лищняя опция.Есть дома со смешанной формой собственности, то есть, часть людей в какой-то момент вступила в кооп, часть нет. Это относится к домам, которые строились в докооперативную эпоху.Коопы почти в 2 раза дещевле кондо, поэтому лендлордизм в них - более выгодная штука. Но и прав там намного меньще. Если арендаторы чем-то не понравятся борду или соседям, то могут очутиться на свежем воздухе.Если борд доведет до банкротства кооп, то акционеры просто станут тенантами, то есть, арендаторами своего-же (в прощлом) жилья, а право собственности отойдет к лендеру.В кондо каждый несет персональную ответственность за свое имущество и может им распоряжаться на свое усмотрение.В общем, есть плюсы и есть минусы. rjkz

Повідомлень: 13389 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6992 раз. Подякували: 4032 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лип, 2022 16:11 барабашов написав: Понаехал написав: rjkz написав: Несколько месяцев назад, тоже на этом клочке, была продана 1бдрм с хорошим ремонтом и техникой за 300 куе. Рент разрещен, примерно 1800-2000. Несколько месяцев назад, тоже на этом клочке, была продана 1бдрм с хорошим ремонтом и техникой за 300 куе. Рент разрещен, примерно 1800-2000.

Так это уже интересно. Но есть аспект. Что там по HOA?

Вот если сравнивать, то этот 1 в 1 окраины Хьюстона по соотношению стоимости и оренды. Но HOA ..=\ Так это уже интересно. Но есть аспект. Что там по HOA?Вот если сравнивать, то этот 1 в 1 окраины Хьюстона по соотношению стоимости и оренды. Но HOA ..=\

Подзабыл ваши термины

НОА это типа взноса на развитие ОСББ и аренда земли под обьектом? Он же всегда плюсом к квартплате и плате арендодателю?

А есть такие квартиры, где запрещено сдавать уставом ОСББ в аренду, либо живи сам, либо сели «родню» за чёрный нал, и чтоб она рот на замок, иначе принудительно через продажу объекта с тебя половину его штрафами удержат, и такие квартиры идут на рынке намного дешевле обычных, как у нас, со свободным оборотом квартирантов, и как правило эти правила установлены в домах постройки времён Рузвельта и Эйзенхауэра? Подзабыл ваши терминыНОА это типа взноса на развитие ОСББ и аренда земли под обьектом? Он же всегда плюсом к квартплате и плате арендодателю?А есть такие квартиры, где запрещено сдавать уставом ОСББ в аренду, либо живи сам, либо сели «родню» за чёрный нал, и чтоб она рот на замок, иначе принудительно через продажу объекта с тебя половину его штрафами удержат, и такие квартиры идут на рынке намного дешевле обычных, как у нас, со свободным оборотом квартирантов, и как правило эти правила установлены в домах постройки времён Рузвельта и Эйзенхауэра?

HOA - по сути это управдом, который доит вас по полной, имеет даже за тип цветочков на газоне, но очень часто нечего не делает в замен. К моей аренде земли и тд - не имеют отношения. Это с точки зрения домовладельца. Что в многоквартирных домах - опыта не имею. Снимал не у частников, а в комплексах- там HOA не на мне было и думаю не сушествует. Но мы выяснили, что в ТХ HOA на домовладельце (во всяком случае в моей каунти), а в NY на арендатора. HOA может ввести ограничения по к-ву арендуемых домов в комьюнити.



ПС. HOA -это не осбб. Не в коем разе HOA - по сути это управдом, который доит вас по полной, имеет даже за тип цветочков на газоне, но очень часто нечего не делает в замен. К моей аренде земли и тд - не имеют отношения. Это с точки зрения домовладельца. Что в многоквартирных домах - опыта не имею. Снимал не у частников, а в комплексах- там HOA не на мне было и думаю не сушествует. Но мы выяснили, что в ТХ HOA на домовладельце (во всяком случае в моей каунти), а в NY на арендатора. HOA может ввести ограничения по к-ву арендуемых домов в комьюнити.ПС. HOA -это не осбб. Не в коем разе Понаехал

Повідомлень: 4006 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лип, 2022 17:13 Понаехал написав: барабашов написав: Понаехал написав: Так это уже интересно. Но есть аспект. Что там по HOA?

Вот если сравнивать, то этот 1 в 1 окраины Хьюстона по соотношению стоимости и оренды. Но HOA ..=\ Так это уже интересно. Но есть аспект. Что там по HOA?Вот если сравнивать, то этот 1 в 1 окраины Хьюстона по соотношению стоимости и оренды. Но HOA ..=\

Подзабыл ваши термины

НОА это типа взноса на развитие ОСББ и аренда земли под обьектом? Он же всегда плюсом к квартплате и плате арендодателю?

А есть такие квартиры, где запрещено сдавать уставом ОСББ в аренду, либо живи сам, либо сели «родню» за чёрный нал, и чтоб она рот на замок, иначе принудительно через продажу объекта с тебя половину его штрафами удержат, и такие квартиры идут на рынке намного дешевле обычных, как у нас, со свободным оборотом квартирантов, и как правило эти правила установлены в домах постройки времён Рузвельта и Эйзенхауэра? Подзабыл ваши терминыНОА это типа взноса на развитие ОСББ и аренда земли под обьектом? Он же всегда плюсом к квартплате и плате арендодателю?А есть такие квартиры, где запрещено сдавать уставом ОСББ в аренду, либо живи сам, либо сели «родню» за чёрный нал, и чтоб она рот на замок, иначе принудительно через продажу объекта с тебя половину его штрафами удержат, и такие квартиры идут на рынке намного дешевле обычных, как у нас, со свободным оборотом квартирантов, и как правило эти правила установлены в домах постройки времён Рузвельта и Эйзенхауэра?

HOA - по сути это управдом, который доит вас по полной, имеет даже за тип цветочков на газоне, но очень часто нечего не делает в замен. К моей аренде земли и тд - не имеют отношения. Это с точки зрения домовладельца. Что в многоквартирных домах - опыта не имею. Снимал не у частников, а в комплексах- там HOA не на мне было и думаю не сушествует. Но мы выяснили, что в ТХ HOA на домовладельце (во всяком случае в моей каунти), а в NY на арендатора. HOA может ввести ограничения по к-ву арендуемых домов в комьюнити.



ПС. HOA -это не осбб. Не в коем разе HOA - по сути это управдом, который доит вас по полной, имеет даже за тип цветочков на газоне, но очень часто нечего не делает в замен. К моей аренде земли и тд - не имеют отношения. Это с точки зрения домовладельца. Что в многоквартирных домах - опыта не имею. Снимал не у частников, а в комплексах- там HOA не на мне было и думаю не сушествует. Но мы выяснили, что в ТХ HOA на домовладельце (во всяком случае в моей каунти), а в NY на арендатора. HOA может ввести ограничения по к-ву арендуемых домов в комьюнити.ПС. HOA -это не осбб. Не в коем разе



Не совсем точно.

В коопах нет владельцев, есть shareholders, то есть акционеры, и мейнтаненс на них, но если они дают в sublet (subleasing), то на субтеннантов это не переносится. Мейнтаненс включает множество платежей, включая праперти таксы, амортизацию, если есть на билдинге мортгидж. Какое отношение к этому имеет сабтеннант?

В зависимости от возможностей и финансвого состояния, на 1 бдрм например, я знаю, билдинг где 300+ долларов в месяц, а знаю где 1000+. И как это должно волновать арендатора? Хотя в среднем - 600-800.

Еще могут быть ассесменты - временное увеличение мейнтаненса, связанное с какой-то затратной разовой потребностью. Не совсем точно.В коопах нет владельцев, есть shareholders, то есть акционеры, и мейнтаненс на них, но если они дают в sublet (subleasing), то на субтеннантов это не переносится. Мейнтаненс включает множество платежей, включая праперти таксы, амортизацию, если есть на билдинге мортгидж. Какое отношение к этому имеет сабтеннант?В зависимости от возможностей и финансвого состояния, на 1 бдрм например, я знаю, билдинг где 300+ долларов в месяц, а знаю где 1000+. И как это должно волновать арендатора? Хотя в среднем - 600-800.Еще могут быть ассесменты - временное увеличение мейнтаненса, связанное с какой-то затратной разовой потребностью. rjkz

Повідомлень: 13389 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6992 раз. Подякували: 4032 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 90919293 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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