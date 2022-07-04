|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 лип, 2022 09:03
Удалось перейти границу по пункту - сопровождение близкого родственника с 1,2 группой инвалидности. Пограничница только и сказала, что мол эту лавочку должны прикрыть, на что я заметил, что она, на данный момент вполне легальна😼
Додано: Пон 04 лип, 2022 09:13
а почему лавочка?
разве что этого инвалида по очереди вывозит очередной нный близкий родственник - но это так, постебаться - близких родственников не так много.
|