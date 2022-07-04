|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 лип, 2022 09:03
Удалось перейти границу по пункту - сопровождение близкого родственника с 1,2 группой инвалидности. Пограничница только и сказала, что мол эту лавочку должны прикрыть, на что я заметил, что она, на данный момент вполне легальна😼
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 1206
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 78 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 лип, 2022 09:13
Bolt написав:
Удалось перейти границу по пункту - сопровождение близкого родственника с 1,2 группой инвалидности. Пограничница только и сказала, что мол эту лавочку должны прикрыть, на что я заметил, что она, на данный момент вполне легальна😼
а почему лавочка?
разве что этого инвалида по очереди вывозит очередной нный близкий родственник - но это так, постебаться - близких родственников не так много.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 2246
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 345 раз.
- Подякували: 695 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 04 лип, 2022 11:46
Bolt написав:
Удалось перейти границу по пункту - сопровождение близкого родственника с 1,2 группой инвалидности. Пограничница только и сказала, что мол эту лавочку должны прикрыть, на что я заметил, что она, на данный момент вполне легальна😼
Поздравляю.
Пограничница попалась с комплексом вахтерши, теплое место развращает.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 11283
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1522 раз.
- Подякували: 3347 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|