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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 лип, 2022 09:03
Удалось перейти границу по пункту - сопровождение близкого родственника с 1,2 группой инвалидности. Пограничница только и сказала, что мол эту лавочку должны прикрыть, на что я заметил, что она, на данный момент вполне легальна😼
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Bolt
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Додано: Пон 04 лип, 2022 09:13
Bolt написав:
Удалось перейти границу по пункту - сопровождение близкого родственника с 1,2 группой инвалидности. Пограничница только и сказала, что мол эту лавочку должны прикрыть, на что я заметил, что она, на данный момент вполне легальна😼
а почему лавочка?
разве что этого инвалида по очереди вывозит очередной нный близкий родственник - но это так, постебаться - близких родственников не так много.
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Shaman
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Додано: Пон 04 лип, 2022 11:46
Bolt написав:
Удалось перейти границу по пункту - сопровождение близкого родственника с 1,2 группой инвалидности. Пограничница только и сказала, что мол эту лавочку должны прикрыть, на что я заметил, что она, на данный момент вполне легальна😼
Поздравляю.
Пограничница попалась с комплексом вахтерши, теплое место развращает.
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antey1969
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Додано: Пон 04 лип, 2022 14:11
Bolt написав:
Удалось перейти границу по пункту - сопровождение близкого родственника с 1,2 группой инвалидности. Пограничница только и сказала, что мол эту лавочку должны прикрыть
, на что я заметил, что она, на данный момент вполне легальна😼
Пипец. Какие то документы подтверждающие родство нужны кроме паспота свидетельства о рождении ?
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fox767676
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Додано: Пон 04 лип, 2022 14:33
fox767676 написав: Bolt написав:
Удалось перейти границу по пункту - сопровождение близкого родственника с 1,2 группой инвалидности. Пограничница только и сказала, что мол эту лавочку должны прикрыть
, на что я заметил, что она, на данный момент вполне легальна😼
Пипец. Какие то документы подтверждающие родство нужны кроме паспота свидетельства о рождении ?
Там вроде и родители мужа/жены котируются. Ну хотя там тоже подтверждением должны быть только паспорт где указано что женат + свидетельство о рождении жены где указано что это ее мать. Поидее так.
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slonomag
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Додано: Пон 04 лип, 2022 14:45
slonomag написав:
ам вроде и родители мужа/жены котируются.
Ну это точно "лавочка"
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fox767676
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